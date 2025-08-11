România, apel la pace în Orientul Mijlociu. Ministrul de Externe cere armistițiu imediat: „Intensificarea activităților militare în Gaza, o decizie care trebuie reconsiderată”

Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a transmis, la reuniunea miniștrilor de externe ai UE, mesajul României privind conflictul din Orientul Mijlociu. Ea a cerut un armistițiu imediat în Gaza, eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor și protejarea civililor.

Șefa diplomației române a subliniat că dezarmarea Hamas este „imperativă” și trebuie realizată în conformitate cu dreptul internațional, avertizând totodată că intensificarea operațiunilor militare israeliene riscă să îndepărteze regiunea de obiectivul unei soluții durabile cu două state.

„Dezarmarea Hamas este imperativă și trebuie realizată în conformitate cu dreptul internațional”, a declarat Țoiu, subliniind că accesul presei pe teren și protecția jurnaliștilor sunt esențiale pentru transparență.

„În ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu, am subliniat că ar trebui să continuăm să ne concentrăm asupra priorităților generale: un armistițiu imediat; eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor și protejarea civililor din Gaza, asistență umanitară la scară largă pentru Gaza, cu o monitorizare adecvată din partea UE și acces la mass-media liberă pe teren, cu o protecție adecvată a jurnaliștilor.” a scris Oana Țoiu pe X.

Decizia Israelului de a interveni militar în Gaza „trebuie reconsiderată”

Ministrul a avertizat că decizia recentă a guvernului israelian de a intensifica operațiunile militare în Gaza „trebuie reconsiderată”, întrucât nu apropie regiunea de obiectivul unui armistițiu și al unei soluții durabile cu două state.

„Suntem alături de partenerii noștri europeni în concluzia că recentul anunț al guvernului israelian privind o intensificare a activităților militare în Gaza este o decizie care trebuie reconsiderată, deoarece nu ne poate aduce mai aproape de obiectivul unui armistițiu sau al soluției pe termen lung cu două state.” a mai transmis ministrul Oana Țoiu.

Șefa Externelor de la București a arătat că cererile tot mai mari din partea cetățenilor europeni pentru acțiuni concrete în fața crizei umanitare din Gaza sunt „legitime” și trebuie tratate cu seriozitate. România, a adăugat ea, este pregătită să își folosească relațiile bilaterale cu Israelul și cu Autoritatea Palestiniană pentru a contribui la detensionarea situației și la identificarea unei soluții de pace sustenabile.

„Cererile tot mai mari din partea cetățenilor europeni pentru acțiuni concrete și soluții din partea UE cu privire la criza umanitară din Gaza sunt legitime în democrațiile noastre. România este pregătită să își folosească relațiile bilaterale atât cu Israelul, cât și cu Autoritatea Palestiniană pentru a contribui la îmbunătățirea situației din regiune.” a încheiat șefa diplomației române.