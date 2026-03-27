Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Libanul sesizează Consiliul de Securitate al ONU, după noi atacuri israeliene soldate cu victime

Război în Orientul Mijlociu
Beirutul anunță că va sesiza Consiliul de Securitate al ONU în urma intensificării atacurilor israeliene, care au făcut cel puțin cinci victime și au provocat distrugeri majore în sudul Libanului. Autoritățile acuză o amenințare directă la adresa suveranității țării.

Noi atacuri israeliene în sudul Libanului FOTO: X/ @josepgoded
Noi atacuri israeliene în sudul Libanului FOTO: X/ @josepgoded

Guvernul libanez a decis, joi, să adreseze o plângere oficială Consiliului de Securitate al ONU, acuzând Israelul de acțiuni care „amenință suveranitatea” Libanului, potrivit News.ro. Decizia vine în contextul unor noi bombardamente în sudul țării, unde cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, potrivit agenției oficiale ANI.

Un fotograf AFP aflat la fața locului a surprins imagini cu o clădire parțial prăbușită și fum ridicându-se dintre dărâmături, într-un sat din regiunea Nabatiyeh, în timp ce echipele de salvare și pompierii interveneau.

În paralel, o sursă militară a declarat că armata israeliană „avansează încă puțin, zilnic, dar lent” în zona de frontieră. Trupele ar fi înaintat spre Taybeh, unde Hezbollah a revendicat mai multe atacuri împotriva forțelor israeliene.

Acuzații de încălcare a suveranității

După o ședință de guvern, ministrul Informațiilor, Paul Morcos, a explicat motivele sesizării ONU. Acesta a invocat bombardarea majorității podurilor peste Litani”un fluviu important care separă sudul țării de restul Libanului, precum și „deplasarea masivă forțată a locuitorilor”.

În plus, oficialul a denunțat „înaintarea trupelor israeliene pe teritoriul libanez, însoțită de distrugeri (...) care amenință suveranitatea Libanului și integritatea teritoriului său”.

Potrivit Ministerului Sănătății, bilanțul victimelor a ajuns la 1.116 morți, inclusiv 121 de copii, de la izbucnirea confruntărilor dintre Hezbollah și Israel, pe 2 martie. Alte peste 3.000 de persoane au fost rănite, iar mai mult de un milion de oameni au fost forțați să își părăsească locuințele.

Israelul vrea să taie rutele Hezbollah: Netanyahu cere distrugerea podurilor din sudul Libanului

Escaladare militară și reacții din teren

Armata israeliană a confirmat, la rândul său, „moartea în luptă” a unui soldat în sudul Libanului, bilanțul total al militarilor israelieni uciși în această zonă ajungând la trei de la începutul conflictului.

Totodată, Israelul susține că a eliminat 700 de membri Hezbollah de la debutul ostilităților, în timp ce organizația șiită nu comunică public pierderile suferite.

Hezbollah a revendicat mai multe atacuri asupra trupelor israeliene și a anunțat că a vizat orașul Nahariya, precum și o cazarmă din nordul acestuia. Serviciile de salvare israeliene au raportat moartea unui bărbat în apropiere de Nahariya, în urma unui obuz lansat din Liban.

Tensiuni politice interne și proteste pro-Iran

Situația tensionată din regiune are și ecouri pe scena politică internă libaneză. Cei patru miniștri afiliați Hezbollah și mișcării Amal au boicotat ședința de guvern, în semn de protest față de decizia ministrului de Externe de a-l expulza pe ambasadorul Iranului, acuzat de „amestec” în afacerile interne.

În fața ambasadei Iranului din Beirut, zeci de persoane au protestat în sprijinul Republicii Islamice, fluturând steaguri iraniene și ale Hezbollah și scandând „Moarte Americii, moarte Israelului!”.

Suntem împotriva acestei decizii a Guvernului”, a declarat o protestatară, Elham al-Mokdad.

În acest context tensionat, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) a cerut deschiderea unei anchete independente după uciderea jurnalistului Hussain Hamoud, colaborator al postului Al Manar, afiliat Hezbollah. Acesta și-a pierdut viața miercuri, în urma unui atac israelian asupra regiunii Nabatiyeh.

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
digi24.ro
image
HARTA scumpirilor la benzină și motorină în UE de la începutul războiului din Iran. Locul neașteptat al României în clasament
stirileprotv.ro
image
Înregistrare explozivă din ședința PNL de la Vila Lac. Liberalii se încurajează reciproc să se desprindă de USR și Nicușor Dan și se gândesc deja la prezidențialele de peste 4 ani
gandul.ro
image
Guvernul României vine cu soluții după reclamațiile românilor privind cartea de identitate electronică
mediafax.ro
image
“La vară te așteaptă Gigi Becali și Mirel Rădoi la FCSB!”. Denis Drăguș, reacție instinctivă
fanatik.ro
image
Lovitură de teatru în „jaful secolului” de la Timișoara. Hoții, care au tăcut până acum, au recunoscut tot
libertatea.ro
image
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Adrian Porumboiu l-a jignit fără rețineri după Turcia - România: ”Nu ți-e rușine?”
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
antena3.ro
image
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
observatornews.ro
image
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici
cancan.ro
image
Ministrul muncii anunță ziua din aprilie când intră pensia pe card și prin poștă. Ajutoarele, amânate
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Doar 13 țări din lume mai au aer curat şi trei dintre ele se află în Europa. Cum stă România la acest capitol
playtech.ro
image
Spionii Ministerului de Interne vor fi pregătiți cibernetic de o firmă fără angajați. Contractul este finanțat din bani PNRR
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Cu cine joacă România după înfrângerea din Turcia
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Noelia va fi eutanasiată la cerere. Povestea de viață a tinerei de 25 de ani este sfâșietoare: „Vreau doar să nu mai sufăr”
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS. Anunțul momentului! Toți românii așteaptă verdictul!
romaniatv.net
image
Iranul pregătește bomba nucleară. Răsturnare de situație în războiul din Orientul Mijlociu
mediaflux.ro
image
Fostul patron din Liga 1 s-a mutat definitiv din România, împreună cu iubita mai tânără: „Fac progrese”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM a trecut prin clipe de coșmar. Vorbește în premieră de relația toxică în care a trăit. Ce i-a putut face iubitul agresiv: „Mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
click.ro
image
Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu au aflat că vor deveni părinți după 1 lună de relație: „Am fost atenți, dar se pare că nu suficient”
click.ro
image
Povestea tinerei de 26 de ani care astăzi va fi eutanasiată. De ce a luat Noelia această decizie șocantă
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
