Până unde poate merge răzbunarea unei femei înşelate: şi-a drogat soţul şi l-a castrat cu un cuţit după ce a adormit

Un caz de violență domestică dusă la extrem a avut loc în Italia, unde o femeie este acuzată că și-a drogat soțul și i-a secţionat penisul cu un cuțit, după ce a aflat că acesta o înşală.

Un episod de o violență greu de imaginat a șocat comunitatea din orașul Angri, în provincia Salerno, unde un bărbat de 41 de ani a fost mutilat chiar de soţia sa. Autoritățile italiene au deschis o anchetă, iar femeia, în vârstă de 35 de ani, a fost arestată şi riscă să petreacă mulţi ani după gratii.

Potrivit presei italiene, care citează surse din dosar, conflictul dintre cei doi soți, ambii de naționalitate bengaleză și stabiliți de mai mulți ani în Italia, ar fi mocnit după ce femeia a aflat că partenerul său avea o relație extraconjugală. Pe fondul tensiunilor, aceasta a pus la cale un gest de răzbunare extremă.

În timpul unei mese, ea i-a pus soţului său droguri în mâncare şi, după ce acesta a adormit, a luat un cuțit și i-a tăiat penisul.

Victima s-a trezit brusc, din cauza durerii intense, și, deși se afla într-o stare critică, a reușit să iasă din locuință și să ceară ajutor vecinilor, care au alertat serviciile de urgență.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje medicale și de poliţie, care au intervenit rapid.

Soţia răzbunătoare a fost arestată de carabinieri, fiind transportată într-o unitate de detenție din Salerno, iar soţul castrat a fost dus de urgență la spitalul Spitalul Umberto I.