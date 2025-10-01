UE intenționează să reducă cotele de import de oțel și să majoreze tarifele la 50%

Comisia Europeană va propune reducerea cu aproape jumătate a cotelor de import de oțel și majorarea taxelor vamale pentru volumele care depășesc aceste niveluri la 50%, în conformitate cu tarifele impuse de SUA și Canada.

Măsurile vor face parte dintr-un nou pachet pentru sectorul siderurgic care urmează să fie dezvăluit oficial pe 7 octombrie. Stephane Sejourne, vicepreședintele executiv al Comisiei pentru strategie industrială, a informat miercuri asociațiile siderurgice înainte de anunțul de săptămâna viitoare, scrie Reuters, citând surse apropiate discuțiilor.

Garanțiile actuale ale blocului comunitar privind oțelul vor expira pe 30 iunie anul viitor. UE și aliații occidentali încearcă să limiteze supracapacitatea creată de fabricile chineze subvenționate din domeniul oțelului și din alte sectoare.

UE a înăsprit deja cotele actuale de import de oțel cu 15% începând cu 1 aprilie, iar Comisia investighează tendințele pieței pentru potențiale măsuri de protecție a aluminiului, precum și taxe la export pentru fierul vechi.

Oțelul a intrat în atenția publicului la începutul acestui an, după ce președintele american Donald Trump a majorat tarifele la importurile de oțel și aluminiu la 50%.

După ce a ajuns la un acord comercial general cu Trump la sfârșitul lunii iulie, UE a declarat că va colabora îndeaproape cu Washingtonul într-o „ alianță a metalelor ” pentru a-și izola producția din China. Producătorii europeni de oțel se confruntă în continuare cu o taxă vamală de export de 50% către SUA.

Comisarul UE pentru comerț, Maros Sefcovic, s-a întâlnit în Asia cu reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, la începutul acestei luni, pentru a relua discuțiile. Surse din UE au declarat anterior pentru Reuters că noile garanții ar reprezenta un punct de plecare pentru negocieri detaliate cu Washingtonul.

Luna trecută, Comisia Europeană anunța că va propune o nouă metodă de reducere a importurilor de oțel de la rivali pentru a proteja producătorii interni.

„Supracapacitatea globală reduce marjele și lasă puține stimulente pentru a plăti o primă netă. Acest lucru îngreunează investițiile industriei siderurgice europene în decarbonizare”, a declarat von der Leyen în fața Parlamentului European.