Luni, 23 Februarie 2026
Șapte polițiști răniți într-o explozie la Mîkolaiv. Autorităţile ucrainene vorbesc despre un posibil atac țintit, după incidentul terorist de la Liov

Război în Ucraina
Publicat:

Şapte poliţişti ucraineni au fost răniţi, dintre care doi grav, luni seară, în urma unei explozii produse la Mîkolaiv, în sudul Ucrainei, au anunţat autorităţile de la Kiev. Incidentul are loc la doar două zile după uciderea unei poliţiste într-un caz similar, la Liov, incident calificat de oficialii ucraineni drept „atac terorist”.

Şapte poliţişti ucraineni au fost răniţi, dintre care doi grav. FOTO: X/@UASunflower
Potrivit comandantului Poliţiei Naţionale Ucrainene, Ivan Vîghivski, explozia s-a produs în jurul orei 18:10, într-o fostă staţie de alimentare cu carburant, scoasă din uz, unde agenţii îşi parcaseră autospecialele. „Doi dintre colegii noştri sunt în stare gravă, iar medicii luptă pentru viaţa lor”, a transmis Vîghivski pe reţelele de socializare.

Vîghivski nu a precizat cauza exactă a deflagraţiei, însă a vorbit despre un „atac ţintit” al „inamicului”, menit să ucidă poliţişti şi să destabilizeze ţara aflată în război. „Alaltăieri, la Liov, a avut loc un atac împotriva unor poliţişti. Asta nu e o coincidenţă”, a subliniat şeful Poliţiei Naţionale.

La rândul său, preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat pe platforma X că toate circumstanţele incidentului de la Mîkolaiv sunt investigate, inclusiv „posibilitatea unui atac terorist”.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, o poliţistă a fost ucisă, iar alte 25 de persoane au fost rănite în urma a două explozii produse la Liov, după ce forţele de ordine au fost chemate la o presupusă spargere într-un magazin. Potrivit procurorilor, prima explozie a avut loc la sosirea patrulei, iar a doua în momentul în care o altă echipă a intervenit la faţa locului. Ulterior, Zelenski a anunţat arestarea mai multor suspecţi.

Ministrul ucrainean de Interne, Igor Klîmenko, a declarat că „toate indiciile” sugerează implicarea Rusiei în atacul de la Liov, acuzând Moscova că întinde capcane forţelor de ordine şi recrutează cetăţeni ucraineni în acest scop.

De la începutul invaziei ruse la scară largă, pe 24 februarie 2022, mai mulţi militari şi oficiali ucraineni au fost vizaţi de explozii şi atacuri, inclusiv în zone aflate departe de linia frontului.

