Blocada lui Trump, ironizată de oficialii iranieni. „Blockade, Blockade”, parodie după piesa „Voyage, Voyage”, a devenit virală

Ambasada Iranului în Africa de Sud a publicat un videoclip AI în care Donald Trump apare într-o parodie muzicală a piesei „Voyage, Voyage”, reinterpretată ironic sub numele „Blockade, Blockade”. Melodia a devenit rapid hit şi s-a viralizat pe reţelele sociale.

Diplomația iraniană pare să fi descoperit că, în 2026, uneori un videoclip bine făcut poate spune mai mult decât un comunicat lung. Ambasada Iranului în Africa de Sud a postat pe platforma X un clip generat cu ajutorul inteligenței artificiale în care Donald Trump apare în rol de vedetă, într-o reinterpretare după celebrul „Voyage, Voyage” al formației Desireless.

Doar că varianta iraniană poartă numele „Blockade, Blockade” („Blocadă, Blocadă”) și transformă varianta originală într-un mix de muzică retro și satiră politică.

În clip, Trump este „recreat” digital într-o versiune desprinsă din anii ’80: freză voluminoasă, look de star synth-pop și un sintetizator în față, pe care îl „apasă” dramatic în timp ce cântă.

„Vă rog, lăsați navele să treacă / Haideți, măcar câteva”, cântă Donald Trump în refren.

Nu este prima dată când conturile oficiale iraniene ies din registrul diplomatic clasic și intră în zona de meme-uri și umor online.

Şi în alte ocazii reprezentanțe ale Iranului au publicat imagini sau mesaje care ironizau declarații și poziții ale Statelor Unite, semn că diplomația digitală a devenit uneori mai apropiată de cultura internetului decât de limbajul sobru obișnuit.

Momentul parodiei vine la scurt timp după declarațiile lui Donald Trump pe rețeaua Truth Social, unde acesta a vorbit despre situația navală din regiune și a transmis avertismente dure privind navele iraniene care s-ar apropia de zona considerată sub control american.

În stilul său caracteristic, Trump a susținut, printre altele, că „Flota iraniană zace pe fundul mării, complet distrusă – 158 de nave”, adăugând avertismente ferme legate de orice mișcare în apropierea „blocadei” menționate de el.