Teroriști printre turiști. Peste 150 de deținuți palestinieni eliberați din închisorile israeliene au fost cazați la un hotel de cinci stele din Cairo

Jurnaliștii Daily Mail au publicat imagini cu deținuți eliberați din închisorile israeliene în urma armistițiului între Israel și gruparea Hamas. Aceștia au fost cazați la un hotel de lux din Cairo.

Circa 154 din cei 250 de deținuți eliberați de Israel în schimbul celor 20 de ostatici israelieni rămași în viață în Fâșia Gaza au fost cazați la hotelul Renaissance Cairo Mirage City aparținând Marriot.

Jurnaliștii Daily Mail au descoperit că printre acești oaspeți se numără un fost membru ISIS și un comandant superior al forțelor speciale din cadrul Hamas.

Potrivit informațiilor obținute de publicația britanică, aceștia ar putea fi transferați în țări precum Qatar, Turcia și Tunisia. Aceștia ar urma să solicite vize și permise de ședere și se vor afla sub supravegherea forțelor de securitate locale.

Experți britanici au tras un semnal de alarmă asupra pericolului reprezentat de prezența acestor foști deținuți.

„Acești oameni sunt dușmanii noștri jurați. Vor tăia capetele soldaților britanici și vor ucide în toate părțile. Nu trebuie să-i lăsăm să se adune. Nu poate exista un loc în care să se ascundă acești oameni. Altfel, înființați o armată teroristă în exil – va fi Hezbollah 2.0.”, a comentat Anthony Glees, profesor emerit la Universitatea din Buck.

Un fost ofițer de informații israelian, cunoscut drept Guy C, a subliniat: „Nu există restricții privind mișcările lor în aceste țări”.

„Se pot mișca liber, pot călători în Europa, chiar și în Regatul Unit, pot primi donații de la susținători naivi și pot obține sprijinul protestatarilor care deja simpatizează cu ei. Primul lucru pe care îl vor face acești teroriști când vor ajunge în Turcia sau Qatar va fi să-și contacteze asociații din Gaza și Cisiordania pentru a le trimite bani și a-și restabili rețelele. Se vor regrupa rapid și vor forma noi celule teroriste.”

Eliberarea a 250 dintre cei mai periculoși teroriști care executau pedepse pe viață a fost o cerință care a blocat negocierile cu Hamas, care s-a opus vehement eliberării lor.

Dar, în cele din urmă, a fost considerată unica modalitate de a convinge Hamas să predea ultimii 20 de ostatici israelieni în viață și să accepte un armistițiu, într-o primă etapă a planului de pace propus de Donald Trump.

Doar 20 de extremiști palestineni care execută pedepse pe viață au mai rămas în închisorile israeliene, scrie Daily Mail.

Hotelul Mirage City are propriul centru spa, sală de fitness, restaurante, piscină în aer liber și chiar un salon de coafură.

Printre cei cazați aici, unde prețul unei camere începe de la 200 de lire sterline pe noapte, se numără Mahmoud Issa, în vârstă de 57 de ani, care a fondat Unitatea Specială 101 a Brigăzilor Izz a-Din al-Qassam, o unitate a forțelor speciale Hamas specializată în răpiri.

Încarcerarea acestuia a fost un motiv de nemulțumire pentru liderul defunct al Hamas, Yahya Sinwar, care dorea ca Issa să fie eliberat alături de el în 2011. Sinwar a planificat atacul din 7 octombrie asupra Israelului și în scopul de a lua suficienți ostatici pentru a obliga Israelul să-i elibereze pe acești deținuți palestinieni, implicați în atentate cu victima.

El a fost condamnat la trei pedepse pe viață și alți 49 de ani în 1993 pentru multiple atacuri teroriste, inclusiv atentate sinucigașe cu bombă și răpirea și uciderea lui Nissim Toldeano.

Considerat unul dintre cei mai periculoși prizonieri din Israel, a fost ținut în izolare timp de peste 12 ani, după ce a încercat să evadeze în 1996.

La același hotel au mai fost cazați: Izz a-Din al-Hamamrah, în vârstă de 47 de ani, membru ISIS, care a recrutat atentatori sinucigași și a plănuit deturnări; Samir Abu Nima, în vârstă de 64 de ani, creierul atentatului cu bombă asupra unui autobuz.

Jihad al-Roum, în vârstă de 47 de ani, a făcut parte dintr-un grup de teroriști care s-au împrietenit cu un adolescent evreu, l-au ademenit în Cisiordania, apoi l-au înjunghiat și împușcat mortal, o crimă care a șocat Israelul în 2002.

Acești deținuți au fost considerați o amenințare prea mare pentru a fi lăsați să se întoarcă în Fășia Gaza sau în Cisiordania, dar au primiți ca niște eroi de grupări pro-palestiniene din Cairo, scrie Daily Mail.

Mulți au fost văzuți retrăgând teancuri de bani de la bancomatele din interiorul hotelului. În urma politicii Autorității Palestiniene „Plătește pentru ucidere”, potrivit căreia persoanele care comit atacuri împotriva israelienilor primesc până la 33.000 de lire sterline pentru fiecare an petrecut în închisoare, unii au acumulat averi de șase cifre, potrivit unui raport al Palestinian Media Watch.

Nu este clar cine a plătit pentru cazarea lor la Hotelul Mirage City. Costul zilnic pentru toate cele 154 de camere ar fi de peste 30.000 de lire sterline.

La sosirea lor, grupuri de prieteni, familie și fani i-au aclamat. Pentru această ocazie a fost rezervată o sală de evenimente.

Teroristul Mahmoud al-Arda, care a ucis un israelian și a orchestrat evadarea din închisoarea Gilboa din 2021, a fost văzut savurând prima sa masă într-o postare pe rețelele de socializare din acea seară.

Polițiști egipteni au fost văzuți patrulând în fața hotelului și ei sunt cei care trebuie să le acorde permisiunea prizonierilor eliberați să iasă din incintă.

Printre cei cărora li s-a permis să părăsească hotelul s-a numărat Basem Khandakji, în vârstă de 41 de ani, care a contribuit la organizarea atacului cu bombă din 2004 de la Piața Carmel, în urma căruia au murit trei persoane și peste 50 au fost rănite.

Deși a condus personal un tânăr de 16 ani înarmat cu o bombă, folosindu-și legitimația de jurnalist pentru a trece de punctele de control, Khandakji este aplaudat ca un scriitor curajos de către grupurile pro-palestiniene.

Anul trecut a câștigat Premiul Internațional pentru Ficțiune Arabă pentru romanul său „O mască, culoarea cerului”, iar în timpul unei plimbări prin Cairo a fost invitat la un eveniment de autografe la o librărie locală.