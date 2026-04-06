Ambasadele Iranului, ironice la adresa lui Trump: „Mai bine ţii gura închisă şi-i laşi pe oameni să creadă că eşti prost decât să o deschizi şi să înlături orice îndoială”

Reprezentanțele diplomatice ale Iranului din mai multe țări au publicat pe platforma X reacții critice și ironice la adresa avertismentelor lansate de președintele american Donald Trump, după ce acesta a cerut Teheranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Mesajele ambasadelor au fost dure.

La postarea pe rețeaua Truth Social în care Trump a amenințat „deschideţi dracului Strâmtoarea, nenorociţilor, sau veţi trăi în iad!”, ambasadele iraniene au replicat cu ironii și chiar insulte, potrivit News.ro.



„Ia-o mai uşor, tigrule. Păstrează-ţi calmul”, a scris Ambasada Iranului în Bulgaria.

Unele reprezentanțe au citat proverbe sau au criticat tonul folosit de președintele american, sugerând că limbajul său nu corespunde standardelor diplomatice.

Ambasada Iranului în Africa de Sud a făcut aluzie la Amendamentul 25 din Constituția SUA, care reglementează procedura de declarare a incapacității președintelui.

Reprezentanța din Austria a acuzat „grosolănia” și „disperarea” din mesajele lui Trump, avertizând totodată că atacarea infrastructurii civile ar constitui o crimă de război:



„POTUS a coborât la un nivel fără precedent de implorare, amestecat cu grosolănie amară, lipsită de conţinut, şi ameninţări. Disperarea este aproape palpabilă, curgând din fiecare silabă”.

Ambasada a adăugat: „Un avertisment suplimentar: protejaţi toţi minorii sub 18 ani de expunerea la retorica lui Trump”.

Ambasada Iranului în UK: un „semn de slăbiciune şi boală”:

La Londra, ambasada iraniană a invocat un proverb despre tăcere și înțelepciune, interpretând declarațiile președintelui american drept un „semn de slăbiciune şi boală”:

„Este mai bine să ţii gura închisă şi să-i laşi pe oameni să creadă că eşti prost decât să o deschizi şi să înlături orice îndoială.”

În Zimbabwe, diplomații iranieni au publicat o listă de „comportamente prezidențiale” care ar trebui să includă un limbaj moderat, iar ambasada din India a criticat „insultele” și i-a transmis liderului american să se „stăpânească”.

Amintim că Trump a amenința pe Truth Social duminică dimineaţă că „marţi va fi Ziua centralelor electrice şi Ziua podurilor, toate într-una, în Iran. Nu va mai fi nimic asemănător!” dacă Iranul nu deschide strâmtoarea Ormuz.

Ulterior, a dat un un nou termen-limită: „Marţi, ora 20:00, ora Coastei de Est!”.