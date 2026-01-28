search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
„Este grozav”. Lauda lui Trump pentru dolar accelerează scăderea monedei americane. Ce urmărește președintele SUA?

Publicat:

Dolarul american s-a depreciat mai accentuat după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că valoarea monedei este „grozavă”, respingând sugestiile potrivit cărora aceasta ar fi scăzut prea mult.

Un dolar mai slab poate avantaja exportatorii americani/FOTO:Arhiva
Un dolar mai slab poate avantaja exportatorii americani/FOTO:Arhiva

Vorbind marți cu jurnaliștii, Trump a fost întrebat dacă este îngrijorat de slăbirea dolarului. Răspunsul său a fost imediat urmat de o nouă scădere a monedei, care a atins cel mai redus nivel din ultimii patru ani, potrivit agenției Reuters.

Actuala slăbiciune a dolarului este rezultatul unei combinații de factori: așteptările privind noi reduceri ale dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA, incertitudinile legate de politica tarifară, semnalele contradictorii privind direcția economiei americane – inclusiv amenințările la adresa independenței Fed – precum și creșterea deficitului bugetar. Toate acestea au afectat încrederea investitorilor în stabilitatea economiei Statelor Unite.

Un dolar mai slab poate avantaja exportatorii americani, deși Donald Trump a insistat că nu urmărește o depreciere suplimentară a monedei.

„Mi-aș dori ca el… pur și simplu să-și găsească propriul nivel”, a spus președintele.

Declarațiile au fost făcute în statul Iowa, înaintea unui discurs axat pe economie. Vizita are și un rol politic, fiind menită să mobilizeze susținătorii săi din mediul rural, într-un stat unde alegerile pentru Congres, programate în noiembrie, sunt considerate importante.

„Nu, cred că totul este grozav. Valoarea dolarului… dolarul se simte foarte bine”, a declarat Trump, întrebat dacă scăderea monedei a mers prea departe.

După aceste comentarii, indicele dolarului – care măsoară evoluția monedei americane față de un coș de șase valute majore – și-a accelerat declinul, coborând la un minim intrazilnic de 95,566, cel mai scăzut nivel din februarie 2022.

„Uitați-vă la China și Japonia. M-am luptat serios cu ele în trecut, pentru că mereu au vrut să-și devalorizeze monedele”, a mai spus Trump, într-un context în care dolarul se află deja într-un trend descendent de mai mult timp.

În ultimele zile, moneda americană a fost sub presiune și din cauza speculațiilor privind o posibilă intervenție coordonată pe piața valutară din partea SUA și Japoniei, menită să sprijine yenul japonez.

Yenul a crescut cu aproape 4% în ultimele două sesiuni de tranzacționare, pe fondul informațiilor potrivit cărora autoritățile din cele două țări ar efectua așa-numite „verificări ale cursului” – un pas adesea interpretat ca un semnal preliminar al unei intervenții oficiale.

„Participanții la piața valutară caută mereu un trend de urmat”, explică Stephen Englander, director global pentru cercetare valutară G10 și macrostrategie pentru America de Nord la Standard Chartered, în New York. „De regulă, oficialii încearcă să tempereze mișcările bruște ale cursurilor. Însă atunci când președintele pare indiferent sau chiar aprobă o astfel de mișcare, acest lucru îi încurajează pe vânzătorii de dolari să continue.”

Slăbirea dolarului are însă și efecte pozitive

Deși reflectă îngrijorările investitorilor legate de soliditatea economiei americane și poate alimenta inflația prin scumpirea importurilor, ea poate aduce beneficii anumitor sectoare economice.

Un dolar mai slab face mai avantajoasă conversia profiturilor obținute în străinătate de către companiile multinaționale și crește competitivitatea produselor americane pe piețele externe. De asemenea, reduce povara datoriilor denominate în dolari pentru statele și companiile din afara SUA, care au nevoie de mai puțină monedă locală pentru a-și achita obligațiile.

„Administrația își dorește un dolar mai slab. Mesajul implicit este că acesta este un președinte pentru care deficitul comercial contează”, afirmă Eugene Epstein, responsabil pentru tranzacționare și produse structurate la Moneycorp, în New Jersey, adăugând că o astfel de evoluție poate contribui la reducerea deficitului comercial.

La rândul său, Steve Sosnick, strateg de piață la Interactive Brokers din Greenwich, Connecticut, avertizează că un dolar mai slab este „o sabie cu două tăișuri”.

„Pe de o parte, este benefic pentru companiile multinaționale, care obțin venituri în valute străine. Pe de altă parte, face importurile mai scumpe și poate avea un efect inflaționist”, explică el.

SUA

Top articole

