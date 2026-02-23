Anchetă amplă la ferma de bizoni din Cluj după descoperirea a sute de animale moarte

Descoperirea a peste 200 de cadavre de animale la o fermă de bizoni din județul Cluj a declanșat o amplă anchetă a autorităților, care verifică acum nu doar condițiile în care erau ținute animalele, ci și legalitatea muncii și modul în care au fost gestionate subvențiile primite prin APIA. Între timp, echipele de control încearcă să se asigure că animalele rămase în viață primesc hrană și apă, pentru a preveni o nouă tragedie.

Ferma din Recea-Cristur, ajunsă în atenția publică după ce a devenit practic un „mormânt comun” pentru sute de animale, a fost verificată de mai multe instituții, sub coordonarea prefectului județului Cluj. Autoritățile urmăresc aplicarea măsurilor de urgență dispuse imediat după descoperirile de săptămâna trecută.

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a declarat că, în urma controalelor, administratorii fermei asigură în prezent cele necesare pentru animale. „Din controalele pe care le-a efectuat administratorii asigură furaje și fân și apă”, a declarat prefectul, potrivit TVR Info.

În același timp, verificările continuă împreună cu ITM și APIA, instituțiile urmărind inclusiv modul în care sunt respectate obligațiile privind hrana și îngrijirea animalelor.

Subvenții de milioane și număr neclar de animale

Potrivit informațiilor publice, anul trecut administratorii fermei ar fi declarat că dețin peste 500 de animale. În ultimii 12 ani, exploatația a încasat peste 10,5 milioane de lei de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură.

Directorul APIA Cluj, Paul Groza, a explicat că ferma beneficiază de sprijin financiar: „Beneficiază de ajutor național tranzitoriu. Se ia anul de referință din 2018”.

Totuși, autoritățile spun că, în prezent, nu există o evidență clară a animalelor rămase în fermă. Prefectul a precizat: „Deocamdată nu știm numărul exact al animalelor. Eu personal am numărat 72 de cervide, respectiv 68 de bizoni”.

Amenzi anterioare și controale sanitar-veterinare

Direcția Sanitar-Veterinară a efectuat și ea verificări la fermă, inclusiv luna trecută. Directorul executiv DSVSA, Ion Bradea, a declarat că în trecut au existat sancțiuni: „Anul trecut s-au aplicat 2 amenzi și în 2022 și 2023. Nu am găsit un număr de animale să dea de bănuit. Obligativitatea declarării mortalității este a proprietarului”.

Datele din anchetă arată că unul dintre angajații fermei ar fi fost soțul fostei șefe a Biroului de Protecție a Animalelor din Cluj, potrivit declarației de avere. Poliția Județeană a transmis că aceasta nu mai este angajată a Inspectoratului de Poliție, fiind pensionată, și că, în perioada în care ocupa funcția, nu au fost înregistrate sesizări privind nereguli la această fermă.

Autoritățile au anunțat că, în cursul acestei săptămâni, cele peste 200 de cadavre de animale vor fi neutralizate prin îngropare pe terenul fermei, cu respectarea normelor legale. Ancheta continuă, iar instituțiile implicate verifică în paralel condițiile de exploatare, respectarea legislației și modul în care au fost folosite fondurile publice primite de fermă.