Cel puțin 13 morți în Japonia. Salvatorii caută oameni sub ruinele unui centru comercial

Bilanțul victimelor cutremurului cu magnitudinea de 7,1 care a lovit regiunea Kumamoto, din sudul Japoniei, a ajuns la cel puțin 13 morți, în timp ce echipele de salvare continuă cursa contra cronometru pentru găsirea supraviețuitorilor prinși sub dărâmături, relatează Reuters.

Premierul japonez Sanae Takaichi a declarat că autoritățile mobilizează toate resursele disponibile pentru operațiunile de salvare.

„Chiar și în acest moment există oameni care așteaptă să fie salvați, iar aceasta este o cursă contra cronometru. Vom mobiliza toate resursele disponibile la fața locului pentru a salva cât mai multe persoane posibil”, a afirmat premierul.

Cutremurul a provocat pene masive de curent și a distrus infrastructura rutieră din întreaga regiune. Miercuri dimineață, salvatorii au reușit să scoată opt persoane de sub dărâmăturile unui centru comercial Aeon, parțial prăbușit. Două femei, în vârstă de aproximativ 20 de ani, și-au pierdut viața în urma unei explozii produse la aproximativ o oră după seism.

Autoritățile investighează posibilitatea ca explozia să fi fost provocată de o scurgere de gaze.

Zeci de persoane sunt încă dispărute

Amploarea dezastrului nu este încă pe deplin cunoscută. Potrivit postului public NHK, între 20 și 30 de angajați ai centrului comercial erau dați dispăruți marți.

De asemenea, șapte persoane sunt dispărute după prăbușirea unui coș de fum la o fabrică aparținând companiei Nippon Paper Industries, iar alte patru au fost grav rănite.

În întreaga prefectură Kumamoto, aproximativ 260.000 de persoane au fost îndemnate să se refugieze în centre de evacuare.

Spitalele nu mai fac față

Unitățile medicale din apropierea epicentrului sunt suprasolicitate.

Un spital din orașul Uki a rămas fără energie electrică și funcționează în condiții improvizate.

„A devenit ca un spital de campanie”, a declarat șeful departamentului administrativ al unității pentru NHK.

Un alt spital a suspendat internările după ce a primit 86 de răniți în urma cutremurului, dintre care trei în stare gravă.

Și mai mulți pasageri aflați în trenurile de mare viteză în momentul producerii seismului au fost răniți.

Zeci de mii de locuințe sunt fără curent

Peste 36.000 de locuințe sunt în continuare fără energie electrică, iar autoritățile avertizează asupra riscului de insolație, în condițiile în care temperaturile vor ajunge miercuri la aproximativ 34 de grade Celsius.

Epicentrul cutremurului s-a aflat la aproximativ 20 de kilometri sud de orașul Kumamoto, iar autoritățile avertizează că există risc ridicat de replici puternice și alunecări de teren în următoarele zile.

Fabrici și drumuri afectate

Seismul a perturbat și activitatea economică din zonă. Mai multe companii importante, printre care Tokyo Electron și Honda, și-au suspendat temporar activitatea, iar producătorul taiwanez de cipuri TSMC și-a evacuat preventiv angajații înainte de a relua parțial producția.

Totodată, numeroase drumuri au fost grav avariate, iar fisurile apărute pe autostrăzi au blocat traficul în mai multe zone.

Japonia este una dintre cele mai expuse țări la activitatea seismică, fiind situată pe „Inelul de Foc” al Pacificului, unde se produce aproximativ 20% din totalul cutremurelor cu magnitudinea de cel puțin 6 produse la nivel mondial. În urmă cu zece ani, un alt cutremur puternic produs în Kumamoto a provocat moartea a 275 de persoane și a distrus mii de clădiri.