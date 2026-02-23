search
Tânărul împușcat mortal după a încercat să pătrundă în reședința lui Trump dezvoltase o obsesie pentru dosarele Epstein

Publicat:

Tânărul de 21 de ani din Carolina de Nord împușcat mortal duminică dimineață după ce ar fi încercat să pătrundă în complexul Mar-a-Lago al lui Donald Trump, a fost descris de cei care îl cunoșteau drept un susținător devotat al președintelui american, care însă recent dezvoltase o obsesie pentru dosarele Epstein, relatează The Independent.

Austin Tucker Martin FB jpg

Autoritățile l-au identificat pe bărbat drept Austin Tucker Martin, din comitatul Moore, Carolina de Nord. Potrivit șerifului din comitatul Palm Beach, Ric Bradshaw, Martin era înarmat cu o pușcă și avea asupra sa un recipient cu benzină atunci când a fost interceptat de doi agenți ai Serviciului Secret și un adjunct al șerifului, la intrarea nordică a proprietății, în jurul orei 1:30 dimineața.

Președintele Trump și prima doamnă se aflau la Washington, D.C., în momentul incidentului.

Bradshaw a declarat că ofițerii i-au ordonat lui Martin să lase jos obiectele pe care le avea în mână. Deși a lăsat jos bidonul, acesta ar fi ridicat pușca într-o poziție de tragere.

„În acel moment, adjunctul șerifului și cei doi agenți ai Serviciului Secret au deschis focul”, a spus Bradshaw reporterilor duminică.

Martin a fost declarat decedat la fața locului. Familia sa îl dăduse dispărut în weekend și a fost șocată de vestea morții, potrivit relatărilor din presă.

Îngrijorări legate de documentele Epstein

Prieteni și colegi au spus că Martin făcuse o adevărată obsesie pentru dosarele Epstein după publicarea de către Departamentul de Justiție a milioane de documente legate de infractorul sexual condamnat. El ar fi exprimat îngrijorări cu privire la o potențială mușamalizare guvernamentală în urma căreia persoane influente ar putea scăpa de justiție.

Într-un mesaj text trimis unui coleg pe 15 februarie, Martin a scris că „răul este real și de necontestat” și i-a încurajat pe alții să crească nivelul de conștientizare cu privire la dosarele Epstein și la ceea ce considera că face guvernul în această privință.

Ceea ce pot face oamenii ca noi este „să ne folosim fărâma de influență pe care o avem. Spune-le și altora ce auzi în legătură cu dosarele Epstein și despre ce face guvernul în privința lor. Crește gradul de conștientizare”.

Colegii de la Pine Needles Lodge & Golf Club din Carolina de Nord au declarat pentru TMZ că Martin era vocal în privința credinței sale creștine și îl considera pe Trump un lider puternic. Totuși, aceștia au spus că în ultimele luni devenise tot mai frustrat, în special din cauza problemelor economice care afectează tinerii.

El se plângea adesea că tinerii au nevoie de mai mult de un loc de muncă pentru a supraviețui și încercase să înființeze un sindicat la locul său de muncă pentru a obține salarii mai bune.

Șoc în rândul familiei și prietenilor

Cei apropiați s-au declarat șocați de cele întâmplate.

„Este un băiat bun”, a spus vărul său, Braeden Fields, pentru Associated Press. „Nu aș fi crezut că ar putea face așa ceva. Este de necrezut.”

Fields l-a descris pe Martin ca fiind retras și a spus că nu părea să aibă experiență cu armele de foc. „Nu ar răni nici măcar o furnică”, a adăugat el.

Martin a absolvit în 2023 liceul Union Pines din Cameron, Carolina de Nord. Conform registrelor electorale, era înregistrat ca neafiliat politic, însă provenea dintr-o familie de susținători înflăcărați ai lui Trump.

Anul trecut, el a deschis o mică afacere cu ilustrații ale terenurilor de golf, sub numele Fresh Sky Illustrations. Pe site-ul companiei, misiunea era descrisă ca fiind aceea de a surprinde „sentimentul plin de speranță” al prezenței pe un teren de golf prin lucrări artistice.

Brandon Huneycutt, de la Quail Ridge Golf Course din Sanford, Carolina de Nord, a spus că Martin a vizitat terenul pentru a realiza schițe.

„Sunt lucrări destul de bune”, a spus Huneycutt.

Anchetatorii cred că Martin ar fi cumpărat pușca în timp ce călătorea spre Florida, potrivit lui Anthony Guglielmi, purtător de cuvânt al Serviciului Secret. Un Volkswagen argintiu despre care se crede că îi aparținea a fost găsit în apropiere de Mar-a-Lago, iar în interior a fost descoperită o cutie care ar fi conținut arma.

FBI conduce ancheta privind incidentul.

Îngrijorări privind securitatea

Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de amenințări la adresa lui Trump și a proprietăților sale de la începutul sezonului electoral din 2024.

În iulie 2024, Thomas Matthew Crooks l-a rănit superficial pe Trump cu un glonț în timpul unui miting în Pennsylvania, înainte de a fi ucis. În același an, Ryan Wesley Routh a fost arestat după ce ar fi rezemat o pușcă de un gard în apropierea Trump International Golf Club din Florida. La începutul acestei luni, Routh a fost condamnat la închisoare pe viață și a depus ulterior un apel împotriva condamnării și sentinței.

