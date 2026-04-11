Video Capsula Orion a misiunii Artemis II a revenit cu succes pe Pământ. Trump: „O vom face din nou și apoi, următorul pas, Marte!”

Capsula Orion a misiunii Artemis II a intrat în atmosfera Pământului sâmbătă dimineață, 11 aprilie, la ora prevăzută, apoi a amerizat cu succes în Oceanul Pacific, în largul coastei oraşului San Diego.

Nava spațială a amerizat la ora locală 17:07 (sâmbătă, 03:07 ora României), după o călătorie de 10 zile în jurul Lunii și înapoi, scrie News.ro.

Distanța maximă față de Terra, de 406.771 km, a fost atinsă pe 6 aprilie, în timpul survolului lunar, doborând recordul anterior pentru cea mai mare distanță parcursă vreodată de oameni în spațiu.

Cel mai periculos moment al călătoriei a fost aterizarea, întrucât capsula se deplasează cu o viteză de până la 38.600 km/h, fiind expusă la temperaturi de până la 2.760°C și având la dispoziție doar scutul termic pentru protecție și parașutele pentru încetinire.

Echipajul misiunii Artemis II a fost format din patru astronauți: Reid Wiseman, comandantul misiunii, Victor Glover, pilotul, Christina Koch, și Jeremy Hansen, ambii specialiști de misiune.

După amerizare, Reid Wiseman, a transmis veşti bune cu privire la starea echipajului din interiorul navei Orion.

„Ce călătorie! Suntem în stare stabilă. Toţi cei patru membri ai echipajului sunt în regulă”, a declarat Wiseman, confirmând că toţi cei patru astronauţi se simt bine după ce au trecut prin dificila etapă a reintrării în atmosfera Pământului.

Astronauţii se află acum la bordul navei de recuperare USS John P. Murtha.

Afla la bordul navei de recuperare, administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că există „multe motive de sărbătoare în acest moment, pentru o misiune Artemis II îndeplinită cu succes”.

„Aceasta nu este doar o realizare pentru NASA”, a adăugat el. „Este o realizare pentru întreaga umanitate, încă o dată, o misiune istorică către Lună şi înapoi”.

Isaacman a lăudat, de asemenea, echipajul, descriindu-i ca fiind „astronauţi absolut profesionişti, comunicatori minunaţi şi aproape poeţi”, precum şi „ambasadori ai omenirii către stele”.

Isaacman a mai spus că este timpul să se înceapă pregătirile pentru Artemis III, a cărei lansare este preconizată pentru 2027.

Călătoria echipajului misiunii Artemis II, până la Lună, ocolind-o şi trecând în premieră istorică în partea ei întunecată, care nu se vede de pe Pământ, apoi revenirea pe Pământ a însemnat o distanţă parcursă de 1.117.659 km.

Și președintele SUA, Donald Trump, le-a transmis un mesaj de felicitare pe platforma Truth Social.

„Felicitări marii și foarte talentatei echipe a misiunii Artemis II. Întreaga călătorie a fost spectaculoasă, aterizarea a fost perfectă și, în calitate de președinte al Statelor Unite, nu aș putea fi mai mândru! Aștept cu nerăbdare să vă văd pe toți în curând la Casa Albă. O vom face din nou și apoi, următorul pas, Marte!”