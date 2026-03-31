Războaiele din Ucraina și Iran au determinat Franța să-și revizuiască planurile militare

Războaiele din Ucraine și Iran au devenit, pentru Franța, mai mult decât simple conflicte îndepărtate: sunt studii de caz care forțează Parisul să-și regândească din temelii strategia militară, într-un moment în care scenariul unei confruntări directe cu Russia nu mai este exclus spre finalul acestui deceniu.

În culisele puterii, autoritățile franceze pregătesc un nou plan de apărare, ce urmează să fie prezentat pe 8 aprilie, iar lecțiile din teren – de la Kiev până în Orientul Mijlociu – cântăresc decisiv în alegerea armamentului viitor: ce se dezvoltă, ce se cumpără și, mai ales, cum se folosește, scrie politico.eu.

Generalul Dominique Tardif recunoaște deschis: tot ce se poate învăța din aceste războaie este deja integrat în planificarea militară franceză. Nu este vorba doar despre teorie. Franța este implicată direct, cu avioane și sisteme de apărare desfășurate în United Arab Emirates, unde contribuie la interceptarea dronelor iraniene.

Realitatea de pe front a scos la iveală o problemă majoră pentru Occident: costurile

Într-un război dominat de drone ieftine, rachetele sofisticate devin o soluție ineficientă economic. Cu alte cuvinte, miliarde sunt cheltuite pentru a neutraliza amenințări de câteva mii de dolari.

De aceea, Parisul caută alternative. Una dintre direcții este dezvoltarea unor drone interceptoare mai ieftine, în colaborare cu companii precum Alta Ares și Harmattan AI. Proiectele sunt încă în dezvoltare, dar echipamentele au început deja să fie testate în condiții reale.

Ministrul francez al Apărării, Sébastien Lecornu, a anunțat că industria națională ar putea produce mii de astfel de drone lunar și a promis deschiderea unei noi fabrici. În paralel, Franța intenționează să aloce 8,5 miliarde de euro pentru muniții până în 2030 – un semnal clar că epoca stocurilor limitate a apus.

Superioritatea aeriană rămâne decisivă

Dar poate cea mai importantă lecție vine din aer. Cele două conflicte au demonstrat fără echivoc că superioritatea aeriană rămâne decisivă. În timp ce Statele Unite și Israelul au reușit să domine spațiul aerian iranian, Rusia nu a obținut același avantaj în Ucraina, fiind prinsă într-un război de uzură.

„Fără superioritate aeriană, operațiunile sunt paralizate”, avertizează Tardif, subliniind diferența uriașă de eficiență între loviturile rusești și cele occidentale.

În acest context, Franța analizează noi soluții pentru neutralizarea apărării antiaeriene inamice. Compania MBDA dezvoltă programul Stratus, destinat tocmai acestui tip de misiuni.

Privind spre viitor, îngrijorările sunt tot mai concrete. Potrivit evaluărilor militare, Rusia ar putea testa capacitatea de reacție a NATO în perioada 2028–2029. Iar în cazul unui conflict pe flancul estic, inclusiv în state precum Romania, forțele aeriene occidentale ar putea fi chemate în prima linie încă din primele zile.

Vulnerabilitățile propriilor baze militare nu mai pot fi ignorate

În paralel, vulnerabilitățile propriilor baze militare nu mai pot fi ignorate. Lecțiile din atacurile ucrainene asupra infrastructurii ruse au determinat Parisul să caute soluții mai eficiente pentru protecția aerodromurilor.

Cu toate acestea, armata franceză nu intenționează să renunțe la tehnologia de vârf. Dimpotrivă, investește în dezvoltarea unor drone de luptă asistate de inteligență artificială, capabile să opereze alături de avioane pilotate și să identifice ținte cu precizie ridicată.

În același timp, evoluțiile din Rusia sunt atent monitorizate. Moscova își îmbunătățește constant dronele, rachetele și sistemele de detecție, într-o cursă tehnologică accelerată.

Pe acest fundal tensionat, președintele Emmanuel Macron a declarat că războiul din Ucraina a adus Rusiei trei eșecuri majore – militar, economic și strategic. În ciuda ambițiilor inițiale ale Kremlinului, câștigurile teritoriale au rămas limitate.

Pentru Franța, concluzia este clară: viitoarele conflicte nu vor mai semăna cu cele din trecut. Iar pregătirea pentru ele începe acum – între lecțiile dure ale prezentului și temerile tot mai reale ale viitorului.