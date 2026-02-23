search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un tribunal din Madrid a anulat trimiterea în faţa juraţilor a soţiei premierului spaniol Pedro Sanchez, dar ancheta continuă

0
0
Publicat:

Un tribunal din Madrid a decis anularea trimiterii în faţa juraţilor a soţiei premierului spaniol Pedro Sanchez, Begona Gomez, pentru deturnare de fonduri publice, considerând decizia luată „prematur” şi insuficient motivată, transmite AFP, citând un document emis luni de instanţă.

Begona Gomez e cercetată pentru deturnarea unor fonduri. FOTO Profimedia
Begona Gomez e cercetată pentru deturnarea unor fonduri. FOTO Profimedia

„Decizia adoptată de magistratul-judecător de instrucţie” este „prematură şi lipsită de motivare din punct de vedere factual, normativ şi procedural”, a scris tribunalul în apelul depus de Begona Gomez, potrivit documentului din 20 februarie, relatează agenția, citată de Agerpres.

Soția premierului spaniol Pedro Sanchez este acuzată de deturnare de fonduri publice, trafic de influenţă şi corupţie.

Tribunalul a argumentat că procedura penală nu poate continua în stadiul actual întrucât lipsesc „indicii raţionale suficiente” și a cerut revenirea la statutul de anchetă preliminară.

Begona Gomez face, din aprilie 2024, obiectul unei anchete pentru corupţie şi trafic de influenţă. Ea este suspectată că s-a folosit de funcţia soţului său pentru a obţine finanţări, în principal de la omul de afaceri Juan Carlos Barrabes, pentru programul de masterat în management pe care l-a condus până în 2024.

„O deturnare de fonduri publice în beneficiul unor interese private”

Între timp, judecătorul de instrucţie Juan Carlos Peinado a extins ancheta la alte delicte, suspectând mai ales că asistenta ce îi fusese repartizată lui Gomez dată fiind funcţia soţului său a ajutat-o şi în activităţile profesionale exterioare.

Dacă această muncă a servit „activităţile private ale Begonei Gomez”, faptul ar putea „constitui o deturnare de fonduri publice în beneficiul unor interese private”, arăta judecătorul.

Şi alţi apropiaţi ai premierului socialist Pedro Sanchez se află în centrul unor dosare judiciare. Printre ei se numără fratele premierului, David Sanchez, care va fi judecat în mai pentru trafic de influenţă, şi procurorul general spaniol Alvaro Garcia Ortiz, condamnat în noiembrie pentru încălcarea secretului judiciar.

José Luis Abalos, fosta sa mână dreaptă şi ex-ministru al transporturilor, a fost plasat în arest preventiv într-un vast dosar privitor la prezumtivă dare de mită, în care mai este implicat şi un înalt responsabil al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) al lui Sanchez.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
mediafax.ro
image
Soția lui Ofri Arad a atras toate privirile pe Arena Națională. Cine este și cu ce se ocupă partenera noului mijlocaș de la FCSB. Foto
fanatik.ro
image
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
libertatea.ro
image
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Se prăbuşeşte consumul, care reprezintă 60% din PIB. "Nu o să mai vedeţi acele coşuri pline în supermarketuri"
observatornews.ro
image
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
cancan.ro
image
Pensiile vor crește abia în 2028 și numai dacă sunt îndeplinite 2 condiții. S-a înșelat minsitrul muncii?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Ce se întâmplă legal dacă un angajat moare în timpul serviciului. Ce prevede Codul Muncii
playtech.ro
image
Ce a făcut Rafael Nadal după 26 de ani: ”Ce senzație incredibilă”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
500 de lei au dispărut din pensie! LOVITURĂ COLOSALĂ pentru pensionarii din România
romaniatv.net
image
Alertă de vreme rea pentru mai multe județe. IGSU avertizează populația să își ia măsuri de siguranță
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
image
Trebuie sau nu să speli orezul înainte de a-l găti? Ce spun specialiștii despre acest obicei
click.ro
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Nunta 20240322211544 001 jpg
Românii din Canada. O istorie care a început acum 130 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Românii care au călătorit cu cel mai periculos tren din lume: „Tremur ca varga”. 12 ore în condiții extreme. VIDEO
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești