Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Ultimele știri

Călătorie de 10 zile în jurul Lunii: imagini spectaculoase și o revenire istorică pe Pământ. Toate în vreme de război

Capsula Orion spacecraft a misiunii Artemis 2 a reintrat cu succes în atmosfera terestră și a amerizat în siguranță în Oceanul Pacific, în apropiere de coasta de sud a Californiei, după aproape 10 zile petrecute în spațiu.

Capsula Orion a misiunii Artemis II a amerizat în Oceanul Pacific. FOTO: NASA

Capsula, denumită „Integrity”, a atins apele oceanului vineri seară, la scurt timp după ora locală 17:07 (00:07 GMT), marcând finalul unei misiuni istorice pentru programul lunar american.

O misiune care a dus echipajul mai departe ca oricând

În timpul zborului, echipajul a ajuns la o distanță de peste 405.000 de kilometri de Pământ, depășind orice altă misiune cu echipaj uman de la programul Apollo. În total, Artemis 2 a parcurs peste 1,1 milioane de kilometri, incluzând orbite terestre și un survol lunar la aproximativ 6.000 km de suprafața Lunii.

Echipajul a devenit primul care a zburat în jurul Lunii după mai bine de 50 de ani, de la misiunile Apollo.

Reintrare extremă: mii de grade și minute de tăcere radio

Capsula a intrat în atmosferă cu o viteză de peste 30 de ori viteza sunetului, iar scutul termic a fost supus unor temperaturi de aproximativ 2.760°C. În timpul reintrării, comunicațiile au fost întrerupte pentru mai bine de 6 minute, din cauza plasmei de gaz ionizat formată în jurul vehiculului.

Ulterior, legătura cu centrul de control a fost restabilită, iar parașutele s-au deschis conform planului, reducând viteza de coborâre la aproximativ 25 km/h înainte de amerizare.

Salvare rapidă și recuperarea echipajului

După contactul cu apa, echipele NASA și ale Marinei SUA au securizat capsula cu ajutorul unor dispozitive speciale de stabilizare. Astronauții au fost evacuați unul câte unul și transportați la bordul unor elicoptere.

Toți cei patru membri ai echipajului — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen — sunt în stare bună.

Un test esențial pentru viitoarele misiuni lunare

Misiunea Artemis 2 este considerată un pas critic în programul NASA, care își propune revenirea astronauților pe suprafața Lunii începând cu 2028 și construirea unei prezențe selenare permanente.

Succesul reintrării confirmă performanțele capsulei Orion și ale rachetei Space Launch System, deschizând drumul pentru misiunile viitoare, inclusiv Artemis 3.

Oficialii NASA au descris amerizarea drept „perfectă”, subliniind că testul a demonstrat capacitatea capsulei de a rezista celor mai extreme condiții de zbor spațial.

Misiunea este privită ca un moment cheie în competiția spațială actuală, într-un context în care atât Statele Unite, cât și alte puteri globale își intensifică planurile pentru explorarea Lunii și, în perspectivă, a planetei Marte.

Și președintele SUA, Donald Trump, le-a transmis un mesaj de felicitare pe platforma Truth Social.

„Felicitări marii și foarte talentatei echipe a misiunii Artemis II. Întreaga călătorie a fost spectaculoasă, aterizarea a fost perfectă și, în calitate de președinte al Statelor Unite, nu aș putea fi mai mândru! Aștept cu nerăbdare să vă văd pe toți în curând la Casa Albă. O vom face din nou și apoi, următorul pas, Marte!”

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Tabăra #rezist s-a mutat la Budapesta să îi „salveze” pe maghiari de Viktor Orbán, după ce a „salvat” România de ruși și de Simion. Lucian Mîndruță își lansează mesajele chiar din capitala Ungariei
gandul.ro
image
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
mediafax.ro
image
Investiția de 6.000.000 de euro a lui Dan Șucu la Rapid prinde contur: „Au început lucrările!”
fanatik.ro
image
Alegeri în Ungaria 2026: cum încearcă Donald Trump să „cumpere” voturi pentru Viktor Orbán ca pentru Javier Milei
libertatea.ro
image
Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova alimentează brusc temerile legate de o bombă nucleară europeană
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Mircea Lucescu i-a spus "NU" în față celui mai bogat om din Ucraina: "Nu e posibil așa ceva"
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Orașul aproape de graniţa cu România unde te simți ca în Amalfi. Berea costă 10 lei, prânzul până în 50 de lei
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
cancan.ro
image
Cine a ieșit la pensie după 2024 a primit un punctaj mai mic decât cei pensionați înainte. Care e motivul?
newsweek.ro
image
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la București: „E atât de fermecătoare, ca spirit”
prosport.ro
image
Contract de donație pentru casă. Cine îl poate ataca şi cât costă actele la notar
playtech.ro
image
Cum a murit, de fapt, Ion Oblemenco. Legenda Craiovei, semn prevestitor
fanatik.ro
image
Mall-uri abandonate, vacanțe anulate și hoteluri închise. Ce se întâmplă cu adevărat în Dubai: „Cine spune altceva vorbește prostii”
ziare.com
image
Cum l-a numit fiica Andei Călugăreanu pe Gigi Becali, după gestul făcut timp de opt ani de patronul FCSB-ului
digisport.ro
image
FOTO Apariție surpriză a lui Nicușor Dan, alături de doi PSD-iști, la o mănăstire: „Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie”
stiripesurse.ro
image
Alegeri în Ungaria: Thriller geopolitic într-o țară cât 2% din UE
cotidianul.ro
image
Românii care vor săprimească ajutorul de 1.500 de euro mai au doar câteva zile pentru a depune cererile. Ce condiții trebuie îndeplinite
romaniatv.net
image
De ce se spune „Hristos a înviat!”. Care e originea salutului pascal
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!
click.ro
image
Valentin Sanfira, surprins în Thailanda cu o tânără misterioasă după divorț. Cu cine a înlocuit-o pe Codruța Filip
click.ro
image
Ramona Olaru și iubitul grec, imagini intime din vacanță. Cum s-au afișat cei doi
click.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Insula Șimian Foto Via Transilvanica Facebook 3 jpg
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh după construcția Porților de Fier
historia.ro
Click!

image
Motivul pentru care un bărbat din Cipru revine în fiecare an la Iași. „Prima dată am venit în ’98. S-a schimbat 100%”
image
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!

OK! Magazine

image
Divorțul care a întristat Danemarca. Ei i se spunea Diana Nordului și era mai populară decât soțul său

Click! Pentru femei

image
Ce nu vezi la „Survivor România”. Adi Vasile vorbește despre limite și ce tip de concurent îl impresionează

Click! Sănătate

image
Poți găsi iepurașul ascuns în 7 secunde?