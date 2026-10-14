Caz tulburător în Iran: o studentă de 23 de ani, condamnată la moarte după o postare online

Organizațiile pentru drepturile omului avertizează asupra creșterii numărului de execuții din Iran, după ce o tânără de 23 de ani, Najmeh Amini, a fost condamnată la moarte pentru blasfemie, în urma unei postări pe rețelele sociale.

Najmeh Amini a fost condamnată la moarte pentru blasfemie Foto: IHRNGO

Amini, studentă la contabilitate, este deținută în penitenciarul Vakilabad din Mashhad, un oraș din nord-estul Iranului. Ea a primit o pedeapsă cu moartea și o condamnare de peste 12 ani de închisoare în două dosare separate, judecate de o instanță revoluționară și de o instanță penală, scrie The Guardian.

O sursă apropiată familiei lui Amini a declarat organizației americane Human Rights Activists in Iran (HRAI) că tânăra a fost condamnată la moarte pentru „sab ol-nabi”, acuzație care se referă la insultarea profetului.

În cel de-al doilea dosar, Amini a fost condamnată la 12 ani, șase luni și o zi de închisoare pentru mai multe acuzații, printre care acțiuni împotriva securității naționale și propagandă împotriva regimului.

Tânăra a fost arestată de forțele de securitate în timpul protestelor naționale din ianuarie, reprimate violent de autorități. Mii de persoane ar fi fost ucise în timpul represiunii, în timp ce agenția de știri Hrana, afiliată HRAI, a relatat că peste 50.000 de oameni au fost arestați.

Apel către ONU și organizațiile pentru drepturile omului

Într-o înregistrare audio făcută publică luna trecută din închisoare, Amini a cerut intervenția comunității internaționale, solicitând Organizației Națiunilor Unite, avocaților și organizațiilor pentru drepturile omului să investigheze cazul său.

„Nu vreau să mă transform astăzi într-un erou. Vreau un singur lucru: să fiți vocea mea”, a spus ea. „Sunt o tânără nevinovată, cu atât de multe speranțe și visuri. Am părinți care mă așteaptă. O familie care, în fiecare noapte, de teama că m-ar putea pierde, își petrece nopțile în așteptare până dimineața”, a declarat Amini.

Organizațiile pentru drepturile omului avertizează că autoritățile iraniene recurg tot mai frecvent la pedeapsa capitală pentru a instaura frica și a înăbuși disidența. Potrivit organizației Iran Human Rights (IHRNGO), cu sediul la Oslo, în Iran au fost deja executate peste 600 de persoane de la începutul acestui an.

Organizațiile pentru drepturile omului avertizează asupra folosirii pedepsei cu moartea

Mahmood Amiry-Moghaddam, directorul IHRNGO, a declarat că dosarul lui Amini ar trebui privit ca un avertisment serios.

„Condamnarea la moarte a unei tinere pentru ceea ce a publicat pe rețelele sociale riscă să normalizeze folosirea pedepsei capitale împotriva exprimării pașnice și să extindă și mai mult limitele în care este aplicată această pedeapsă”, a afirmat el.

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Amiry-Moghaddam a adăugat că autoritățile iraniene testează „toleranța” comunității internaționale față de pedeapsa capitală.

„Dacă comunitatea internațională nu reacționează ferm acum, astfel de cazuri ar putea deveni mult mai frecvente”, a avertizat el.

Ce prevede legea iraniană în cazul acuzațiilor de blasfemie

Potrivit articolului 262 din Codul penal islamic al Iranului, insultarea profetului Mahomed sau a unor figuri venerate în islamul șiit se pedepsește cu moartea.

Articolul 263 prevede însă anumite excepții pentru declarațiile făcute sub influența alcoolului sau fără intenție deliberată, deși, în anumite circumstanțe, persoanele vizate pot fi pedepsite în continuare cu până la 74 de lovituri de bici.

Potrivit publicației iraniene Khorasan, care a confirmat desfășurarea procedurilor judiciare, Amini le-a spus judecătorilor că a publicat mesajele în timp ce avea halucinații, după ce consumase ciuperci psihedelice împreună cu prietenii. Apărarea a susținut că a fost vorba despre o „scăpare verbală”.

Judecătorul care a prezidat procesul i-a respins apărarea și ar fi întrebat-o: „De ce, în aceeași stare de halucinație, nu i-ați insultat și pe alți oameni sau adversari ai regimului, precum America și Israelul?”

Condamnarea la moarte a lui Amini nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea Supremă a Iranului.

Teama de supraveghere, tot mai mare în rândul protestatarilor

Condamnarea studentei vine într-un moment în care parlamentarii iranieni încearcă să incrimineze contactele cu toate instituțiile de presă străine, inclusiv postările de pe rețelele sociale despre care se consideră că sunt finanțate de un alt stat.

Elnaz, în vârstă de 24 de ani, care a participat la protestele din Teheran din ianuarie și a fost arestată din cauza unor postări pe rețelele sociale în plin război, în martie, a declarat că trăiește cu teama permanentă de a fi supravegheată.

„Am fost arestată chiar dacă aveam contul de pe rețelele sociale privat. Așadar, nu trebuie să ne temem doar de poliția cibernetică a regimului. Există și această neîncredere permanentă, sentimentul că cineva mă urmărește tot timpul, chiar și atunci când sunt singură în camera mea.

Mi-e teamă să mai public orice pe rețelele sociale... dar, după tot ce ne-au făcut să îndurăm, chiar mai avem ceva de pierdut? Ne pot ucide chiar dacă nu publicăm nimic pe rețelele sociale”, a afirmat tânăra.

Deși numărul execuțiilor din Iran a crescut puternic în ultimii ani, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele trei decenii, condamnările la moarte pentru blasfemie rămân relativ rare.

Ultimul caz documentat datează din 8 mai 2023, când Yousef Mehrad și Sadrollah Fazeli-Zare au fost executați după ce au fost găsiți vinovați de infracțiuni legate de blasfemie, în legătură cu activitatea lor pe rețelele sociale.