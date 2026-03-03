Cine e Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului

Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al defunctului lider suprem iranian Ali Khamenei, a fost ales marți drept liderul suprem al Iranului.

Anunțul vine după ce Iranul a negat că o reuniune a Adunării Experților ar fi fost vizată de un atac israelian în timpul deliberărilor privind desemnarea unui succesor al Liderului Suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Israelul a anunțat că a lovit o clădire din orașul Qom unde, potrivit unui oficial israelian din domeniul securității, membrii Adunării Experților, formată din 88 de membri, s-ar fi reunit pentru a vota un succesor după uciderea lui Khamenei. Oficialul a susținut că atacul a avut loc în timp ce mai puțin de jumătate dintre membrii consiliului se aflau în clădire.

Autoritățile iraniene și presa afiliată statului au respins rapid afirmația.

Agenția semi-oficială Fars a relatat că nicio reuniune nu a avut loc în clădirea vizată, invocând motive de securitate. Potrivit agenției, locația era goală în momentul atacului, iar reprezentanții s-au mutat într-un „mediu sigur” pentru a-și continua deliberările printr-o metodă alternativă de vot.

„Nu a avut loc nicio reuniune acolo”, a transmis Fars, subliniind necesitatea protejării vieții membrilor Adunării.

Agenția Tasnim a confirmat că birourile Adunării din Qom au fost atacate și a afirmat că și complexul acesteia din Teheran a fost lovit în noaptea precedentă. Presa iraniană a mai relatat despre atacuri aeriene în zone din apropierea Pieței Revoluției din Teheran.

În ciuda tensiunilor crescânde, ayatollahul Ali Movahedi Kermani, membru al Adunării Experților, a declarat marți că „selectarea noului lider nu va fi prelungită”.

Conform Constituției Iranului, Adunarea Experților este responsabilă pentru alegerea liderului suprem. Deși membrii săi sunt aleși prin vot public, candidații trebuie mai întâi validați de Consiliul Gardienilor, ai cărui membri sunt numiți direct sau indirect de liderul suprem. Sistemul a asigurat istoric alinierea ideologică la principiile Revoluției Islamice.

Constituția prevede că Adunarea trebuie să se întrunească „cât mai curând posibil” pentru a desemna un nou lider. Între timp, atribuțiile liderului suprem sunt transferate unui consiliu temporar format din președinte, șeful sistemului judiciar și un reprezentant al Consiliului Gardienilor desemnat de Consiliul de Discernământ.

Cine este Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, fiul ayatollahului Ali Khamenei, este considerat unul dintre cei mai influenți, dar și cei mai discreți actori ai sistemului politic iranian.

Născut la Mashhad în 1969, Mojtaba Khamenei a crescut în perioada luptei revoluționare împotriva șahului Mohammad Reza Pahlavi. Tatăl său, pe atunci un cleric proeminent, a fost arestat și exilat în repetate rânduri de forțele de securitate ale șahului. După Revoluția Islamică din 1979, care a schimbat radical situația familiei, Mojtaba s-a mutat la Teheran, unde a urmat cursurile prestigiosului liceu Alavi, cunoscut pentru formarea unor viitori membri ai elitei regimului.

Ulterior, și-a continuat studiile religioase la Teheran și Qom, sub îndrumarea unor clerici conservatori proeminenți, inclusiv ayatollahul Mohammad-Taqi Mesbah Yazdi. Deși este un cleric de rang mediu și nu deține titlul de ayatollah, analiștii îl consideră de mult timp o figură influentă în culisele Biroului Liderului Suprem.

Observatorii compară adesea rolul său cu cel al lui Ahmad Khomeini, fiul ayatollahului Ruhollah Khomeini, care a fost confident și intermediar-cheie în timpul conducerii tatălui său.

Influența lui Mojtaba ar proveni în parte din legăturile sale strânse cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). El a servit în Batalionul Habib în timpul războiului Iran-Irak și ar fi dezvoltat relații durabile cu figuri care au ajuns ulterior în poziții de conducere în aparatul de securitate al Iranului, inclusiv în structurile de informații și în cadrul forței Basij.

De-a lungul anilor, a fost acuzat de rivali politici și de guverne străine că ar fi jucat un rol în influențarea proceselor electorale și în reprimarea protestelor. În 2019, Statele Unite l-au sancționat în baza unui ordin executiv care viza persoane asociate liderului suprem. Departamentul Trezoreriei SUA a afirmat atunci că Ali Khamenei i-ar fi delegat anumite atribuții fiului său, descriindu-l drept reprezentant oficial al liderului, în ciuda faptului că nu deține nicio funcție aleasă.

Constituția Iranului prevede că liderul suprem trebuie să fie un cleric de rang înalt, cu autoritate religioasă recunoscută și competență politică. Mojtaba nu deține în prezent rangul de ayatollah, iar o succesiune de la tată la fiu este extrem de sensibilă într-un sistem fondat pe răsturnarea unei monarhii ereditare.

Surse citate de Fars au afirmat că ayatollahul Khamenei nu a desemnat formal un succesor preferat, lăsând decizia în sarcina Adunării. De-a lungul anilor, el a subliniat însă trăsături considerate esențiale pentru conducere, inclusiv opoziția față de ceea ce Iranul numește „aroganța” Statelor Unite, curajul, integritatea, justiția, simțul oportunității și capacitatea managerială.

Unii analiști au subliniat înainte de vot că relațiile solide ale lui Mojtaba cu IRGC și cu structurile de securitate i-ar consolida șansele, dacă facțiuni influente s-ar ralia în jurul său. În ultimii ani, ar fi existat campanii neoficiale menite să-i consolideze statutul religios, deși critici din cadrul establishmentului clerical rămân reticenți față de o eventuală succesiune dinastică.

Cu puțin timp înainte de presupusul atac din Qom, contul în limba persană al Mossad pe platforma X a transmis: „Indiferent cine va fi ales astăzi, soarta sa este pecetluită. Doar poporul iranian își va alege viitorul lider.”