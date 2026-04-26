Execuții în umbra războiului: scrisori și înregistrări dezvăluie poveștile condamnaților la moarte din Iran

Mărturii cutremurătoare ies la iveală din interiorul sistemului penitenciar iranian, unde mai mulți deținuți politici au fost executați în ultimele săptămâni. Printre acestea se numără și scrisorile și înregistrările video ale lui Babak Alipour, un tânăr de 34 de ani, absolvent de drept și pasionat de drumeții, care a petrecut trei ani pe culoarul morții înainte de a fi spânzurat la sfârșitul lunii martie, relatează The Guardian.

Scriind din celula sa din închisoarea Rajai Shahr din Karaj, în nordul Iranului, Alipour a dorit să transmită prietenilor poveștile celor care fuseseră deja executați. Astfel a scris despre Behrouz Ehsani, în vârstă de 69 de ani, descriindu-l drept cel mai în vârstă dintre ei, dar care „nu era niciodată furios” din cauza situației lor. Despre Mehdi Hassani, un tată de 48 de ani, povestea că îl întâlnise de câteva ori în spitalul penitenciar și că acesta îi cerea să le transmită copiilor că este „bine”.

În ciuda execuțiilor din jurul său, Alipour nota, cu un scris îngrijit, că nu se simțea intimidat. Pe 12 martie, el a realiza chiar și un scurt videoclip cu un telefon introdus clandestin în închisoare, în care critica deschis conducerea regimului: „Dictatorii au venit, au fost răsturnați, au murit sau au fost uciși, iar acum a venit rândul dictaturii lui Khamenei-fiul”, a spus el, referindu-se la ascensiunea lui Mojtaba Khamenei în funcția de lider suprem al Iranului

La scurt timp după aceea, familia sa a fost de asemenea luată în vizor de regim: fratele, sora și mama lui au fost arestați în timp ce se întorceau de la un priveghi organizat în fața închisorii.

Mai puțin de două săptămâni mai târziu, pe 31 martie, Alipour a fost transferat la închisoarea Ghezel Hesar și executat prin spânzurare, alături de colegul său de celulă, Pouya Ghobadi, un inginer electrician în vârstă de 32 de ani. Amândoi au fost acuzați de apartenență la o organizație de opoziție și de implicare într-o rebeliune armată.

Tatăl lui Alipour, un fermier a cărui afacere cu haine a fost distrusă de economia iraniană stagnantă nu a reușit până acum să recupereze trupul fiului său. Potrivit unor surse apropiate familiei, de o lună nu se mai știe nimic nici de fratele lui Alipour.

În ultima lună, cel puțin 16 bărbați – dintre care opt deținuți politici și opt protestatari – au fost executați în Iran. Printre victime se numără și Amirhossein Hatami, în vârstă de doar 18 ani, acuzat de „dușmănie față de Dumnezeu” și „corupție pe pământ”, precum și Amirali Mirjafari, un student de 24 de ani.

Mirjafari, student și tehnician IT, a fost ucis marți pentru presupusa sa implicare în proteste. Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, alți 11 deținuți politici, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, se află în continuare pe culoarul morții.

Reza Younesi, în vârstă de 45 de ani, profesor la Universitatea Uppsala din Suedia, trăiește cu teama pentru viața tatălui și fratelui său, ambii încarcerați în Iran.

Fratele său, Ali, în vârstă de 26 de ani, un student la astronomie premiat, a fost arestat în Iran în urmă cu șase ani, iar tatăl său, Yousef, în vârstă de 73 de ani, a fost luat de acasă în urmă cu trei ani. Amândoi execută pedepse pentru presupuse legături cu MeK.

„Vorbim aici despre un regim oribil și brutal”, a spus el. „Vorbim despre un regim îngrozitor și brutal. În timpul războiului, devine și mai brutal. Pot face aproape orice cu prizonierii, știind că grupurile pentru drepturile omului și comunitatea internațională nu pot face mare lucru și că, chiar dacă reacționează, nimeni nu e atent.”

Younesi spune că execuțiile sunt folosite ca instrument de intimidare: „Folosesc această pedeapsă și execuțiile ca pe un instrument de a răspândi frica în societate.”

Organizațiile pentru drepturile omului Mahmood Amiry-Moghaddam, directorul organizației Iran Human Rights (Norvegia), spune că numărul execuțiilor este fără precedent: „Scopul acestor execuții este să creeze frică în rândul populației. În mod normal, costul politic al executării unui protestatar sau deținut politic este mult mai mare. Acum însă, totul este umbrit de război.”

Joi, Donald Trump a declarat că a convins Teheranul să nu pună în aplicare pedeapsa cu moartea a opt femei. Autoritățile iraniene au negat afirmația Casei Albe potrivit căreia femeile urmau să fie executate. Președintele SUA nu a făcut până în prezent niciun comentariu public cu privire la bărbații care au fost spânzurați.

Într-un ultim mesaj video filmat în secret înainte de execuție, Babak Alipour, care visa la un Iran secular și democratic, a avertizat asupra intensificării represiunii sub acoperirea războiului: „În vârtejul crizelor care îi cuprind întregul guvern, Khamenei vrea să-și demonstreze brutalitatea mărind numărul execuțiilor pentru a crea frică și teroare în societatea iraniană în clocot, pentru a se salva de la prăbușire. Dar a calculat greșit”, a spus el. „Fără îndoială, ziua libertății și a fericirii pentru poporul eroic va veni în curând.”