Gardienii Revoluției amenință că vor priva SUA și aliații de petrol „ani de zile”

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran a emis un avertisment dur către Statele Unite și aliații acestora, amenințând cu perturbări prelungite ale aprovizionării globale cu energie dacă Washingtonul va depăși ceea ce Teheranul a calificat drept „linii roșii”, potrivit unui comunicat difuzat la televiziunea de stat, relatează AFP.

„Gardienii Revoluției afirmă încă o dată că, dacă armata teroristă americană va depăși liniile roșii, răspunsul nostru va depăși granițele regiunii”, se arată în declarație, semnalând posibilitatea unei escaladări a conflictului dincolo de Orientul Mijlociu.

IRGC a adăugat că va viza infrastructura-cheie din domeniul energetic, în scopul de a „priva Statele Unite și aliații lor de petrol și gaze în regiune vreme de ani de zile”.

În comunicatul său, forța paramilitară a sugerat și o schimbare de poziție strategică, indicând că reținerea manifestată anterior ar putea să nu mai fie valabilă. „Partenerii regionali ai Americii ar trebui, de asemenea, să știe că până astăzi am dat dovadă de o mare reținere de dragul bunei vecinătăți și am avut unele rezerve în alegerea țintelor pentru represalii, dar toate aceste rezerve au fost înlăturate”, se mai arată în comunicat.

Avertismentul vine pe fondul unui context tot tensionat între Teheran și Washington, ambele părți semnalând disponibilitatea de a escalada conflict, dar lăsând aparent deschisă calea negocierilor.

Israelul lovește căi feroviare și poduri

Forțele Aeriene Israeliene au bombardat marți aproximativ 10 secțiuni „cheie” de cale ferată și poduri din Iran, într-o acțiune menită să împiedice IRGC să transporte sisteme de armament, a declarat un oficial de securitate pentru The Times of Israel.

Înaintea loviturilor, armata israeliană (IDF) a avertizat populația iraniană să evite utilizarea trenurilor până în cursul serii. Potrivit oficialului, IRGC folosea rețeaua feroviară și podurile rutiere pentru a muta arme și alte provizii militare. Israelul a avertizat anterior că va lovi „infrastructura națională” a Iranului pentru a provoca daune economice regimului.

În orașul central Kashan, două persoane au fost ucise într-un atac asupra unui pod feroviar, a declarat un oficial regional pentru presa de stat. În Mashhad, al doilea cel mai mare oraș al Iranului, toate serviciile feroviare au fost suspendate până la noi ordine după avertismentul israelian, au relatat media locale, citând guvernatorul.

În paralel, armata americană a efectuat lovituri asupra unor obiective militare de pe insula Kharg, un terminal vital pentru exporturile de petrol ale Iranului situat în largul coastei vestice, potrivit publicației Axios, care citează un oficial american de rang înalt.

Aceste atacuri au avut loc cu doar câteva ore înainte de expirarea ultimatumului dat de președintele american Donald Trump Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. După expirarea termenului, acesta a amenințat cu o escaladare majoră a loviturilor, inclusiv asupra centralelor electrice și podurilor din Iran.

Vorbind în timpul unei vizite în Ungaria, vicepreședintele SUA, JD Vance, a adoptat un ton precaut, dar ferm, subliniind că Washingtonul păstrează opțiuni suplimentare dacă diplomația eșuează. „Statele Unite și-au îndeplinit în mare măsură obiectivele militare”, a declarat Vance reporterilor, adăugând că „vor avea loc multe negocieri până atunci”, înainte de expirarea unui termen-limită american stabilit pentru miercuri, ora 03.00.

Vance a subliniat că sunt luate în calcul măsuri suplimentare. „Trebuie să știe că avem instrumente în arsenalul nostru pe care până acum nu am decis să le folosim. Președintele Statelor Unite poate decide să le folosească și o va face dacă iranienii nu își schimbă comportamentul”, a adăugat el.