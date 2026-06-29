Bilanțul tragediei din Venezuela crește dramatic: 1.450 de morți și aproximativ 50.000 de dispăruți

Bilanțul victimelor după cele două cutremure puternice din Venezuela continuă să crească. Autoritățile au confirmat 1.450 de morți, în timp ce aproximativ 50.000 de persoane sunt încă date dispărute, iar echipele de salvare caută neîntrerupt supraviețuitori printre dărâmături.

La câteva zile după cele două cutremure care au lovit Venezuela, autoritățile continuă să actualizeze bilanțul victimelor. Numărul morților a ajuns la 1.450, aproximativ 50.000 de persoane sunt în continuare date dispărute, iar mii de salvatori, sprijiniți de echipe internaționale, încearcă să găsească oameni în viață sub clădirile prăbușite.

Președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, a anunțat duminică, 28 iunie, noul bilanț al victimelor și amploarea distrugerilor provocate de cele două seisme produse miercuri seară.

„Numărul deceselor a ajuns la 1.450 de persoane, femei şi bărbaţi care şi-au pierdut viaţa în urma celei mai brutale catastrofe naturale pe care ţara noastră a suferit-o de-a lungul întregii sale istorii. Numărul clădirilor afectate sau prăbuşite se ridică la 774, dintre care 189 s-au prăbuşit complet”, a precizat Jorge Rodriguez, citat de AFP.

Echipele de intervenţie continuă căutările în condiţiile în care Națiunile Unite estimează că aproximativ 50.000 de persoane sunt încă dispărute.

Duminică, la Caraballeda, un oraș aflat la nord de Caracas, echipele de intervenţie au reușit să scoată în viață un bărbat și pe fiul său adolescent dintre ruinele unei clădiri, la aproape patru zile după producerea cutremurelor, ceea ce îi face pe salvatori să creadă că mai există șanse să găsească și alți supraviețuitori.

„Operaţiunile de căutare şi salvare continuă. Am găsit persoane în viaţă şi, prin urmare, operaţiunile nu sunt suspendate. Ne menţinem în continuare speranţa”, a declarat președintele interimar Delcy Rodriguez.

Acuzaţiile voluntarilor

În multe dintre localitățile afectate, localnicii participă direct la căutări. În Caraballeda, mai mulți voluntari i-au acuzat pe militarii trimiși în zonă că au rămas "spectatori" în timp ce oamenii încercau să recupereze victimele de sub dărâmături.

„Indignarea mea vine de la faptul că a sosit un general însoţit de vreo 20 de militari înarmaţi, care au rămas lipiţi de un zid. Trebuia să scoatem o persoană care murise, iar ei stăteau liniştiţi într-un colţ”, a declarat pentru AFP Alexander Mijares, voluntar în echipele de salvare.

În orașul-port La Guaira, una dintre cele mai afectate zone, Hector Aguilera încearcă să își găsească patru membri ai familiei rămași sub dărâmături. El spune că rudele sale nu mai pot fi salvate, însă familia vrea măcar să le recupereze trupurile.

„N-avem mijloacele necesare pentru a ne scoate familia de acolo. Nu reuşim singuri. Sunt îngropaţi acolo jos; ştim că au murit, dar noi suntem aici”, a spus bărbatul pentru AFP.

Voluntarii continuă să lucreze și în cartierele afectate din Caracas: în San Bernardino sparg plăcile de beton cu picamăre și îndepărtează molozul cu mâinile goale, iar în Chacao autoritățile afișează pe ecrane uriașe fotografiile persoanelor dispărute, în speranța că cineva va putea oferi informații despre acestea.

Ajutoare internaţionale

Primele ore după cutremure au fost cele mai dificile, deoarece locuitorii au încercat să își salveze rudele cu mâinile goale sau cu utilaje rudimentare, în contextul în care Venezuela trece printr-i criză economică prelungită.

„Sunt, în principal, locuitorii care lucrează cu unelte rudimentare”, a explicat Craig Demeillon, un salvator australian stabilit la Miami.

Între timp, ajutorul internațional continuă să sosească în Venezuela, preşedintele interimar Delcy Rodriguez mulţumind celor 24 de state care au trimis sprijin umanitar. Potrivit autorităților, în țară au ajuns 521 de tone de echipamente, peste 2.700 de salvatori și 86 de echipe canine specializate în căutarea victimelor.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare estimează pagubele produse de cutremure la aproape șapte miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 6% din produsul intern brut al Venezuelei.

Printre victime se află și cetățeni străini: cel puțin 28 de persoane de naționalitate sau origine portugheză, șapte chinezi, nouă spanioli, doi brazilieni, un chilian, un uruguayan și un italo-venezuelan.