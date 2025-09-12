search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Criza din Fâşia Gaza pune în pericol ediţia aniversară Eurovision din 2026. Olanda se alătură boicotului din cauza participării Israelului

Ediția aniversară a Eurovision din 2026 riscă să fie umbrită de tensiuni politice majore, după ce şi Olanda s-a alăturat mai multe state europene care amenință cu boicotul dacă Israelul va rămâne în competiție.

În 2026, Festivalul Eurovision sărbătoreşte 70 de ani de existenţă. FOTO: wikipedia
În 2026, Festivalul Eurovision sărbătoreşte 70 de ani de existenţă. FOTO: wikipedia

Criza politică și umanitară din Gaza se reflectă tot mai mult asupra lumii culturale. Postul public olandez AVROTROS a confirmat vineri, 12 septembrie, că nu va participa la Eurovision 2026 dacă Israelul va rămâne printre concurenți. Olanda se aliniază astfel poziției adoptate deja de alte state europene, precum Slovenia, Islanda, Spania și Irlanda.

„Concursul Eurovision a fost fondat în 1956 pentru a aduce oamenii împreună după o perioadă de diviziuni profunde și război. De la înființarea sa, muzica a fost în centrul concursului ca forță unificatoare, având ca valori fundamentale pacea, egalitatea și respectul”, se arată în comunicatul AVROTROS, care subliniază că „nu mai poate justifica participarea Israelului în situația actuală, având în vedere suferința umană continuă și severă din Gaza”.

Israelul, acuzat că a folosit festivalul ca „ca instrument politic”

Ca şi postul de televiziune irlandez RTÉ, declarația AVROTROS merge mai departe şi  menționează și îngrijorări legate de libertatea presei și susține că există „dovezi dovedite de interferență din partea guvernului israelian” la ediția Eurovision 2025, afirmând că Israelul a folosit evenimentul „ca instrument politic”, notează Euronews.

Vă reamintim că ediţia din 2024, Israelul s-a prezentat cu o piesă intitulată „October Rain”, care făcea aluzie la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 şi, ulterior a acceptat să schimbe versurile, după ce au numeroase voci au cerut excluderea din cadrul Festivalului.

În Spania, subiectul Eurovision 2026 a ajuns la nivel guvernamental, ministrul Culturii, Ernest Urtasun, declarând într-un interviu la TVE că țara sa ar putea să se retragă din concurs.

„Nu cred că putem normaliza participarea Israelului la evenimente internaționale ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. Nu este un artist individual care participă, ci cineva care participă în numele cetățenilor acelei țări”, şi-a justificat ministru spaniol decizia.

Oficialul a reamintit și poziția premierului Pedro Sánchez, care solicitase încă din 2024 excluderea Israelului de la Eurovision, comparând situația cu sancțiunile aplicate Rusiei după invadarea Ucrainei.

Presiuni internaționale crescânde

Nu doar statele, ci și artiștii pun presiune pe organizatori. Peste 70 de foști concurenți au semnat o scrisoare deschisă prin care cer eliminarea Israelului, iar câștigătorul ediției din 2025, austriacul JJ, s-a declarat și el favorabil excluderii.

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a prelungit termenul limită pentru retragerea fără penalități până în decembrie 2025, când Adunarea Generală va decide definitiv asupra participării Israelului.

Acuzaţii de genocid

De la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, reacțiile internaționale s-au înmulțit. Experți ONU în drepturile omului au calificat acțiunile Israelului în Gaza drept „genocid”, iar Curtea Internațională de Justiție a considerat plauzibile acuzațiile. Recent, autoritățile au confirmat existența unei foamete „provocate de om” în teritoriu.

O ediție aniversară cu semne de întrebare

Eurovision 2026 ar trebui să fie o ediție de sărbătoare, care marchează 70 de ani de existență a festivalului de muzică.

Evenimentul este programat la Viena, cu semifinale pe 12 și 14 mai și marea finală pe 16 mai, dar amenințările de boicot pun în pericol desfășurarea concursului în spiritul de unitate care l-a consacrat.

Europa

