search
Duminică, 26 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Execuții în umbra războiului: scrisori și înregistrări dezvăluie poveștile condamnaților la moarte din Iran

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Mărturii cutremurătoare ies la iveală din interiorul sistemului penitenciar iranian, unde mai mulți deținuți politici au fost executați în ultimele săptămâni. Printre acestea se numără și scrisorile și înregistrările video ale lui Babak Alipour, un tânăr de 34 de ani, absolvent de drept și pasionat de drumeții, care a petrecut trei ani pe culoarul morții înainte de a fi spânzurat la sfârșitul lunii martie, relatează The Guardian.

Proteste anti regim Iran FOTO shutterstock jpg

Scriind din celula sa din închisoarea Rajai Shahr din Karaj, în nordul Iranului, Alipour a dorit să transmită prietenilor poveștile celor care fuseseră deja executați. Astfel a scris despre Behrouz Ehsani, în vârstă de 69 de ani,  descriindu-l drept cel mai în vârstă dintre ei, dar care „nu era niciodată furios” din cauza situației lor. Despre Mehdi Hassani, un tată de 48 de ani, povestea că îl întâlnise de câteva ori în spitalul penitenciar și că acesta îi cerea să le transmită copiilor că este „bine”.

În ciuda execuțiilor din jurul său, Alipour nota, cu un scris îngrijit, că nu se simțea intimidat. Pe 12 martie, el a realiza chiar și un scurt videoclip cu un telefon introdus clandestin în închisoare, în care critica deschis conducerea regimului: „Dictatorii au venit, au fost răsturnați, au murit sau au fost uciși, iar acum a venit rândul dictaturii lui Khamenei-fiul”, a spus el, referindu-se la ascensiunea lui Mojtaba Khamenei în funcția de lider suprem al Iranului

La scurt timp după aceea, familia sa a fost de asemenea luată în vizor de regim: fratele, sora și mama lui au fost arestați în timp ce se întorceau de la un priveghi organizat în fața închisorii.

Mai puțin de două săptămâni mai târziu, pe 31 martie, Alipour a fost transferat la închisoarea Ghezel Hesar și executat prin spânzurare, alături de colegul său de celulă, Pouya Ghobadi, un inginer electrician în vârstă de 32 de ani. Amândoi au fost acuzați de apartenență la o organizație de opoziție și de implicare într-o rebeliune armată. 

Tatăl lui Alipour, un fermier a cărui afacere cu haine a fost distrusă de economia iraniană stagnantă nu a reușit până acum să recupereze trupul fiului său. Potrivit unor surse apropiate familiei, de o lună nu se mai știe nimic nici de fratele lui Alipour.

Babak Alipour în celula sa
Luptător iranian, executat prin spânzurare de regimul de la Teheran. Cum i s-au pus în cârcă acuzațiile

În ultima lună, cel puțin 16 bărbați – dintre care opt deținuți politici și opt protestatari – au fost executați în Iran. Printre victime se numără și Amirhossein Hatami, în vârstă de doar 18 ani, acuzat de „dușmănie față de Dumnezeu” și „corupție pe pământ”, precum și Amirali Mirjafari, un student de 24 de ani.

Mirjafari, student și tehnician IT, a fost ucis marți pentru presupusa sa implicare în proteste. Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, alți 11 deținuți politici, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, se află în continuare pe culoarul morții.

Reza Younesi, în vârstă de 45 de ani, profesor la Universitatea Uppsala din Suedia, trăiește cu teama pentru viața tatălui și fratelui său, ambii încarcerați în Iran.

Fratele său, Ali, în vârstă de 26 de ani, un student la astronomie premiat, a fost arestat în Iran în urmă cu șase ani, iar tatăl său, Yousef, în vârstă de 73 de ani, a fost luat de acasă în urmă cu trei ani. Amândoi execută pedepse pentru presupuse legături cu MeK. 

„Vorbim aici despre un regim oribil și brutal”, a spus el. „Vorbim despre un regim îngrozitor și brutal. În timpul războiului, devine și mai brutal. Pot face aproape orice cu prizonierii, știind că grupurile pentru drepturile omului și comunitatea internațională nu pot face mare lucru și că, chiar dacă reacționează, nimeni nu e atent.”

Yousef Younesi și fiul său, Ali, sunt în închisoare Foto: Reza Youseni
Younesi spune că execuțiile sunt folosite ca instrument de intimidare: „Folosesc această pedeapsă și execuțiile ca pe un instrument de a răspândi frica în societate.”

Organizațiile pentru drepturile omului Mahmood Amiry-Moghaddam, directorul organizației Iran Human Rights (Norvegia), spune că numărul execuțiilor este fără precedent: „Scopul acestor execuții este să creeze frică în rândul populației. În mod normal, costul politic al executării unui protestatar sau deținut politic este mult mai mare. Acum însă, totul este umbrit de război.”

Joi, Donald Trump a declarat că a convins Teheranul să nu pună în aplicare pedeapsa cu moartea a opt femei. Autoritățile iraniene au negat afirmația Casei Albe potrivit căreia femeile urmau să fie executate. Președintele SUA nu a făcut până în prezent niciun comentariu public cu privire la bărbații care au fost spânzurați.

Într-un ultim mesaj video filmat în secret înainte de execuție, Babak Alipour, care visa la un Iran secular și democratic, a avertizat asupra intensificării represiunii sub acoperirea războiului: „În vârtejul crizelor care îi cuprind întregul guvern, Khamenei vrea să-și demonstreze brutalitatea mărind numărul execuțiilor pentru a crea frică și teroare în societatea iraniană în clocot, pentru a se salva de la prăbușire. Dar a calculat greșit”, a spus el. „Fără îndoială, ziua libertății și a fericirii pentru poporul eroic va veni în curând.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
digi24.ro
image
Viktor Orban își cedează mandatul de parlamentar. Susține că se va concentra pe „reorganizarea părții naționale”
stirileprotv.ro
image
Republica Moldova începe reforma pe care politicienii români o tot promit de 35 de ani: regionalizarea. Cele 32 de raioane de peste Prut se comasează în 10 județe
gandul.ro
image
Barcelona: fiecare apartament de închiriat atrage 450 de persoane interesate
mediafax.ro
image
Sorana Cîrstea a făcut furori pe Santiago Bernabeu! O adversară din circuit nu s-a putut abține: „Ai un corp perfect”
fanatik.ro
image
Țările care finanțează datoria uriașă a SUA de 39 de triliarde de dolari. Cine sunt cei mai mari creditori din lume
libertatea.ro
image
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
Moarte şocantă a unei fetiţe de 2 ani din Constanţa. Ce spun vecinii părinţilor: "Ştiu de o mică neatenţie"
observatornews.ro
image
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi
cancan.ro
image
Cine sunt pensionarii care sfidează „legile bătrâneții”? La 80 de ani arată ca la 50. Cum fac asta?
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
prosport.ro
image
Poţi merge în spatele ambulanţei în trafic? Ce spune exact Codul Rutier
playtech.ro
image
Alex Chipciu, scandal cu un fost angajat de la CFR Cluj: „Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?”. Video exclusiv
fanatik.ro
image
Provocare constituțională pentru Donald Trump: Se apropie termenul-limită pentru războiului cu Iranul, neaprobat de Congres
ziare.com
image
Decizia luată de Andreea Bălan, înaintea nunții cu Victor Cornea
digisport.ro
image
DOCUMENT | Noua lege a salarizării sistemului bugetar. Cât vor încasa președintele, premierul, miniștrii, parlamentarii, primarii
stiripesurse.ro
image
Cum vede inteligența artificială criza politică din România? Scenarii și soluții de la ChatGPT și Claude
cotidianul.ro
image
Se taie 250 de lei pentru un milion de pensionari în 2026: Explicaţia oficială: Nu sunt fonduri!
romaniatv.net
image
Tinerii din România pot primi 100.000 de euro. S-a lansat o nouă linie de finanțare
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Ce poți face cu bidoanele de cinci litri? Nu se reciclează prin sistemul SGR
click.ro
image
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu conține mult zahăr!” Sfatul nutriționiștilor
click.ro
image
Prima femeie condamnată la închisoare pe viață în Elveția era româncă. A vrut să-și ucidă socrul, fost ministru al Justiției
click.ro
David Hasselhoff, profimedia 0140384089 jpg
David Hasselhoff abia se mai ține pe picioare. Fostul ”Adonis” din Baywatch e mai fragil ca niciodată și îmbătrânit
okmagazine.ro
Edward și Wallis Simpson profimedia 0210169534 jpg
Cealaltă Meghan Markle. Destinul crud al femeii care l-a "furat" pe Regele Angliei, după o viață trăită în lux și scandaluri
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Tel Faraoun site jpg
Statuia colosală a lui Ramses al II-lea descoperită în Delta Nilului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
image
Ce poți face cu bidoanele de cinci litri? Nu se reciclează prin sistemul SGR

OK! Magazine

image
Cealaltă Meghan Markle. Destinul crud al femeii care l-a "furat" pe Regele Angliei, după o viață trăită în lux și scandaluri

Click! Pentru femei

image
Șocant! Soția lui Tom Hanks, Rita Wilson, a aflat că tatăl ei a avut o a doua familie în Bulgaria!

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă