Imagini spectaculoase cu Marea Neagră din spaţiu, surprinse de astronauții Artemis 2. „Vastă, albastru adânc și puternică în liniște”

Un material video spectaculos surprinde Marea Neagră văzută din spațiu, în timpul misiunii Artemis I, prin hubloul capsulei Orion.

Imagini impresionante cu Marea Neagră văzută din spațiu au fost publicate sub forma unui material video de către Ambasada României în Statele Unite, pe pagina oficială de Facebook. Secvențele au fost surprinse de astronauţii care au participat la misiunea misiunii Artemis II, prin hobloul navei Orion, și oferă o perspectivă cum rar aveam ocazia să vedem.

„Această filmare uimitoare, surprinsă de nava spațială Orion în timpul misiunii Artemis II, dezvăluie Marea Neagră de pe orbită - vastă, albastru adânc și puternică în liniște.

De-a lungul marginii sale vestice se află România, cu o coastă de doar 225-245 km, cea mai scurtă dintre țările de la Marea Neagră - dar bogată în istorie și semnificație naturală.

La această frontieră, Delta Dunării întâlnește marea - cel mai nou pământ al Europei și unul dintre cele mai biodiverse ecosisteme din lume, în continuă creștere pe măsură ce râul remodelează țărmurile. În apropiere, Constanța, fondată ca colonia antică greacă Tomis în jurul anului 600 î.Hr., este unul dintre cele mai vechi orașe locuite continuu din regiune.

Din spaţiu, Marea Neagră pare eternă. De la pământ, malul României dezvăluie cât de multă istorie, natură și viață se întâlnesc la limita ei”, au transmis reprezentanţii Ambasadei României în Statele Unite.