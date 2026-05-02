„Data trecută când am retras soldați din Europa, a izbucnit un război”. Avertismentul unui fost comandant american

Generalul-locotenent în retragere Mark Hertling, fost comandant al trupelor americane din Europa, a scris un articol sâmbătă, 2 mai, în care a explicat că reducerea trupelor americane din Europa este o greșeală strategică. Materialul vine după anunțul Pentagonului privind retragerea a 5.000 de soldați din Germania până în 2027.

„Una dintre cele mai mari greșeli din cariera mea nu a fost ceva ce am făcut. A fost ceva ce nu am reușit să împiedic. Am fost comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa la începutul anilor 2010, când trupele americane erau reduse în teatrul european.

Am argumentat ferm, în fața membrilor Congresului, a administrației și a Departamentului Apărării, și chiar în fața comandanților mei militari, că nu ar trebui să facem acest lucru”, a scris acesta în articolul publicat pe Substack cu titlul „Data trecută când am retras soldați din Europa, a izbucnit un război”.

Fostul comandant amintește că a încercat să împiedice retragerea unei brigăzi de tancuri din Europa, considerând că prezența ei ar fi descurajat Rusia. Decizia a fost ignorată, iar ulterior Rusia a anexat Crimeea și a intervenit în Donbas, lucru pe care el crede că retragerea l-a favorizat, confirmând și un avertisment primit anterior.

„În fiecare zi mă gândesc că o singură brigadă blindată a SUA — coincidență, o unitate de aproximativ 5.000 de soldați — ar fi putut preveni prima invazie rusă a Ucrainei și războiul devastator care a urmat. Reducerile prezenței duc la reducerea influenței. Reducerile influenței slăbesc descurajarea. Iar o descurajare slăbită invită la comportamente oportuniste din partea adversarilor.”

„Mă tem că suntem pe punctul de a face o greșeală și mai mare”

„Vineri seară, când am auzit că secretarul Apărării, Pete Hegseth, a anunțat o reducere de 5.000 de soldați americani în Europa, în urma a ceea ce a numit o «analiză temeinică», dar mai probabil din dorința președintelui Donald Trump de a se răzbuna pe cancelarul german Friedrich Merz pentru comentariile sale recente despre războiul din Iran, aud un ecou al argumentului de acum mai bine de un deceniu. Și mă tem că suntem pe punctul de a face o greșeală și mai mare”, scrie Hertling.

Fostul comandant dorește să vadă această „analiză temeinică”, argumentând că a realizat una acum peste zece ani, când a contribuit la planificarea și ulterior la executarea ultimei transformări majore a forțelor Armatei SUA în Europa.

Atunci, s-au redus efectivele de la 90.000 de soldați la aproximativ 34.000 între 2004 și 2012, însă decizia a venit un urma unor analize, negocieri constante între guverne, servicii și comenzi militare, care au durat ani de zile.

„Au fost necesare măsuri speciale pentru a ne asigura că familiile acestor forțe sunt tratate corespunzător, în timp ce revenirea lor în Statele Unite se desfășura în valuri masive de închideri de baze și locuințe.

Planificarea și execuția au fost etapizate deliberat, realizate cu grijă și reevaluate constant. Acestea sunt tipurile de proceduri și acțiuni care constituie o adevărată «analiză temeinică». Nu cred nici măcar o clipă că a existat un astfel de proces înainte de anunțul retragerii făcut ieri seară”, adaugă generalul.

Mark Hertling spune că decizia de reducere a trupelor arată o lipsă de înțelegere a rolului forțelor americane din Europa.

El respinge ideea că acestea sunt „în plus”, explicând că sunt puține, dar organizate strategic într-o rețea complexă pe continent, cu roluri esențiale: de la securitate maritimă și reacție rapidă până la informații, logistică și operațiuni globale.

„Acești militari nu sunt infanteriști care stau degeaba cu arma în mână”

Hertling exlică că, atunci „când elimini 5.000 de soldați dintr-un astfel de sistem interconectat, nu reduci pur și simplu cifrele”, ci „degradezi exponențial capacitățile strategice ale Statelor Unite”.

„Acești militari nu sunt infanteriști care stau degeaba cu arma în mână doar pentru a-i face pe germani să se simtă în siguranță. Ei includ analiști de informații care urmăresc mișcările adversarilor și oferă avertizare timpurie. Includ operatori cibernetici care apără rețelele și desfășoară operațiuni într-un mediu digital contestat.

Includ logisticieni militari și civili care se asigură că echipamentele, combustibilul și proviziile sunt întreținute și transportate acolo unde este nevoie, când este nevoie, pe trei continente. Includ echipaje de aviație care operează aerodromurile ce permit desfășurarea rapidă și oferă sprijin oficialilor guvernamentali în misiuni diplomatice.Includ personal medical a cărui activitate depășește cu mult câmpul de luptă”, subliniază acesta.

Fostul comandant mai afirmă că retragerea a 5.000 de militari creează efecte în lanț în sistemul militar și ignoră investițiile masive făcute de SUA în infrastructura din Europa, fiind astfel o decizie riscantă și o greșeală financiară.

„Când am redus forțele la începutul anilor 2000, nu am închis pur și simplu bazele și nu am plecat. Legislația muncii din Europa a impus transferul facilităților, verificări de mediu și, în multe cazuri, ne-a obligat să continuăm să plătim angajații locali după închiderea facilităților, din cauza legilor locale și a acordurilor internaționale”

„Războiul și pacea nu pot fi reduse la contabilitate în partidă dublă”

Hertling mai avertizează că războiul și pacea „nu pot fi reduse la contabilitate în partidă dublă sau la numărul de soldați alocați într-un anumit loc”.

„Puterea Americii se bazează pe alianțe, iar aceste alianțe sunt construite pe încredere, risc împărțit și prezență constantă. Atunci când Statele Unite își reduc prezența fără o justificare strategică clară — sau fără consultări reale — transmit un semnal. Aliații încep să pună la îndoială angajamentul american. Adversarii încep să-l testeze. Iar încrederea nu este ceva ce poate fi «desfășurat»; ea se construiește în timp, prin angajamente reale.

Am mai văzut toate acestea înainte. Reducerea prezenței duce la reducerea influenței. Reducerea influenței slăbește descurajarea. Iar o descurajare slăbită invită comportamente oportuniste din partea adversarilor. Nu este o teorie; este un tipar așteptat și demonstrat în mod repetat”.

Mark Hertling spune că alianțele nu se mențin singure, ci au nevoie de prezență și angajament constant, iar deciziile militare trebuie luate cu grijă, pentru că și schimbările mici pot avea consecințe majore. El crede că retragerea unei brigăzi în trecut ar fi putut contribui la izbucnirea războiului din Ucraina.

„O «analiză temeinică» reală ar lua în calcul nu doar costurile, ci și capacitățile, efectele diplomatice și riscurile strategice ale viitorului.

Nu mă poți convinge că oricare dintre aceste aspecte a fost prezent în analiza invocată de secretarul Apărării Hegseth; pur și simplu nu trece testul bunului-simț.”

Așadar, vede în ordinul de retragere a celor 5.000 de soldați din Germania „o decizie care tratează o forță complexă, atent construită și desfășurată departe de Statele Unite, ca pe un simplu număr care poate fi ajustat.”

„Are toate semnele unei decizii luate de un lider impulsiv, preocupat de revanșe pe termen scurt, indiferent de strategia pe termen lung. Și văd ecouri ale unei greșeli anterioare, despre care cred că a contribuit la instabilitatea din Europa și pe care mi-aș fi dorit să o pot preveni mai bine.”

Atunci când a comandat forțele americane în Europa, amintește Herling, spunea că deși trupele americane din Europa nu sunt foarte numeroase, ele sunt suficient de bine poziționate și organizate încât să „poată lupta peste categoria lor de greutate”.

„Nu era un slogan. Era recunoașterea faptului că prezența, poziționarea și parteneriatele multiplică puterea în moduri pe care cifrele brute nu le pot surprinde. Reducerea acestei forțe fără o strategie clară face exact opusul. Diminuează puterea în moduri care poate nu sunt imediat vizibile — dar care vor deveni clare, și contraproductive, în timp.

Am văzut ce se întâmplă când subestimăm aceste efecte. Și nu cred că ne permitem să învățăm din nou această lecție”, încheie acesta.