Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Trump i-a felicitat pe astronauții Artemis II după survolul Lunii, într-un discurs lăudăros: „Suntem cea mai tare țară din întreaga lume"

Președintele american Donald Trump a discutat luni seară cu echipajul misiunii Artemis II, felicitându-i pentru survolul istoric pe lângă Lună, primul de acest fel în mai bine de jumătate de secol.

Donald Trump i-a felicitat pe astronauții Artemis II după survolul Luni. FOTO: captură video X
„Astăzi ați făcut istorie și ați făcut întreaga Americă mândră, incredibil de mândră”, le-a transmis liderul de la Casa Albă celor patru astronauți aflați la bordul navei Orion spacecraft, potrivit AFP și Agerpres.

Echipajul este format din americanii Christina Koch, Victor Glover și Reid Wiseman, alături de canadianul Jeremy Hansen. Trump a făcut chiar o remarcă despre acesta din urmă, numindu-l „un vecin” special, în contextul relațiilor uneori tensionate cu Canada.

„Sunteţi cu adevărat pionierii timpului nostru, toţi. Iar unul dintre voi se întâmplă să fie un vecin. Ştiţi cine este, nu-i aşa? Aveţi pe cineva special acolo, un vecin, şi ne iubim aproapele”, a declarat Trump.

În timpul convorbirii, președintele le-a adresat mai multe întrebări astronauților, inclusiv despre momentul în care comunicațiile cu Pământul au fost întrerupte, în timp ce nava se afla în spatele Lunii.

„Am spus o scurtă rugăciune, apoi a trebuit să merg mai departe. Înregistram observații științifice de pe fața ascunsă a Lunii”, a explicat Victor Glover, descriind experiența trăită în acele momente.

La finalul apelului, liderul american i-a invitat pe membrii echipajului la Washington, promițând o primire oficială la Casa Albă.

„Sunteţi cu adevărat extraordinari. Toată lumea vorbeşte despre asta. Aştept cu nerăbdare să vă urez bun venit în Biroul Oval de la Casa Albă, unde vom sărbători realizările şi victoriile voastre incredibile”, a declarat președintele Trump.

A existat și un moment stânjenitor în care toată lumea a tăcut după ce Trump a vorbit. Niciunul dintre astronauți nu a mai avut nimic de spus, ceea ce a dus la o lungă pauză de tăcere.

În discursul său, Trump a lăudat din răsputeri Statele Unite, spunând echipajului „suntem cea mai tare țară din întreaga lume”.

Artemis II bate recordul stabilit de Apollo

Cei patru astronauți ai misiunii Artemis II au stabilit luni un nou record de distanță față de Terra, depășind performanța programului Apollo. Echipa urmează să survoleze timp de mai multe ore regiuni necunoscute ale Lunii şi faţa ascunsă a acesteia. Recordul anterior de 400.171 km, stabilit de misiunea Apollo 13, a fost depășit, a anunțat NASA. Astronauții din capsula Orion ar urma să ajungă la peste 406.000 km de Terra, în timpul survolului în jurul Lunii.

Cei patru astronauți nu vor aseleniza, însă zborul lor reprezenta totuşi o premieră, deoarece niciodată şi în niciuna dintre misiunile lunare Apollo (1968-1972) nu s-au aflat la bord astronauţi femei, astronauţi de culoare sau astronauţi non-americani.

