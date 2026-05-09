Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este rănit și stă ascuns, dar influențează strategia de război a țării sale, susțin Serviciile de informații SUA

Război în Orientul Mijlociu
Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este în continuare ascuns și rănit, dar joacă un rol esențial în conturarea strategiei de război. Aceasta este concluzia serviciilor de informații ale SUA, potrivit mai multor surse familiarizate cu rapoartele.

Mojtaba Khamenei FOTO: Profimedia

Deși nu a mai fost văzut în public, Khamenei ar comunica doar prin întâlniri față în față cu lideri ai regimului de la Teheran sau prin mesaje transmise prin curier. În ciuda eforturilor, nu se știe unde este ascuns, cât de grav a fost rănit și nici în ce măsură cei care pretind că au acces la el spun adevărul.

Evaluările serviciilor americane de informații sunt că Mojtaba Khamenei contribuie cel mai probabil la coordonarea modului în care Iranul gestionează negocierile cu SUA pentru încheierea războiului, scrie CNN.

Khamenei nu a mai fost văzut în public de când a suferit răni grave în urma unui atac care i-a ucis tatăl și mai mulți lideri militari de top ai țării la începutul războiului, ceea ce a dus la speculații privind starea sa de sănătate și rolul său în structura conducerii iraniene.

Administrația Trump își dorește o soluție diplomatică pentru încheierea conflictului. Armistițiul dintre cele două țări se prelungește de mai bine de o lună, iar serviciile de informații americane estimează că Iranul încă își reface capacitățile după campania de bombardamente a SUA, care a lăsat o mare parte din capacitățile militare iraniene intacte și i-ar permite să reziste încă luni de zile unei blocade americane, potrivit surselor.

SUA nu știu unde se află Mojtaba Khamenei

Khamenei a fost anunțat ca noul lider suprem al Iranului, înlocuindu-și tatăl, la câteva zile după atacul în care acesta a fost rănit, însă comunitatea de informații din SUA nu a reușit până în prezent să îi confirme vizual locația, au spus sursele CNN. Khamenei nu folosește dispozitive electronice pentru comunicare, ci interacționează doar cu persoanele care îl pot vizita fizic sau prin mesaje transmise prin curier, a adăugat una dintre surse.

Liderul suprem al Iranului rămâne izolat și continuă să primească tratament medical pentru rănile sale, inclusiv arsuri grave pe o parte a corpului care îi afectează fața, brațul, trunchiul și piciorul, au mai spus sursele.

Mazaher Hosseini, șeful protocolului din biroul liderului suprem al Iranului, a declarat vineri că Khamenei se recuperează și „este acum în deplină stare de sănătate”. Hosseini a spus că liderul suprem a suferit răni ușoare la picior și la zona lombară și că „un mic fragment de schijă l-a lovit în spatele urechii”, dar că rănile se vindecă.

„Slavă Domnului, este în stare bună de sănătate”, a declarat Hosseini unei mulțimi din Iran. „Inamicul răspândește tot felul de zvonuri și afirmații false. Vor să îl vadă și să îl găsească, dar oamenii trebuie să aibă răbdare și să nu se grăbească. Vă va vorbi când va fi momentul potrivit.”

Adevărul ascuns despre Mojtaba Khamenei, spus de apropiații săi: mutilat, dar „foarte lucid”. Motivul pentru care e ținut departe de camere

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat presei de stat iraniene la începutul acestei săptămâni că a avut o întâlnire de două ore și jumătate cu Khamenei, marcând prima întâlnire raportată față în față între un oficial iranian de rang înalt și noul lider suprem al țării.

Iran ar putea supraviețui încă 4 luni de blocadă americană

Războiul a degradat capacitățile militare ale Iranului, dar nu le-a distrus, potrivit rapoartelor serviciilor de informații americane. CNN a relatat anterior că aproximativ jumătate dintre lansatoarele de rachete ale Iranului ar fi supraviețuit loviturilor americane. Un raport recent a ridicat această cifră la două treimi, parțial din cauza armistițiului care a oferit Iranului timp să recupereze lansatoare îngropate sau afectate.

Un raport separat al CIA a concluzionat că Iranul ar putea rezista până la încă patru luni de blocadă americană fără destabilizarea completă a economiei sale, potrivit surselor. The Washington Post a relatat prima aceste evaluări CIA.

Forțele militare americane și iraniene au continuat să se confrunte în ultimele zile, în ciuda armistițiului, în timp ce traficul prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus aproape complet, ambele părți revendicând controlul asupra zonei.

Deși evaluările serviciilor de informații arată că Khamenei este implicat în strategia de negociere, există indicii că acesta este totuși mai puțin implicat în deciziile zilnice, fiind doar ocazional accesibil.

Ca urmare, oficiali de rang înalt din Corpul Gardienilor Revoluției Islamice conduc practic operațiunile zilnice împreună cu președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a adăugat sursa.

„Nu există nicio indicație că el dă efectiv ordine în mod constant, dar nici dovezi că nu ar face-o”, a spus o a doua sursă familiarizată cu evaluările serviciilor de informații americane, referindu-se la Khamenei.

Nu este clar cine are autoritatea să negocieze cu SUA

Întrebările privind sănătatea și poziția lui Khamenei în cadrul unui regim iranian acum fracturat au creat dificultăți administrației Trump, în timp ce oficialii americani continuă să sugereze că nu este clar cine deține acum autoritatea reală de a negocia încheierea conflictului, au spus sursele.

„Sistemul lor este încă foarte fragmentat și, de asemenea, disfuncțional, ceea ce poate reprezenta un impediment”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio vineri, discutând despre răspunsul anticipat al Iranului la ultima propunere a administrației Trump de a încheia războiul.

Consecințele operațiunilor SUA și Israelului care l-au ucis pe tatăl lui Khamenei și alți oficiali iranieni de rang înalt au fost în mare parte anticipate de evaluările serviciilor de informații americane înainte de decizia președintelui Donald Trump de a începe conflictul. 

