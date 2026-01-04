search
Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Armata Venezuelei o recunoaşte pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar. Îndemnul ministrului Apărării

0
0
Publicat:

Armata Venezuelei a recunoscut-o duminică pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar al ţării, a anunţat ministrul apărării venezuelean, generalul Vladimir Padrino Loez, la o zi după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro de către armata americană.

Delcy Rodriguez preia conducerea Venezuelei FOTO: X
Delcy Rodriguez preia conducerea Venezuelei FOTO: X

Dând citire unui comunicat, generalul a citat decizia Curţii Supreme care ordonă ca Delcy Rodriguez să îşi asume puterea timp de 90 de zile.

Cerând eliberarea lui Maduro, el a denunţat de asemenea asasinarea "cu sânge rece" a unei părţi din echipa lui de protecţie, scrie Agerpres.

Înconjurat de militari înarmaţi, ministrul apărării i-a îndemnat pe venezueleni "să îşi reia activităţile". "Îndemn poporul Venezuelei să îşi reia activităţile economice, profesionale şi de orice natură, precum şi activităţile sale educative în următoarele zile, iar patria să se repună pe şinele constituţionale", a declarat Vladimir Padrino Loez, îndemnând de asemenea populaţia "la pace, ordine şi să nu cedeze la tentaţiile războiului psihologic, la ameninţare, la teama pe care vor să ne-o impună".

Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că forţele americane l-au capturat pe Nicolas Maduro după ce au lansat un "atac de mare anvergură" contra Venezuelei, pentru a-l conduce în faţa unui tribunal din New York, unde să răspundă în special pentru acuzaţiile de "narcoterorism".

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
digi24.ro
image
Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tranziția către Foc și Aer: de ce incendiile, exploziile și pierderea încrederii nu sunt întâmplătoare / EXCLUSIV
gandul.ro
image
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
mediafax.ro
image
Louis Munteanu pleacă în Germania! Ultimul pas înainte de transferul de senzație. Exclusiv
fanatik.ro
image
Radu Paraschivescu reacționează după glumele despre asemănarea cu Nicolas Maduro: „S-a ajuns la concluzia că, fiind inofensiv, pot fi lăsat în libertate”
libertatea.ro
image
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
digi24.ro
image
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
gsp.ro
image
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
antena3.ro
image
Român mort într-un accident de schi în Franţa. Laurenţiu plecase din România de 20 de ani
observatornews.ro
image
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
cancan.ro
image
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o pe toate rețelele de socializare
prosport.ro
image
Tabel amenzi viteză în Bulgaria actualizat pentru 2026. Ce sancțiuni te așteaptă
playtech.ro
image
Efectul Donald Trump. Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani nu se mai găsește în magazine
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat! Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi: ”De 5 ani”
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Elena Mateescu anunţă inversiune termică şi un nou ciclon polar. Când ninge la Bucureşti
romaniatv.net
image
Cine este românul de 18 ani care a decedat în incendiul din Elveția. Tânărul venea frecvent în România
mediaflux.ro
image
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Mircea Badea dezvăluie singura lui teamă. „E foarte aproape de panică”
click.ro
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
click.ro
image
Pagini de istorie uitate. Povestea regelui Carol al II-lea și culisele renunțării la tron
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Jennifer Lopez sursa foto Profimedia jpg
„Și voi ați sta dezbrăcați dacă...!” Jennifer Lopez, furioasă că i se spune să se îmbrace ca la 56 de ani!
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, vizită în regiunea Galaţi (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 386/1966)
Planul Valev și industrializarea României în jurul combinatului de la Galați
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Îți amintești de Raluca Lăzăruț? Fosta știristă impresionează astăzi cu aceeași siluetă și frumusețe ca la începutul anilor 2000
image
Mircea Badea dezvăluie singura lui teamă. „E foarte aproape de panică”

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?