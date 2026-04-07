Casa Albă îi numește „bufoni” pe cei care anunță că SUA vor să folosească arma nucleară împotriva Iranului

Casa Albă dezminte marţi, 7 aprilie, în mod vehement că Statele Unite vor să folosească arma nucleară în Războiul din Iran, într-un mesaj publicat pe X.

”Nimic din ceea ce spune vicepreşedintele (J. D. Vance) aici nu «sugerează» asta, bufonilor”, se arată în mesajul Guvernului american, care răspunde unui cont asociat fostei candidate democrate la preşedinţie, înfrântă de Donald Trump, @HQNewsNow.

Mesajul dat de Casa Albă vine în urma unui mesaj al vicepreşedintelui JD Vance, scrie News.

”JD Vance persistă şi semnează după noul mesaj al lui Trump care spune că «o întreagă civilizaţie va muri astă seară» şi sugerează că Trump ar putea să folosească arme nucleare”, se arată în mesaj.

Preşedintele american Donald Trump a lansat marţi noi ameninţări la adresa Iranului, cu câteva ore înaintea expirării unui ultimatum.

El a ameninţat Iranul cu aneantizarea totală.

”O întreagă civilizaţie va muri astă seară”, a ameninţat şeful statului american pe platforma sa Truth Social.

”Nu vreau ca asta să se producă, dar probabil că se va întâmpla”, a adăugat el.

Ultimatumul pe care Trump l-a dat liderilor iranienei expiră marţi la ora locală 20.00 (miercuri, 3.00, ora României).

Dacă nu va exista un acord până atunci, preşedintele american a ameninţat să distrugă numeroase infrastructuri civile în Iran - şi anume poduri şi centrale electrice.

Cu toate acestea, înainte de expirarea ultimatumului, mai multe infrastructuri au fost lovite marţi în Iran - şi anume două poduri.

”Acum, că avem o schimbare de regim completă şi totală, în care prevalează alte minţi, mai inteligente şi mai puţin radicale, poate că se va întâmpla ceva revoluţionar de genial, CINE ŞTIE?”, scrie Donald Trump pe Truth Social.

”O vom şti în seara asta”, adaugă el.

Trump cataloghează acest moment drept ”unul dintre cele mai importante în lunga şi complexa istorie a lumii”.

”Dumnezeu să binecuvânteze marele popor al Iranului”, încheie Donald Trump, în pofida ameninţării sale cu distrugerea civilizaţiei.