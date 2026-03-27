Video Libanul sesizează Consiliul de Securitate al ONU, după noi atacuri israeliene soldate cu victime

Beirutul anunță că va sesiza Consiliul de Securitate al ONU în urma intensificării atacurilor israeliene, care au făcut cel puțin cinci victime și au provocat distrugeri majore în sudul Libanului. Autoritățile acuză o amenințare directă la adresa suveranității țării.

Guvernul libanez a decis, joi, să adreseze o plângere oficială Consiliului de Securitate al ONU, acuzând Israelul de acțiuni care „amenință suveranitatea” Libanului, potrivit News.ro. Decizia vine în contextul unor noi bombardamente în sudul țării, unde cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, potrivit agenției oficiale ANI.

Un fotograf AFP aflat la fața locului a surprins imagini cu o clădire parțial prăbușită și fum ridicându-se dintre dărâmături, într-un sat din regiunea Nabatiyeh, în timp ce echipele de salvare și pompierii interveneau.

În paralel, o sursă militară a declarat că armata israeliană „avansează încă puțin, zilnic, dar lent” în zona de frontieră. Trupele ar fi înaintat spre Taybeh, unde Hezbollah a revendicat mai multe atacuri împotriva forțelor israeliene.

Acuzații de încălcare a suveranității

După o ședință de guvern, ministrul Informațiilor, Paul Morcos, a explicat motivele sesizării ONU. Acesta a invocat „bombardarea majorității podurilor peste Litani”, un fluviu important care separă sudul țării de restul Libanului, precum și „deplasarea masivă forțată a locuitorilor”.

În plus, oficialul a denunțat „înaintarea trupelor israeliene pe teritoriul libanez, însoțită de distrugeri (...) care amenință suveranitatea Libanului și integritatea teritoriului său”.

Potrivit Ministerului Sănătății, bilanțul victimelor a ajuns la 1.116 morți, inclusiv 121 de copii, de la izbucnirea confruntărilor dintre Hezbollah și Israel, pe 2 martie. Alte peste 3.000 de persoane au fost rănite, iar mai mult de un milion de oameni au fost forțați să își părăsească locuințele.

Escaladare militară și reacții din teren

Armata israeliană a confirmat, la rândul său, „moartea în luptă” a unui soldat în sudul Libanului, bilanțul total al militarilor israelieni uciși în această zonă ajungând la trei de la începutul conflictului.

Totodată, Israelul susține că a eliminat 700 de membri Hezbollah de la debutul ostilităților, în timp ce organizația șiită nu comunică public pierderile suferite.

Hezbollah a revendicat mai multe atacuri asupra trupelor israeliene și a anunțat că a vizat orașul Nahariya, precum și o cazarmă din nordul acestuia. Serviciile de salvare israeliene au raportat moartea unui bărbat în apropiere de Nahariya, în urma unui obuz lansat din Liban.

Tensiuni politice interne și proteste pro-Iran

Situația tensionată din regiune are și ecouri pe scena politică internă libaneză. Cei patru miniștri afiliați Hezbollah și mișcării Amal au boicotat ședința de guvern, în semn de protest față de decizia ministrului de Externe de a-l expulza pe ambasadorul Iranului, acuzat de „amestec” în afacerile interne.

În fața ambasadei Iranului din Beirut, zeci de persoane au protestat în sprijinul Republicii Islamice, fluturând steaguri iraniene și ale Hezbollah și scandând „Moarte Americii, moarte Israelului!”.

„Suntem împotriva acestei decizii a Guvernului”, a declarat o protestatară, Elham al-Mokdad.

În acest context tensionat, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) a cerut deschiderea unei anchete independente după uciderea jurnalistului Hussain Hamoud, colaborator al postului Al Manar, afiliat Hezbollah. Acesta și-a pierdut viața miercuri, în urma unui atac israelian asupra regiunii Nabatiyeh.