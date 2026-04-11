Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Misiunea Artemis II, un succes – dar provocările majore abia urmează

Misiunea Artemis II a NASA, care a trimis patru astronauți în jurul părții îndepărtate a Lunii și i-a adus în siguranță înapoi pe Pământ, este considerată un succes important pentru explorarea spațială.

Un astronaut iese din capsula Orion/FOTO:X
Un astronaut iese din capsula Orion/FOTO:X

Capsula Orion a funcționat conform așteptărilor, iar imaginile transmise au captat interesul unei noi generații, readucând în prim-plan potențialul călătoriilor spațiale.

Cu toate acestea, experții avertizează că etapele cele mai dificile ale programului Artemis sunt încă departe de a fi realizate. Întrebarea dacă oamenii vor putea trăi și lucra pe Lună – sau chiar ajunge pe Marte – rămâne deschisă, notează BBC.

Un succes important, dar limitat

Traseul în jurul Lunii, deși spectaculos, este considerat relativ simplu din punct de vedere tehnic comparativ cu ceea ce urmează. După aselenizarea din 1969, mulți credeau că prezența umană în spațiu va deveni rapid o realitate permanentă. În practică, programul Apollo a fost în mare parte motivat de rivalitatea din Războiul Rece, iar interesul public a scăzut rapid după primele misiuni.

De această dată, NASA își propune o strategie diferită, care include aselenizări regulate începând cu 2028 și construirea unei baze lunare.

Problema vehiculului de aselenizare

Pentru a duce astronauți pe suprafața Lunii, NASA depinde de dezvoltarea unor vehicule de aselenizare de către companii private. Două proiecte majore sunt în curs: Starship, dezvoltat de SpaceX, și Blue Moon, construit de Blue Origin.

Ambele programe se confruntă însă cu întârzieri. Potrivit unui raport oficial, Starship este deja în întârziere cu cel puțin doi ani, iar Blue Moon are probleme tehnice nerezolvate.

Spre deosebire de modulul lunar folosit în 1969, noile vehicule trebuie să transporte cantități mult mai mari de echipamente, inclusiv elemente pentru o bază lunară. Acest lucru implică provocări logistice semnificative.

Unul dintre cele mai complexe aspecte este planul de alimentare în orbită, care presupune stocarea și transferul combustibilului între mai multe nave spațiale. Specialiștii spun că această tehnologie este extrem de dificil de implementat.

Calendar ambițios și competiție globală

NASA menține obiectivul unei aselenizări în 2028, parțial din motive politice. Cu toate acestea, unii analiști consideră că termenul este optimist.

În același timp, China își dezvoltă propriul program spațial și își propune să trimită astronauți pe Lună în jurul anului 2030. Abordarea chineză este considerată mai simplă din punct de vedere tehnic, ceea ce ar putea reduce riscurile de întârziere.

Marte rămâne un obiectiv îndepărtat

Dincolo de Lună, următoarea destinație este Marte. Deși există planuri ambițioase, experții estimează că o misiune cu echipaj uman ar putea avea loc cel mai devreme în anii 2040.

Călătoria către Marte ar dura mai multe luni și ar implica expunere la radiații și lipsa oricărei posibilități de intervenție rapidă în caz de urgență. De asemenea, aterizarea și decolarea de pe planeta roșie reprezintă provocări tehnice majore.

O nouă eră a explorării spațiale

Programul Artemis marchează o schimbare importantă, inclusiv prin implicarea sectorului privat. Companii comerciale construiesc infrastructură și dezvoltă tehnologii într-un ritm accelerat, în parteneriat cu agențiile guvernamentale.

Chiar dacă termenele ar putea suferi modificări, există semne că interesul pentru explorarea spațială este în creștere.

Unii oficiali subliniază și impactul mai larg al acestor misiuni. Astronauții care au privit Pământul din spațiu vorbesc adesea despre fragilitatea planetei și despre necesitatea de a o proteja.

Pentru susținătorii programului, explorarea spațială nu este doar o provocare tehnologică, ci și o oportunitate de a schimba perspectiva asupra locului nostru în univers.

