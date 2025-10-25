search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Teroriști printre turiști. Peste 150 de deținuți palestinieni eliberați din închisorile israeliene au fost cazați la un hotel de cinci stele din Cairo

0
Război în Israel
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Jurnaliștii Daily Mail au publicat imagini cu deținuți eliberați din închisorile israeliene în urma armistițiului între Israel și gruparea Hamas. Aceștia au fost cazați la un hotel de lux din Cairo.

FOTO X
FOTO X

Circa 154 din cei 250 de deținuți eliberați de Israel în schimbul celor 20 de ostatici israelieni rămași în viață în Fâșia Gaza au fost cazați la hotelul Renaissance Cairo Mirage City aparținând Marriot.

Jurnaliștii Daily Mail au descoperit că printre acești oaspeți se numără un fost membru ISIS și un comandant superior al forțelor speciale din cadrul Hamas.

Potrivit informațiilor obținute de publicația britanică, aceștia ar putea fi transferați în țări precum Qatar, Turcia și Tunisia. Aceștia ar urma să solicite vize și permise de ședere și se vor afla sub supravegherea forțelor de securitate locale.

Experți britanici au tras un semnal de alarmă asupra pericolului reprezentat de prezența acestor foști deținuți.

Mahmoud Issa a fondat Unitatea Specială 101 a Brigăzilor Izz a-Din al-al-Qassam FOTO Daily Mail
Mahmoud Issa a fondat Unitatea Specială 101 a Brigăzilor Izz a-Din al-al-Qassam FOTO Daily Mail

„Acești oameni sunt dușmanii noștri jurați. Vor tăia capetele soldaților britanici și vor ucide în toate părțile. Nu trebuie să-i lăsăm să se adune. Nu poate exista un loc în care să se ascundă acești oameni. Altfel, înființați o armată teroristă în exil – va fi Hezbollah 2.0.”, a comentat Anthony Glees, profesor emerit la Universitatea din Buck.

Un fost ofițer de informații israelian, cunoscut drept Guy C, a subliniat: „Nu există restricții privind mișcările lor în aceste țări”.

„Se pot mișca liber, pot călători în Europa, chiar și în Regatul Unit, pot primi donații de la susținători naivi și pot obține sprijinul protestatarilor care deja simpatizează cu ei. Primul lucru pe care îl vor face acești teroriști când vor ajunge în Turcia sau Qatar va fi să-și contacteze asociații din Gaza și Cisiordania pentru a le trimite bani și a-și restabili rețelele. Se vor regrupa rapid și vor forma noi celule teroriste.”

Eliberarea a 250 dintre cei mai periculoși teroriști care executau pedepse pe viață a fost o cerință care a blocat negocierile cu Hamas, care s-a opus vehement eliberării lor.

Dar, în cele din urmă, a fost considerată unica modalitate de a convinge Hamas să predea ultimii 20 de ostatici israelieni în viață și să accepte un armistițiu, într-o primă etapă a planului de pace propus de Donald Trump.

Doar 20 de extremiști palestineni care execută pedepse pe viață au mai rămas în închisorile israeliene, scrie Daily Mail.

Hotelul Mirage City are propriul centru spa, sală de fitness, restaurante, piscină în aer liber și chiar un salon de coafură.

Printre cei cazați aici, unde prețul unei camere începe de la 200 de lire sterline pe noapte, se numără Mahmoud Issa, în vârstă de 57 de ani, care a fondat Unitatea Specială 101 a Brigăzilor Izz a-Din al-Qassam, o unitate a forțelor speciale Hamas specializată în răpiri.

Încarcerarea acestuia a fost un motiv de nemulțumire pentru liderul defunct al Hamas, Yahya Sinwar, care dorea ca Issa să fie eliberat alături de el în 2011. Sinwar a planificat atacul din 7 octombrie asupra Israelului și în scopul de a lua suficienți ostatici pentru a obliga Israelul să-i elibereze pe acești deținuți palestinieni, implicați în atentate cu victima.

El a fost condamnat la trei pedepse pe viață și alți 49 de ani în 1993 pentru multiple atacuri teroriste, inclusiv atentate sinucigașe cu bombă și răpirea și uciderea lui Nissim Toldeano.

Considerat unul dintre cei mai periculoși prizonieri din Israel, a fost ținut în izolare timp de peste 12 ani, după ce a încercat să evadeze în 1996.

La același hotel au mai fost cazați: Izz a-Din al-Hamamrah, în vârstă de 47 de ani, membru ISIS, care a recrutat atentatori sinucigași și a plănuit deturnări; Samir Abu Nima, în vârstă de 64 de ani, creierul atentatului cu bombă asupra unui autobuz.

Jihad al-Roum, în vârstă de 47 de ani, a făcut parte dintr-un grup de teroriști care s-au împrietenit cu un adolescent evreu, l-au ademenit în Cisiordania, apoi l-au înjunghiat și împușcat mortal, o crimă care a șocat Israelul în 2002.

Acești deținuți au fost considerați o amenințare prea mare pentru a fi lăsați să se întoarcă în Fășia Gaza sau în Cisiordania, dar au primiți ca niște eroi de grupări pro-palestiniene din Cairo, scrie Daily Mail.

Mulți au fost văzuți retrăgând teancuri de bani de la bancomatele din interiorul hotelului. În urma politicii Autorității Palestiniene „Plătește pentru ucidere”, potrivit căreia persoanele care comit atacuri împotriva israelienilor primesc până la 33.000 de lire sterline pentru fiecare an petrecut în închisoare, unii au acumulat averi de șase cifre, potrivit unui raport al Palestinian Media Watch.

Nu este clar cine a plătit pentru cazarea lor la Hotelul Mirage City. Costul zilnic pentru toate cele 154 de camere ar fi de peste 30.000 de lire sterline.

La sosirea lor, grupuri de prieteni, familie și fani i-au aclamat. Pentru această ocazie a fost rezervată o sală de evenimente.

Teroristul Mahmoud al-Arda, care a ucis un israelian și a orchestrat evadarea din închisoarea Gilboa din 2021, a fost văzut savurând prima sa masă într-o postare pe rețelele de socializare din acea seară.

Polițiști egipteni au fost văzuți patrulând în fața hotelului și ei sunt cei care trebuie să le acorde permisiunea prizonierilor eliberați să iasă din incintă.

Printre cei cărora li s-a permis să părăsească hotelul s-a numărat Basem Khandakji, în vârstă de 41 de ani, care a contribuit la organizarea atacului cu bombă din 2004 de la Piața Carmel, în urma căruia au murit trei persoane și peste 50 au fost rănite.

Deși a condus personal un tânăr de 16 ani înarmat cu o bombă, folosindu-și legitimația de jurnalist pentru a trece de punctele de control, Khandakji este aplaudat ca un scriitor curajos de către grupurile pro-palestiniene.

Anul trecut a câștigat Premiul Internațional pentru Ficțiune Arabă pentru romanul său „O mască, culoarea cerului”, iar în timpul unei plimbări prin Cairo a fost invitat la un eveniment de autografe la o librărie locală.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
digi24.ro
image
Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT
stirileprotv.ro
image
Lavinia MILOȘOVICI a ajuns de nerecunoscut. Cum arată fosta noastră campioană și ce viciu are, la 28 de ani de la retragerea din gimnastică
gandul.ro
image
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de Lukasz Szukala, fostul fotbalist iubit de sute de mii de fani FCSB. La 41 de ani, a făcut anunțul: „Sunt mândru…”
fanatik.ro
image
Daniel David: „Am reușit să trecem prin furtuna fiscal-bugetară”. „Pe spinarea noastră”, răspund profesorii
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Familia lui Felix Baumgartner a luat decizia, la trei luni de la tragedie: 900.000 de euro!
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Ce favoruri i-au cerut magistraţii lui Grindeanu, la întâlnirea separată privind pensiile speciale
observatornews.ro
image
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate ale necropsiei
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Amendă de până la 3.000 de lei pentru gunoiul din curte. Orice vecin te poate reclama
playtech.ro
image
La doar 15 ani, fiul lui Cristiano Ronaldo deține o adevărată comoară. Cea mai scumpă piesă valorează jumătate de milion de dolari
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandal după finala la sol! Internetul a ”explodat”: ”Sabrina Voinea, jefuită din nou!” / ”Sabrina a fost furată ca la JO”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Compatibilități amoroase în sezonul Scorpionului. Cine iubește intens și cine se retrage dintr-o relație toxică
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
click.ro
image
Carmen Harra, avertisment pentru români: „Pământul încearcă să comunice cu noi” Ce se va întâmpla la finalul anului 2025
click.ro
image
Tânăra de 16 ani care a întors toate scaunele la „Vocea României” încă de la primele note. Smiley: „Eu nu am mai auzit niciodată așa ceva”
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Keira Knightley foto Profimedia jpg
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!
clickpentrufemei.ro
Regii profimedia 0909841553 jpg
Abaţia-necropolă a Plantageneţilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Acuzată că poartă genți de lux, dar că nu-și ajută tatăl aflat la azil! Ion Cassian o apără pe Irina Columbeanu: „Nu-i duceți grija lui Irinel, are șifonierul plin cu...!”
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță

OK! Magazine

image
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”

Click! Pentru femei

image
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?