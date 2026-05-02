Sâmbătă, 2 Mai 2026
Adevărul
Ce se întâmplă când îți pupi copilul pe gură

Publicat:

Unii îl consideră un gest firesc de iubire. Alții spun că nu ar trebui să existe. Dezbaterea despre pupatul copilului pe gură nu împarte doar părinții în două tabere. Psihologi, pediatri, și specialiști în dezvoltare timpurie se contrazic de ani buni asupra subiectului. Iar întrebarea rămâne: Ce se întâmplă, de fapt, când îți pupi copilul pe gură? 

FOTO Pixabay
Perspectiva culturală: un gest care divide lumea

În 2017, o fotografie postată de Victoria Beckham, în care își pupa fetița pe gură, a stârnit reacții ample în toată lumea. Lucrurile nu s-au schimbat foarte tare de atunci, iar subiectul rămâne unul controversat.

Lucrurile depind mult și de cultura în care părinții s-au născut. Într-o mare parte a Europei (inclusiv în România) și a Americii de Nord, opiniile sunt împărțite: unii văd în pupatul pe gură al copilului o expresie naturală a iubirii în familie, alții îl consideră un gest inadecvat sau chiar tabu. În schimb, în multe culturi mediteraneene sau latino-americane, practica este complet normalizată și parte integrantă din limbajul afectiv al familiei. Japonia oferă exemplul opus: manifestările fizice de afecțiune între membrii familiei sunt în general mai reținute. 

Psihologii nu se pun de acord dacă e firesc sau nu

Firesc, mulți părinți la început de drum, se întreabă ce spun psihologii? Numai că nu există un răspuns universal acceptat. Și aici dezbaterea e aprinsă. 

Charlotte Reznick, autoare și profesoară de Psihologie la Universitatea din California (UCLA) este una dintre cele mai ample contestatare a gestului. Aceasta a declarat în repetate rânduri că părinții nu ar trebui să-și sărute copiii pe buze. Argumentul ei: buzele și gura reprezintă o zonă intimă, personală, iar invadarea ei poate trimite semnale confuze copilului. a spus Reznick, într-un interviu pentru The Sun: „Dacă mămică îl sărută pe tăticu pe gură și invers, ce înseamnă asta când eu, o fetiță sau un băiețel, îmi sărut părinții pe gură?".

În plus, aceasta a mai ridicat o obiecție: ,,Dacă începi să îți săruți copiii pe gură când sunt mici, când te oprești? E extrem de confuz". 

Reznick a fost contrazisă de mai mulți alți psihologi:

„E un lucru scandalos să le spui părinților. Nu ține absolut deloc cont de relația specială pe care părinții o au cu copiii lor și de natura non-sexuală din care provine acel comportament specific", a spus psihologul australian Heather Irvine-Rundle. Ea a adăugat că majoritatea copiilor le cer în mod natural părinților să se oprească din a-i săruta pe buze când ajung la vârsta școlii primare.

O altă psihologă a asemănat gestul cu alte firești în relația mamă-copil:

„E ca și cum ai spune că alăptatul este confuz. Unii oameni pot avea probleme cu asta, dar nu e mai sexual decât a-i face bebelușui un masaj", declara Sally-Anne McCormack pentru publicația The Independent. 

Și Dr. Fiona Martin, de la Centrul de Psihologie pentru Copii din Sidney a argumentat că nu există efecte negative documentate asupra psihicului cauzate de acest gest. 

Există riscuri pentru sănătate?

Există, în schimb, mai multe argumente contra atunci când vine vorba despre potențialele riscuri asupra sănătății, mai ales în primele luni de viață. 

Riscul transmiterii virusului Herpex Simplex este, fără îndoială, cel mai serios argument medical împotriva pupatului  pe gură al bebelușilor. Virusul Herpes Simplex de tip 1 poate fi transmis prin salivă, chiar și atunci când persoana infectată nu prezintă simptome vizibile. Bebelușii (mai ales în primele patru săptămâni de viață sau dacă sunt născuți prematur) sunt mai vulnerabili decât copiii mai mari și pot face infecții severe. 

În ghidul despre herpes la nou-născuți elaborat de Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) se menționează:

,,Cel mai sigur loc unde să îți săruți bebelușul este pe creștetul capului. Pupatul în apropierea gurii, nasului sau ochilor trebuie evitat."

Riscul este mai mare în primele patru săptămâni de viață, când sistemul imunitar al nou-născutului este aproape neformat. Bebelușii prematuri sunt și mai vulnerabili.

Dincolo de herpes, prin pupatul pe gură se poate transmite RSV (virusul sincițial respirator), gripă, tuse convulsivă sau chiar streptococ. Multe dintre aceste infecții sunt relativ ușoare la adulți, dar pot deveni periculoase la bebeluși.

„Părinții nu ar trebui să sărute bebelușii dacă au orice fel de infecție", sunt categorici medicii.

Dincolo de argumentele pro și contra ale psihologilor și medicilor, specialiștii par să fi ajuns la consens într-un punct: afecțiunea arătată de părinți copiilor trebuie să respecte granițele stabilite de aceștia. În plus, e important ca cei mici să fie învățați despre tipurile de atingeri care nu trebuie acceptate în relația cu ceilalți adulți. 

