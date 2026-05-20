Ayatollahul Mojtaba Khamenei face apel la o „cultură a procreării” și cere iranienilor să se pună pe făcut copii

Liderul suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care nu a apărut niciodată în public de la numirea sa, în martie, le cere iranienilor să crească numărul naşterilor pentru binele ţării.

”Prin aplicarea cu seriozitate a politicii adecvate şi necesare în domeniul creşterii demografice, marea naţiune iraniană va fi în măsură să joace un rol major şi să cunoască progrese strategice în viitor”, a scris marţi Mojtaba Khamenei într-o scrisoare, din care au fost publicate fragmente pe X, scrie News.

Ayatollahul răspundea unei scrisori colective a unor grupuri din societatea civilă care se ocupă de demografie.

”Sperăm ca eforturile voastre devotate (...) să dea rezultate rodnice, cu voia lui Allah”, potrivit unei versiuni mai lungi a textului, difuzat de postul public Irib.

Liderul suprem iranian, care ar fi fost rănit în atacuri în prima zi a Războiului din Iran, în care a fost ucis tatăl şi predecesorul său, Ali Khamenei, a publicat doar declaraţii scrise de când a fost numit în funcţie.

”Cultura procreării”

Iranul, care a populaţie de aproximativ 92 de milioane de locuitori, este a 17- cea mai populată ţară din lume.

Nivelul fecundităţii iraniencelor a scăzut însă în mod spectaculos în ultimele zeci de ani, de la 6,5 în 1979, anul Revoluţiei Islamice, la doar 1,7 în 2024, potrivit Băncii Mondiale.

În 2020, un oficial iranian din domeniul sănătăţii anunţa că spitalele publice şi clinicile au încetat să mai practice vasectomii sau să distribuie contraceptive, cu scopul stimulării creşterii demografice.

În pofida pagubelor cauzate pe teritoriul iranian de atacuri recente ale Statelor Unite şi Israelului, Teheranul consideră că a ieşit întărit din război prin faptul că continuă să controleze în continuare Strâmtoarea Ormuz, strategică în comerţul internaţional cu hidrocarburi.

Pentru a face ”paşi mari către edificarea noii civilizaţii islamico-iraniene”, iaranienii trebuie să promoveze o ”cultură a procreării”, a mai cerut marţi Mojtaba Khamenei.