Bilanțul victimelor incendiului din Hong Kong a ajuns la 146 de morți. 100 de persoane, în continuare de negăsit

Autoritățile din Hong Kong au transmis că bilanțul în urma incendiului care a devastat un complex de apartamente a ajuns la 146 de morți, în creștere față de totalul raportat anterior de 128. Alte 100 de persoane sunt în continuare de negăsit.

Shuk-yin Tsang, șefa unității de victime a poliției din Hong Kong, a declarat că încă 100 de persoane sunt date dispărute. Anchetatorii caută trupuri în turnurile rezidențiale ale complexului Wang Fuk Court, unde incendiul a izbucnit miercurea trecută, 26 noiembrie, scrie Sky News.

Autoritățile spun că 146 de cadavre au fost găsite până acum, în creștere față de totalul raportat anterior de 128.

Shuk-yin Tsang a declarat că alte 100 de persoane sunt în continuare date dispărute. Flăcările s-au răspândit în șapte dintre cele opt turnuri ale complexului, iar incendiul nu a fost stins complet abia vineri dimineața.

Poliția a anunțat că a finalizat căutările în patru dintre clădirile afectate.Un oficial al orașului a declarat însă că procesul de căutare ar putea dura între trei și patru săptămâni.

Cheng Ka-chun, ofițerul de poliție care conduce căutările, a spus că trupuri au fost găsite atât în apartamente, cât și pe acoperișuri.

„Este atât de întuneric în interior și, din cauza luminii scăzute, munca este foarte dificilă, mai ales în locurile departe de ferestre.”

Înainte ca incendiul să izbucnească, turnurile erau în renovare și erau acoperite cu schele din bambus, cu plase din nylon și ferestrele acoperite cu panouri din polistiren.

Locuitorii spun că au avertizat repetat asupra inflamabilității materialelor, dar autoritățile le-au spus că riscul de incendiu este „relativ scăzut”.

Acum, autoritățile investighează dacă codurile de siguranță la incendiu au fost încălcate, pe fondul nemulțumirii publice crescânde.

Beijingul a avertizat că va folosi legea securității naționale pentru a combate orice protest „anti-China” care ar putea apărea.

Peste 1.000 de persoane au ieșit duminică să aducă un omagiu victimelor incendiului, cel mai mortal din Hong Kong în ultimii peste 75 de ani.

Joey Yeung, a cărei bunică locuia în apartamentul care a ars în incendiu, a cerut justiție.

Tânăra de 28 de ani a spus: „Nu pot să accept. Așa că astăzi am venit împreună cu tatăl și familia mea să depunem flori.”

„Nu cer să primesc nimic înapoi, dar cel puțin să se facă dreptate pentru familiile celor decedați și pentru cei care încă mai trăiesc.”

Alt participant, Lian Shuzheng, a spus: „Acest eveniment este un semnal de alarmă pentru toată lumea, mai ales în contextul acestor clădiri super-înalte.”

Începând de sâmbătă, Hong Kong a intrat într-o perioadă oficială de trei zile de doliu, marcată de un moment de reculegere în memoria victimelor.

Liderul administrației, John Lee, alături de miniștri și zeci de înalți funcționari, au păstrat trei minute de tăcere în fața sediului guvernului, unde steagurile Chinei și Hong Kongului au fost coborâte în bernă, scrie The Guardian.