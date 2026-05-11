Liderul ascuns, generalul care îl vizitează și Golful care arde

Contextul: un război care a schimbat Orientul Mijlociu

Războiul SUA–Israel versus Iran a izbucnit pe 28 februarie 2026, când atacurile americane și israeliene — cunoscute sub numele de Operațiunea Epic Fury — au eliminat conducerea supremă iraniană, ucigându-l pe Ayatollahul Ali Khamenei și rănind grav mai mulți comandanți militari de vârf. Strâmtoarea Hormuz a fost blocată aproape imediat, declanșând cea mai gravă criză energetică globală de la Războiul de Yom Kippur încoace. Un armistițiu fragil, mediat de Pakistan, a intrat în vigoare pe 8 aprilie 2026. De atunci, a fost extins de mai multe ori, dar violat în mod repetat de ambele părți, transformând zona din jurul Strâmtorii Hormuz într-un teren de confruntare continuă — diplomatic și militar în același timp.

Misterul lui Mojtaba: liderul care nu apare

Cine conduce Iranul?

De la izbucnirea războiului, Iranul are în frunte un lider suprem pe care lumea nu l-a văzut și nu l-a auzit. Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, a preluat conducerea în haos, rănit în același atac care l-a ucis pe tatăl său. Primul său mesaj public a fost citit de un prezentator TV, cu o fotografie statică pe ecran — fără voce, fără imagine live, fără prezență confirmată. Potrivit CNN, care a citat surse multiple familiarizate cu evaluările serviciilor americane de informații, Mojtaba Khamenei nu folosește niciun mijloc electronic de comunicare. Interacțiunile sale au loc exclusiv față în față sau prin mesageri-curier. Serviciile americane nu i-au putut confirma locația de la preluarea funcției. „Nu există nicio indicație că el dă ordine în mod continuu, dar nici nimic care să dovedească faptul că nu o face.” — sursă familiarizată cu evaluările CIA, citată de CNN. Rănile sale sunt descrise ca grave: arsuri pe o parte a corpului, afectând fața, brațul, trunchiul și piciorul. Oficialii iranieni neagă și susțin că Mojtaba „se află în deplină sănătate”. Discrepanța dintre aceste versiuni este ea însăși o informație strategică — Teheranul are nevoie de un lider credibil pentru a legitima deciziile de război și de pace.

Generalul care îl vizitează

Duminică, 10 mai 2026, agenția semi-oficială iraniană Fars a raportat că Ali Abdollahi — comandantul Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, echivalentul Statului Major iranian — l-a întâlnit pe liderul suprem și a primit de la acesta „noi măsuri directoare pentru continuarea operațiunilor militare și confruntarea fermă a adversarilor”. Fars nu a specificat nici data, nici locația întâlnirii. Abdollahi a transmis public, după întâlnire: „Forțele armate sunt pregătite să răspundă oricărei acțiuni din partea dușmanilor americano-sioniști. În cazul oricărei erori din partea inamicului, răspunsul Iranului va fi rapid, sever și decisiv.” Această întâlnire urmează uneia similare raportate cu câteva zile mai devreme: președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că s-a întâlnit cu Mojtaba timp de aproximativ două ore și jumătate, descriind discuția drept „directă, sinceră și însoțită de un sentiment de apropiere și încredere”.

Funcție reală sau ecran de protecție?

Analiștii occidentali sunt precauți în interpretarea acestor întâlniri. Conform evaluărilor americane citate de CNN, există o întrebare serioasă: unii membri ai structurii de putere iraniene ar putea pretinde acces la Mojtaba tocmai pentru a-i coopta autoritatea și a-și promova propriile agende. Altfel spus, întâlnirile anunțate public ar putea fi instrumente de legitimare internă, nu dovezi ale unui control real. Specialistul Ali Vaez, director de proiect pentru Iran la International Crisis Group, a explicat pentru CNN că „sistemul îl folosește pe Mojtaba pentru a obține aprobarea finală pentru decizii strategice largi, nu pentru tactica negocierilor”. Și a adăugat: „Atribuirea unor poziții lui Mojtaba este o bună acoperire pentru negociatorii iranieni, pentru a se proteja de criticile interne.” Imaginea care se conturează este aceea a unui regim fracționat, în care IRGC, parlamentul și președintele împart puterea într-un vid de lider suprem funcțional, acoperit de o figură care există oficial, dar nu apare fizic.

Strâmtoarea Hormuz: focuri în timp ce se negociază

„Project Freedom” și eșecul său

Pe 4 mai 2026, Trump a anunțat pe Truth Social lansarea Operațiunii „Project Freedom” — un plan al US Navy de a escorta navele comerciale blocate prin Strâmtoarea Hormuz, care era aproape complet închisă din 28 februarie. Anunțul a venit brusc, fără coordonare prealabilă cu aliații din regiune. Rezultatul a fost o cascadă de probleme diplomatice. Arabia Saudită, Qatar și Kuweit nu au fost informate în prealabil.Potrivit NBC News, care a citat doi oficiali americani, Arabia Saudită a suspendat imediat accesul SUA la Baza Aeriană Prince Sultan — la sud-est de Riad — și a blocat utilizarea spațiului aerian saudit pentru operațiune. Kuweitul a procedat similar. Fără acest spațiu aerian, „umbrela defensivă” de avioane de vânătoare necesară pentru a proteja navele comerciale devenea imposibilă. Trump a telefonat personal prințului moștenitor Mohammed bin Salman pentru a rezolva problema. Convorbirea nu a produs niciun rezultat. Operațiunea a fost suspendată după mai puțin de 48 de ore. Jurnalul israelian Times of Israel a citat un oficial saudit care a negat public informația, afirmând că „nu este adevărat” și că SUA au în continuare acces normal la bazele saudite. Divergența dintre sursele americane și negarea saudită este ea însăși revelatoare: Riadul nu vrea să fie văzut public că sabotează un aliat american, dar nici nu poate accepta o escaladare militară cu Iranul care i-ar amenința infrastructura energetică.

Schimbul de focuri din 7–8 mai

Pe 7 mai 2026, trei nave militare americane tranzitau Strâmtoarea Hormuz când forțele iraniene au lansat rachete, drone și ambarcațiuni rapide de atac. CENTCOM a declarat atacul „neprovocat” și a ordonat lovituri de autoapărare asupra bazelor de lansare iraniene, a posturilor de comandă și a centrelor de informații din porturile Bandar Abbas și de pe Insula Qeshm. Iranul a susținut că a ripostat și că a provocat „daune semnificative” navelor americane — afirmații negate de Washington. Trump a evaluat public incidentul drept „just a love tap” — o simplă avertizare — într-un interviu pentru ABC News, adăugând pe Truth Social că SUA au „distrus complet” forțele iraniene implicate. Simultan, a amenințat: „Îi vom lovi mult mai tare și mult mai violent în viitor, dacă nu semnează acordul rapid.” Ziua următoare, 8 mai, forțele americane au dezactivat două petroliere iraniene care încercau să forțeze blocada navală americană a porturilor iraniene. Emiratele Arabe Unite au raportat un nou atac iranian cu rachete și drone pe teritoriul lor.

Negocierile: progres paralel cu focurile de armă

Paradoxal, în timp ce se trăgea, se și negocia. Axios a raportat, citând oficiali americani, că un memorandum de înțelegere (MOU) de o pagină, cu 14 puncte, era în curs de negociere între trimișii lui Trump — Steve Witkoff și Jared Kushner — și oficiali iranieni, atât direct, cât și prin intermediari. MOU-ul ar declara oficial încheierea războiului și ar deschide o perioadă de 30 de zile pentru negocieri detaliate privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, programul nuclear iranian și ridicarea sancțiunilor. La peste două luni de la izbucnirea războiului, Iranul nu a emis o poziție oficială față de acest MOU. Iar întâlnirea generalului Abdollahi cu Mojtaba, urmată de directive privind „continuarea operațiunilor”, sugerează că linia dură militară și pista diplomatică merg în paralel — o tactică iraniană de negociere sub presiune militară.

Golful care plătește prețul: EAU, Arabia Saudită și dincolo

Emiratele Arabe Unite: un experiment de modernitate sub asediu

Emiratele Arabe Unite sunt cel mai afectat aliat occidental din regiune. Încă din prima zi a războiului — 28 februarie — Iranul a lovit infrastructura emirateză: portul Jebel Ali, zona industrială Fujairah și Aeroportul Internațional Dubai. Conform Wikipedia și rapoartelor de apărare emirateze, sistemele de apărare aeriană au interceptat sute de proiectile: 174 de rachete balistice, 689 de drone și opt rachete de croazieră în primele zile. Unele au trecut. Efectele economice sunt devastatoare. Potrivit CNBC, daunele aduse infrastructurii energetice se ridică la aproape 60 de miliarde de dolari. Dubai International Airport — cel mai aglomerat aeroport internațional din lume — și-a suspendat operațiunile de mai multe ori după lovituri cu drone asupra depozitelor de combustibil din apropiere. Peste 30.000 de zboruri au fost anulate în regiune. Gradul de ocupare al hotelurilor din Dubai a scăzut cu 70–80%, iar aproximativ 250.000 de rezervări au fost anulate doar în luna martie 2026. „Se pune întrebarea dacă acesta este sfârșitul Dubaiului”, notau analiști citați de CNBC, în condițiile în care turismul contribuia cu aproape 12% din PIB-ul emiratez, iar 2025 fusese un an record, cu peste 19 milioane de vizitatori internaționali. Pe 4 mai — prima zi a Operațiunii „Project Freedom” — Iranul a atacat din nou EAU, pentru prima oară de la intrarea în vigoare a armistițiului. Ministerul Apărării emiratez a raportat că apărarea aeriană a angajat 15 rachete și patru drone iraniene. O dronă a provocat un incendiu în Zona Industrială Fujairah, rănind trei cetățeni indieni. Ironia istorică a situației nu este mică: Israelul — cu care EAU au stabilit relații diplomatice abia în 2020, prin Acordurile Abraham — a desfășurat discret un sistem Iron Dome pe teritoriul emiratez pentru a ajuta la interceptarea proiectilelor iraniene, potrivit Axios. O fotografie geopolitică ce părea de neimaginat acum câțiva ani.

Arabia Saudită: între alianță și supraviețuire economică

Arabia Saudită traversează propria criză de identitate strategică. Înainte de război, Riadul se angajase în negocieri de normalizare cu Iranul, mediate de China. Acum, cu infrastructura sa energetică în vizorul Teheranului, Riadul face un calcul rece: implicarea militară directă împotriva Iranului ar costa mai mult decât ar câștiga. Conform analizei Chatham House, Strâmtoarea Hormuz transporta exporturile petroliere saudite esențiale pentru finanțarea Viziunii 2030 — programul de transformare economică al prințului Mohammed bin Salman. Acum, după ce blocada a demonstrat că această rută poate fi întreruptă, Arabia Saudită își reorientează strategic exporturile spre Marea Roșie, prin conducta Est–Vest și portul Yanbu. Aramco transportă în prezent aproximativ patru din cele șapte milioane de barili pe zi prin această conductă — dar capacitatea este limitată, iar investițiile necesare sunt masive. Decizia de a bloca „Project Freedom” se înscrie în această logică: Riadul nu poate permite o escaladare militară cu Iranul care i-ar transforma propriile instalații petroliere — Ras Tanura a fost deja lovit — în câmpuri de luptă. Mohammed bin Salman a ales supraviețuirea economică în locul solidarității automate cu Washingtonul. O alegere care, conform NBC News, l-a iritat profund pe Trump, mai ales că nu fusese informat în prealabil despre operațiune.

Qatar, Kuweit și impactul global

Qatar, unul dintre cei mai mari exportatori de Gaz Natural Lichefiat (GNL) din lume, a declarat forță majoră asupra exporturilor de gaz lichefiat, extinzând măsura până în iunie 2026. QatarEnergy a oprit complet producția după loviturile iraniene asupra facilităților din Ras Laffan și Mesaieed. Prețurile europene la gazele naturale au explodat cu peste 40% în primele zile ale conflictului. Kuweitul a suferit lovituri asupra aeroportului internațional și, asemenea Arabiei Saudite, a blocat accesul SUA la bazele de pe teritoriul său în timpul episodului „Project Freedom”. Bahrain, Qatar și Oman sunt afectate de atacuri repetate. Conform Consiliului Mondial al Turismului, conflictul costă regiunea aproximativ 600 de milioane de dolari pe zi în cheltuieli ale vizitatorilor internaționali anulate. La scară globală, Brent Crude a depășit 120 de dolari pe baril, iar analiștii avertizează că o prelungire a conflictului ar putea împinge prețul spre 200 de dolari — un nivel care, conform majorității modelelor economice, ar declanșa o recesiune globală.

Concluzie: o criză cu cinci necunoscute simultan

Situația actuală din Orientul Mijlociu este definită de cinci dinamici care se suprapun și se alimentează reciproc, fără un mecanism clar de rezolvare:

Incertitudinea conducerii iraniene. Mojtaba Khamenei există oficial, dar nu a apărut public de la preluarea puterii. Dacă nu poate conduce, cine conduce de fapt? IRGC, parlamentul sau o combinație a acestora? Aceasta afectează direct credibilitatea oricărui acord de pace. Negocierea sub foc. SUA și Iranul negociază un MOU de pace în timp ce schimbă focuri în Hormuz. Orice incident poate dinamita procesul — și ambele părți par să accepte această situație ca normă de lucru. Aliații americani din Golf au propriile limite. Arabia Saudită și Kuweitul au demonstrat că nu pot fi considerați garantați pentru operațiuni militare americane în regiune. Washingtonul are nevoie de ei mai mult decât recunoaște public. Economiile Golfului sunt deja în criză. EAU, Qatar și Kuweit nu pot absorbi un conflict prelungit. Presiunea lor pentru o soluție diplomatică rapidă este reală și va influența deciziile Washingtonului. Prețul global al energiei rămâne un cronometru. Fiecare zi fără un acord costă economia globală miliarde. Acesta este cel mai puternic argument pentru pace — și cel mai puternic instrument de presiune pe care Iranul îl deține.

Imaginea de ansamblu este clară: Iranul negociază de pe o poziție mai slabă militar, dar mai puternică strategic decât pare. Controlul Strâmtorii Hormuz îi oferă un efect de pârghie enorm — nu doar asupra SUA, ci asupra întregii economii mondiale. Cât timp MOU-ul rămâne nefinalizat și Mojtaba rămâne invizibil, incertitudinea este ea însăși arma Teheranului.

Post Scriptum: Trump a declarat pe Truth Social că Iranul "se joacă" cu Statele Unite de 47 de ani și a avertizat că țara "nu va mai râde mult timp". Președintele SUA, Donald Trump, a descris duminică răspunsul Iranului la ultima propunere a Washingtonului de a pune capăt războiului care opune cele două țări din 28 februarie drept "total inacceptabil". "Tocmai am citit răspunsul reprezentanților așa-ziși ai Iranului. Nu-mi place — TOTAL INACCEPTABIL!" a scris președintele pe platforma sa Truth Social

Teheranul a transmis contra-propunerea prin mediere pakistaneză, potrivit agențiilor de presă iraniene IRNA și Tasnim. Documentul solicită ridicarea sancțiunilor impuse de Oficiul SUA pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) asupra vânzărilor de petrol iranian pe o perioadă de treizeci de zile, încetarea blocadei navale americane, eliberarea activelor înghețate și reparații de război. De asemenea, include "administrarea iraniană a Strâmtorii Hormuz în cazul în care Statele Unite îndeplinesc anumite angajamente." Presa de stat nu a menționat programul nuclear, una dintre cerințele centrale ale Washingtonului.

Ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Mike Waltz, a declarat pentru Fox News că dezmembrarea programului nuclear al Iranului reprezintă "o linie roșie foarte clară" pentru președinte. Separat, Trump a afirmat pe Truth Social că Iranul "se joacă" cu Statele Unite de 47 de ani și a avertizat că țara "nu va mai râde mult timp." Negocierile au stagnat după eșecul tratativelor desfășurate la Islamabad la începutul lunii aprilie. Statele Unite mențin blocada asupra porturilor iraniene; Iranul restricționează traficul prin Strâmtoarea Hormuz, prin care trecea 20% din petrolul mondial înainte de izbucnirea războiului.

Sâmbătă, prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani s-a întâlnit la Miami cu Secretarul de Stat Marco Rubio, trimisul special pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff și vicepreședintele JD Vance, în încercarea de a debloca medierea. Duminică, un petrolier qatarez de GNL (gaz natural lichefiat) a traversat Hormuzul pentru prima dată de la începutul conflictului, cu aprobarea Teheranului, într-un gest interpretat ca o măsură de consolidare a încrederii.

Viceministrul iranian de externe, Kazem Gharibabadi, a avertizat cu privire la un răspuns "ferm și imediat" la desfășurarea de nave britanice și franceze în regiune. Londra a confirmat trimiterea distrugătorului HMS Dragon. Președintele francez Emmanuel Macron a precizat că operațiunea va constitui o misiune internațională de securitate maritimă, nu o desfășurare militară.