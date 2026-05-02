Video Serialul de pe Netflix care a ajuns rapid pe locul 1 în lume și în România

Un nou serial Netflix lansat anul acesta a devenit rapid locul 1 atât la nivel global, cât și în România, înregistrând aproximativ 10 milioane de vizualizări în doar șapte zile, un debut considerat extrem de puternic pentru o miniserie.

„Unchosen”, o miniserie limitată la șase episoade, a fost lansat pe 21 aprilie și a fost creat și scris de Julie Gearey. Serialul este un thriller psihologic britanic, în stilul „The Handmaid's Tale”, care urmărește viața unei femei pe nume Rosie, captivă într-o comunitate religioasă strictă și izolată, cunoscută sub numele „Fellowship of the Divine” („Frăția Divinului”).

Rosie este o soție și mamă devotată, iar întâlnirea ei cu evadatul Sam declanșează o călătorie periculoasă spre libertate.

Povestea începe în momentul în care Rosie, o mamă aflată într-un mediu rigid și opresiv, intră în contact cu un străin misterios, Sam, un fugar cu un trecut întunecat. Întâlnirea declanșează o serie de evenimente care scot la iveală tensiuni ascunse, secrete și conflicte morale în interiorul comunității, potrivit Decider.

Serialul îi are în rolurile principale pe Molly Windsor, Asa Butterfield și Christopher Eccleston, interpretul liderului cultului, un personaj carismatic, dar amenințător. Această întâlnire fatidică aprinde în ea o dorință puternică de a se elibera și de a descoperi o altă viață alături de acest străin misterios. Pe parcursul celor aproximativ patru ore și jumătate de rulare, serialul menține un suspans psihologic necruțător, provocând telespectatorii prin intensitatea sa.

Conform datelor FlixPatrol, „Unchosen” a ajuns pe prima poziție în peste 40 de țări, inclusiv în Franța, Marea Britanie și Australia.