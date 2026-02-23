FCSB trage cu dinții să prindă ultimul loc de play-off-ul. Victorie lejeră cu ultima clasată

În ultimul meci din runda a 28-a, FCSB s-a impus în fața lui Metaloglobus, 4-1. Și continuă să spere la play-off, cu două runde rămase din sezonul regulat. În tur, ultima clasată s-a impus cu 2-1, pe 18 octombrie 2025.

Pentru campioană au punctat Bîrligea (6), Olaru (260 ), Miculescu (51) și Cisotti (79). Din minutul 54, oaspeții, care au punctat prin Hubain (7), au jucat în 10 oameni, fiind eliminat stoperul Mike Cestor.

După succesul din această seară, FCSB ajunge la borna 43 în clasament și vine „în buza” play-off-ului, pe locul 7, la trei distanță de FC Argeș, cu două etape rămase de disputat din sezonul regulat.

Chiar dacă a trecut cu bine de testul cu Metaloglobus, situația nu se simplifică și rămâne în continuare extrem de complicată pentru campioana în exercițiu.

FCSB este obligată să își câștige următoarele două meciuri, cu UTA (deplasare) și U Cluj (acasă) și tot nu este sigură de locul de play-off, întrucât trebuie să aștepte și rezultate favorabile din celelalte meciuri.