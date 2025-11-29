Cazul sud-africanilor blocați pe frontul din Ucraina. Fiica fostului președinte Jacob Zuma, acuzată că i-a recrutat, a demisionat din Parlament

Fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma a demisionat din parlament, după ce a fost acuzată că a înșelat 17 sud-africani să lupte de partea Rusiei, mințindu-i că merg pentru a fi instruiți să fie gărzi de corp pentru partidul uMkhonto weSizwe (MK), relatează The Guardian.

Duduzile Zuma-Sambudla, în vârstă de 43 de ani, cea mai vizibilă și activă politic dintre frații ei, s-a oferit să demisioneze și să se retragă din funcțiile publice, în timp ce cooperează cu ancheta poliției pentru repatrierea bărbaților, a anunțat președinta partidului, Nkosinathi Nhleko, la o conferință de presă.

Magasela Mzobe, o altă oficială MK, a declarat reporterilor: „Din câte știm, demisia nu are nimic a face cu recunoașterea vinovăției sau cu organizația care a găsit-o vinovată”, adăugând că partidul MK nu are nicio legătură cu grupul de sud-africani care au sfârșit pe frontul din Ucraina.

Pe 22 noiembrie, o altă fiică a lui Zuma, Nkosazana Zuma-Mncube, a depus plângere la poliție în care susținea că sora ei și alte două persoane, Siphokazi Xuma și Blessing Khoza, i-au recrutat pe bărbați, inclusiv pe opt membri ai familiilor lor. Zuma-Mncube nu a indicat un motiv pentru presupusele recrutări în declarația pe care a dat-o poliției.

Zuma-Sambudla a depus ulterior la rândul ei o declarație pe proprie răspundere, susținând că a fost „victima înșelăciunii, denaturării și manipulării”, după ce bărbații au fost recrutați în scopul a ceea ce știa că este un curs legitim de instruire paramilitară.

Deputata sud-africană a relatat că a mers ea însăși în Rusia pentru o lună de antrenament, potrivit unor extrase ale declarației sale, publicate de presa locală: „Am avut parte doar de activități controlate, non-combat. Nu am fost niciodată expusă la luptă, nu am fost niciodată desfășurată în luptă”.

Ea a susținut că „a împărtășit informații în mod inocent” cu alții, care ulterior s-au oferit voluntari să meargă și ei în Rusia. „Nu mi-aș expune, în nicio circumstanță, în mod conștient propria familie sau orice altă persoană la pericol”.

Bărbații susțin că au fost induși în eroare de deputata sud-africană

Publicația sud-africană News24 a relatat că a primit înregistrări video de la trei dintre bărbații blocați în Ucraina, în care aceștia susțineau că deputata i-a convins să semneze contracte în limba rusă, pe care nu o înțeleg, și le-a spus că va sta ea însăși un an în Rusia pentru a se antrena împreună.

Zuma, președintele partidului MK, a fost prezent la conferința de presă, dar nu a făcut declarații. Bărbatul în vârstă de 83 de ani a fost căsătorit de șase ori și are în prezent patru soții și peste 20 de copii. Poligamia este legală în Africa de Sud.

Acesta a fost demis din funcția de președinte al Africii de Sud în 2018, după ce a fost acuzat de corupție pe scară mare, acuzații pe care le-a negat. A fondat partidul MK în decembrie 2023, câștigând 14,6% din voturi la alegerile naționale din 2024.

Marți, poliția a confirmat că a deschis o anchetă. Zuma-Sambudla nu a răspuns la apelurile și mesajele prin care i s-a solicitat comentarii. Khoza și Xuma nu au putut fi contactați pentru comentarii.

Pe 6 noiembrie, biroul președintelui Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a anunțat că investighează modul în care bărbații au ajuns în această situație și că depune eforturi pentru a-i aduce acasă, după ce a primit „apeluri de ajutor de urgență” de la aceștia.

Bărbații „au fost ademeniți să se alăture forțelor mercenare implicate în războiul dintre Ucraina și Rusia sub pretextul unor contracte de muncă profitabile”, se arată în comunicat, menționând că sud-africanilor nu li se permite să ajute sau să lupte pentru armate străine fără autorizație guvernamentală.

Simpatii pentru Rusia

Zuma-Sambudla și-a exprimat în mod constant în mediul online sprijinul pentru Rusia și președintele său, Vladimir Putin. „Vă iubim, o spunem sus și tare, nu ne cerem scuze, așa că... voi bea în cinstea voastră”, a postat ea pe X, alături de o fotografie cu tatăl ei și Putin ținând un toast, pe 22 februarie 2022, ziua în care Rusia a invadat Ucraina. În luna mai, a scris pe X: „Sunt alături de Rusia”, alături de fotografii cu Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg.

Partidul Congresului Național African din Africa de Sud, care l-a forțat pe Zuma să demisioneze din funcția de președinte în 2018, este apropiat Rusia, după ce Uniunea Sovietică a susținut lupta împotriva apartheidului.

Guvernul Africii de Sud, a cărui politică externă este controlată de ANC, deși acum face parte dintr-o coaliție, s-a abținut să denunțe Rusia pentru invadarea Ucrainei, încercând în schimb să se prezinte drept un arbitru neutru în căutarea unui acord de pace.

Zuma-Sambudla este judecată pentru incitare la violență pe X, în perioada revoltelor mortale din 2021, când tatăl ei fost închis pentru sfidarea curții. Ea a negat acuzațiile.