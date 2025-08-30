search
Sâmbătă, 30 August 2025
Imagini uluitoare după explozia de la Amara: craterul perfect rotund se întinde pe zeci de metri

Publicat:

Explozia violentă produsă în localitatea Amara, județul Ialomița, în timpul forării unui puț, a lăsat în urmă un crater uriaș, perfect rotund, care se întinde pe câteva zeci de metri, vegetaţia fiind total distrusă.  

Craterul are o formă perfect rotundă. FOTO: Inquam
Craterul are o formă perfect rotundă. FOTO: Inquam

Explozia de gaze urmată de un incendiu puternic, care a zguduit vineri seara localitatea Amara din județul Ialomița, a lăsat în urmă un crater impresionant, perfect rotund, surprins în primele imagini aeriene realizate la fața locului. Vă reamintim că incidentul s-a produs vineri, 29 august, atunci când echipele unei societăți locale care săpau un puț de mare adâncime pentru alimentarea cu apă a orașului au dat accidental peste o pungă de gaze acumulate în subteran.

Astfel, la 280 de metri adâncime, utilajele de forare au ajuns la o pungă de gaze, iar presiunea acumulată a aruncat la suprafață un amestec de apă, gaze toxice și materiale solide. În câteva clipe, zona s-a transformat într-un infern: gazele s-au aprins, generând o explozie puternică și o minge de foc care s-a putut vedea de la zeci de kilometri distanță.

Oamenii au intrat în panică, iar strigătele de avertizare au răsunat în noapte: „Fugiți! Dați-vă înapoi!”. Din fericire, incidentul a avut loc într-o zonă izolată şi nu s-au înregistrat victime, Pentru că flăcările uriașe puteau pune în pericol gospodăriile aflate în apropiere, iar autoritățile au decis evacuarea preventivă a 270 de locuitori dintr-o zonă de 300 de metri în jurul craterului.

Incendiul a fost stins după o intervenție dificilă a pompierilor şi primele măsurători efectuate de echipele specializate arată că în atmosferă nu sunt prezente substanțe toxice care să pună în pericol populația, au anunţat sâmbătă dimineată autorităţile. Cu toate acestea, zona rămâne atent monitorizată de autorități.

Crater perfect rotiund

Imaginile surprinse după stingerea incendiului arată amploarea dezastrului: craterul format în sol, de formă aproape perfect circulară, se întinde pe zeci de metri și a distrus complet vegetația din jur. Casele aflate la marginea perimetrului au fost și ele afectate, unele rămânând cu acoperișurile deteriorate.

Autorităților au deschis o anchetă care trebuie să stabilească dacă au fost respectate toate procedurile de securitate în timpul lucrărilor de foraj și ce măsuri vor fi luate pentru ca astfel de incidente să nu se mai repete.

Societate

