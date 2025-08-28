Video Bătaie în Senatul Mexicului, între liderul unui partid de opoziție și președintele Camerei: „M-a lovit și a spus: «O să te bat, o să te omor»”

Un conflict violent a izbucnit în Senatul Mexicului miercuri, 27 august, după ce liderul unui partid de opoziție l-a apucat de braț pe președintele camerei în momentul în care sesiunea se încheia.

Alejandro „Alito” Moreno, șeful partidului opoziției Revoluționar Instituțional (PRI), s-a apropiat de președintele senatului, Gerardo Fernandez Norona, din partidul de guvernământ Morena, în timp ce parlamentarii cântau imnul național pentru a marca sfârșitul audierii zilei, scrie Reuters.

Lupta a izbucnit după o „dezbatere dificilă” despre prezența forțelor armate străine în Mexic, a declarat Fernandez Norona ulterior într-o conferință de presă.

Într-un videoclip transmis live, Moreno poate fi văzut apropiindu-se de Fernandez Norona, spunând repetat: „Vă rog să mă lăsați să vorbesc”, și apucându-l de braț.

„Nu mă atingeți”, răspunde Fernandez Norona.

În cele din urmă, cei doi încep să se împingă reciproc, iar Moreno răstoarnă un fotograf în proces.

Un alt parlamentar a intrat, de asemenea, în altercație, lovindu-l pe Fernandez Norona în timp ce acesta încerca să se retragă.

„(Moreno) a început să mă tragă, să mă atingă, să mă împingă. M-a lovit și a spus: «O să te bat, o să te omor»”, a declarat Fernandez Norona.

Fernandez Norona a spus că va convoca o sesiune de urgență vineri și va propune excluderea lui Moreno și a altor trei parlamentari PRI pentru incident.

Moreno a declarat că Fernandez Norona a lovit primul.