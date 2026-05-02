U Cluj pune presiune pe Universitatea Craiova. Noul lider, salvat de un gol în prelungiri

Universitatea Cluj a reușit să învingă codașa play-off-ului, FC Argeș, în etapa a 6-a a grupei superioare a Superligii, cu un gol izbăvitor venit în minutele de prelungire. La un pas să-și micșoreze drastic șansele la primul titlu din istorie, studenții pun acum presiune pe Universității Craiova, luând fața liderului la golaveraj.

Oltenii sunt obligați să învingă duminică seară (ora 21.00, în direct la Digisport 1 și PrimaSport 1) pe Dinamo, mai ales că urmează să joace numai meciuri de foc în celelalte trei partide rămase până la finalul sezonului, la CFR Cluj, cu U Cluj și la Rapid.

Jocul cu FC Argeș a curs într-o singură direcție. ”Șepcile roșii” au ratat însă ocazie după ocazie și, cum mingea nu voia să intre în poarta piteștenilor, se părea că meciul se îndreaptă spre o remiză albă. Însă Chipciu a fost faultat în careu de Borța și veteranul Dan Nistor a înscris de la punctul cu var, cu un șut puternic pe mijlocul porții.

U venea după două eșecuri consecutive în deplasare, în timp ce FC Argeș a pierdut ultimele trei meciuri din play-off și are doar două puncte câștigate în ultimele șase etape.

S-a încheiat 1-0, rezultat cu care studenții egalează la puncte pe Universitatea Craiova, astfel că finalul sezonului se anunță extrem de strâns. În alte partide ale zilei, Oțelul - Metaloglobus au încheiat la egalitate, 2-2, la fel cum au făcut-o Farul și FC Botoșani, 1-1.

Universitatea Cluj - FC Argeș 1-0 (0-0)

Cluj Arena - Cluj-Napoca

A marcat: Nistor (90+2 - penalty).