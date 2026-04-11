Video Călătorie de 10 zile în jurul Lunii: imagini spectaculoase și o revenire istorică pe Pământ. Toate în vreme de război

Capsula Orion spacecraft a misiunii Artemis 2 a reintrat cu succes în atmosfera terestră și a amerizat în siguranță în Oceanul Pacific, în apropiere de coasta de sud a Californiei, după aproape 10 zile petrecute în spațiu.

Capsula, denumită „Integrity”, a atins apele oceanului vineri seară, la scurt timp după ora locală 17:07 (00:07 GMT), marcând finalul unei misiuni istorice pentru programul lunar american.

O misiune care a dus echipajul mai departe ca oricând

În timpul zborului, echipajul a ajuns la o distanță de peste 405.000 de kilometri de Pământ, depășind orice altă misiune cu echipaj uman de la programul Apollo. În total, Artemis 2 a parcurs peste 1,1 milioane de kilometri, incluzând orbite terestre și un survol lunar la aproximativ 6.000 km de suprafața Lunii.

Echipajul a devenit primul care a zburat în jurul Lunii după mai bine de 50 de ani, de la misiunile Apollo.

Reintrare extremă: mii de grade și minute de tăcere radio

Capsula a intrat în atmosferă cu o viteză de peste 30 de ori viteza sunetului, iar scutul termic a fost supus unor temperaturi de aproximativ 2.760°C. În timpul reintrării, comunicațiile au fost întrerupte pentru mai bine de 6 minute, din cauza plasmei de gaz ionizat formată în jurul vehiculului.

Ulterior, legătura cu centrul de control a fost restabilită, iar parașutele s-au deschis conform planului, reducând viteza de coborâre la aproximativ 25 km/h înainte de amerizare.

Salvare rapidă și recuperarea echipajului

După contactul cu apa, echipele NASA și ale Marinei SUA au securizat capsula cu ajutorul unor dispozitive speciale de stabilizare. Astronauții au fost evacuați unul câte unul și transportați la bordul unor elicoptere.

Toți cei patru membri ai echipajului — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen — sunt în stare bună.

Un test esențial pentru viitoarele misiuni lunare

Misiunea Artemis 2 este considerată un pas critic în programul NASA, care își propune revenirea astronauților pe suprafața Lunii începând cu 2028 și construirea unei prezențe selenare permanente.

Succesul reintrării confirmă performanțele capsulei Orion și ale rachetei Space Launch System, deschizând drumul pentru misiunile viitoare, inclusiv Artemis 3.

Oficialii NASA au descris amerizarea drept „perfectă”, subliniind că testul a demonstrat capacitatea capsulei de a rezista celor mai extreme condiții de zbor spațial.

Misiunea este privită ca un moment cheie în competiția spațială actuală, într-un context în care atât Statele Unite, cât și alte puteri globale își intensifică planurile pentru explorarea Lunii și, în perspectivă, a planetei Marte.

Și președintele SUA, Donald Trump, le-a transmis un mesaj de felicitare pe platforma Truth Social.

„Felicitări marii și foarte talentatei echipe a misiunii Artemis II. Întreaga călătorie a fost spectaculoasă, aterizarea a fost perfectă și, în calitate de președinte al Statelor Unite, nu aș putea fi mai mândru! Aștept cu nerăbdare să vă văd pe toți în curând la Casa Albă. O vom face din nou și apoi, următorul pas, Marte!”