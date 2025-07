Președintele Statelor Unite, Donald Trump, aflat în cel de-al doilea mandat la Casa Albă, se confruntă cu un nou val de ironii și critici în mediul online, după ce un videoclip cu el pe terenul de golf a devenit viral. În imaginile surprinse, Trump pare să trișeze.

Ajutorul președintelui, denumit caddie, a mutat mingea pentru a-i favoriza lovitura, iar mulți utilizatori consideră că ar fi o formă de trișare.

Incidentul a stârnit reacții pe X, unde utilizatorii au început să folosească un nou nickname pentru liderul american: „Commander in Cheat” (Comandant în trișare) — o aluzie la titulatura oficială „Commander in Chief” (Comandant Suprem al Forțelor Armate), conform The Spun.

„Commander in Cheat @realDonaldTrump, faci ceva cu onestitate vreodată?”, a scris un utilizator.

„Trișatul flagrant al lui Donald Trump, surprins în video și descris în cartea Commander in Cheat, reflectă tiparul lui de-o viață: de la falsificarea scorurilor la subminarea democrației. Nu e apt pentru niciun joc corect sau funcție publică”, a comentat altul.

Acuzații mai vechi

Trump a petrecut weekendul jucând mai multe runde de golf la clubul său din Turnberry, Scoția, unul dintre cele mai prestigioase terenuri de golf din lume. Jucătorul profesionist Bryson DeChambeau a declarat recent că și-ar dori ca Turnberry să găzduiască în viitor British Open.

Deși președintele american este un pasionat al golfului, acuzațiile că ar trișa pe teren îl urmăresc de ani buni.

Cartea Commander in Cheat a jurnalistului Rick Reilly documentează numeroase episoade în care Trump ar fi încălcat regulile jocului.

Până în prezent, Donald Trump nu a comentat public imaginile devenite virale. Reacțiile din social media continuă însă să curgă.