Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
Analiză FMI analizează scenarii privind o posibilă pierdere a dominației dolarului în sistemul financiar global

Publicat:

Fondul Monetar Internațional (FMI) analizează scenarii ipotetice care includ posibilitatea unui declin accentuat al rolului dolarului american în sistemul financiar global, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale investitorilor legate de politicile economice ale Statelor Unite.

Dolarul american pierde din încredere/FOTO:Shutterstock
Dolarul american pierde din încredere/FOTO:Shutterstock

Directoarea generală a FMI, Kristalina Georgieva, a declarat că instituția își consolidează capacitatea de a modela situații considerate anterior improbabile, inclusiv un posibil val rapid de vânzări ale activelor denominate în dolari americani. Declarația a fost făcută în cadrul unui eveniment organizat la Bruxelles de think tank-ul Bruegel, potrivit Euractiv.

„În cadrul Fondului, ne dezvoltăm capacitatea de a modela ipotetic scenarii care ar fi părut de neconceput și de a stabili cum ar trebui să reacționăm”, a spus Georgieva.

Întrebată dacă aceste analize includ un scenariu de vânzare accelerată a activelor în dolari, șefa FMI a confirmat că instituția ia în calcul „toate scenariile posibile” în evaluările sale curente.

Discuțiile au loc într-un context marcat de volatilitate pe piețele financiare, alimentată de noile tarife comerciale introduse de administrația americană și de criticile președintelui Donald Trump la adresa independenței Rezervei Federale. Aceste evoluții au ridicat semne de întrebare privind stabilitatea dolarului, moneda dominantă a sistemului financiar internațional.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025, dolarul american s-a depreciat cu peste 9% față de un coș de monede majore, potrivit indicelui dolarului american. Scăderea față de euro a fost și mai pronunțată, apropiindu-se de 12%.

Indicele dolarului urmărește evoluția monedei americane în raport cu principalele valute ale partenerilor comerciali ai SUA, inclusiv euro, yenul japonez, lira sterlină și francul elvețian. Acesta este considerat un indicator important pentru evaluarea impactului asupra importurilor, exporturilor și inflației.

Date publicate recent de furnizorul de informații financiare Barchart au atras atenția pe rețelele sociale, arătând o scădere a indicelui dolarului de la aproximativ 99,1 la 97,1 într-un interval de câteva zile. Evoluția a generat comentarii din partea politicienilor și analiștilor, inclusiv a guvernatorului Floridei, Ron DeSantis, care a descris situația drept „îngrijorătoare”.

Ce înseamnă un dolar mai slab

Analiștii financiari avertizează că un dolar mai slab poate duce la creșterea costurilor de import și la presiuni inflaționiste, afectând puterea de cumpărare a consumatorilor americani. De asemenea, deprecierea monedei face călătoriile externe mai costisitoare pentru cetățenii SUA.

„Scăderea dolarului reflectă o diminuare a încrederii investitorilor globali în capacitatea Statelor Unite de a oferi politici stabile și predictibile”, a declarat Ryan Monarch, profesor de economie la Universitatea Syracuse, citat de Newsweek. El a menționat tarifele ridicate, creșterea datoriei publice și temerile legate de inflație drept factori principali ai acestei evoluții.

Alți experți subliniază că, deși fluctuațiile monedei sunt normale, natura politică a actualului declin ridică semne de întrebare. „Aspectul îngrijorător este că această scădere pare să fie legată mai degrabă de instabilitate politică decât de cicluri economice obișnuite”, a spus Drew Powers, fondatorul Powers Financial Group.

Unii investitori se orientează către active considerate de refugiu, precum aurul și argintul, ale căror prețuri au atins niveluri record. Potrivit analiștilor, această tendință indică o prudență crescută față de perspectivele economice ale Statelor Unite.

FMI nu a sugerat că o pierdere a rolului dominant al dolarului este iminentă, însă oficialii instituției afirmă că monitorizarea acestor riscuri face parte din mandatul său de asigurare a stabilității financiare globale.

SUA

loading Se încarcă comentariile...
