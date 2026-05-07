Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
De ce refuză românii casele self-scan: „Daca scanezi ceva greșit ești pasibil de acuze de furt"

Casele self-scan au fost introduse în magazine ca o soluție rapidă pentru clienți, dar pentru mulți au devenit o sursă de frustrare. Problema nu este tehnologia în sine, ci senzația că oamenii ajung să facă o muncă pentru care retailerii nu le oferă niciun beneficiu.

Discuțiile din mediul online arată o ruptură clară între persoanele care apreciază autonomia sistemului și cele care îl evită din cauza erorilor, a timpului pierdut și a impresiei că muncesc gratuit pentru companii.

Coșurile pline și capcana erorilor tehnice

Cea mai frecventă problemă apare atunci când clienții au cumpărături mari, spun utilizatorii într-un thread de pe Reddit. Sistemele nu sunt gândite pentru volume mari, iar blocajele apar rapid.

„Dacă am căruciorul plin nu mă duc la self-scan nici să mor. Erori mereu, stau să apăs câte sticle am, etc”, a explicat un utilizator. Un altul a subliniat limitele aparatelor: „Sunt limitate la 20-25kg, am pus 5 sticle de apa minerala la 5L si (...) a fost prea mult. La unele scrie maxim 10, 15 produse”.

În loc să simplifice procesul, scanarea produselor pe cont propriu ajunge adesea să îl încetinească. Produsele cu restricție de vârstă, precum alcoolul sau energizantele, trebuie validate de un angajat. La fel și baxurile grele. În aceste situații, clienții ajung să aștepte după personalul din magazin.

„De multe ori dau erori, tot trebuie să fug după acele doamne de la casierie care acum trebuie să se împartă la 6-10 aparate din astea. Dacă am un cărucior plin, ceea ce de multe ori am, fiindcă merg o dată pe săptămână la magazin... nu prea am cum (...)”, a povestit un cumpărător.

„Fac doar o muncă în plus pentru a ajuta o corporație să dea oameni afară”

Dincolo de problemele tehnice, clienții spun că muncesc în locul angajaților fără să primească nimic în schimb.

„Eu nu le folosesc pentru că nu sunt plătit de ei. Dacă mi-ar oferi o reducere, nici nu contează cât... 2%, 5%... le-aș folosi pentru că teoretic scutesc munca unui angajat, ar trebui să văd în prețul final. Dar nu văd asta, practic muncesc eu să plătesc aceeași sumă de bani. Pai nu m-am angajat la magazin”, a susținut un utilizator.

Argumentul vitezei este contestat de alți clienți, care spun că un casier experimentat se mișcă mai repede. În plus, mulți refuză să facă un efort suplimentar doar pentru a ajuta companiile să reducă personalul.

„După o zi grea de muncă, ultimul lucru care îmi trebuie este să o fac pe casierul. Consider că ar trebui să fie mai ieftin la self-scan, pentru că ajut magazinul să angajeze mai puțini oameni, dar nu e, așa că practic fac doar o muncă în plus pentru a ajuta o corporație să dea oameni afară”.

Teama de a greși

Pentru unii clienți, problema nu este doar disconfortul, ci și riscul de a greși.

„Iar daca scanezi ceva greșit sau uiți să scanezi ceva, ești pasibil de acuze de furt. Nu, mulțumesc, nu sunt angajat al magazinului ca să am așa responsabilități”, a explicat un alt utilizator.

Chiar și așa, sistemul are susținători. Pentru cei care cumpără puține produse, casele self-scan rămân o soluție rapidă.

„Bine, dacă am multe produse merg la casa normală, dar dacă, de exemplu, cumpăr mai puțin de 10 produse, nu văd de ce aș pierde 15 minute la coadă. La self termin în 2-3 minute și am plecat”, a spus altcineva.

Unii preferă variantele în care produsele sunt scanate direct în timp ce sunt puse în coș, folosind aplicații sau scanere mobile, pentru a evita manipularea repetată a produselor.

Ce spune știința: Casele automate distrug fidelitatea clienților

Trecerea accelerată la casele self-scan nu vine fără costuri pentru retaileri. Un studiu publicat în Journal of Business Research arată că experiența de plată influențează direct relația dintre client și magazin, inclusiv dorința de a reveni.

Lucrarea relevă că interacțiunea cu un casier crește nivelul de satisfacție și loialitate al clienților, în timp ce folosirea caselor self-scan poate avea efectul invers, mai ales în cazul cumpărăturilor mai mari.

Cercetătorii explică fenomenul prin două mecanisme simple. Primul ține de efort. Atunci când un angajat scanează produsele și le așază în pungă, clientul trece printr-o experiență pasivă, fără stres. Plata devine ultima etapă a cumpărăturii, nu o sarcină în sine. La casele self-scan, acest rol este transferat complet către client, care trebuie să scaneze, să confirme, să verifice și să corecteze eventuale erori. Acest efort suplimentar schimbă percepția asupra întregii experiențe.

Al doilea mecanism ține de așteptări. Clienții se așteaptă, în mod natural, să fie serviți. Interacțiunea umană, chiar și minimă, transmite atenție și implicare din partea magazinului. În lipsa acesteia, experiența devine impersonală, iar unii clienți o interpretează ca pe o retragere a serviciului, nu ca pe un avantaj.

Studiul arată că aceste efecte nu sunt uniforme. În cazul cumpărăturilor mici, diferența este aproape neglijabilă. Dacă ai doar câteva produse, timpul câștigat poate compensa lipsa interacțiunii. În schimb, pe măsură ce coșul se umple, percepția se schimbă: fiecare produs scanat devine o sarcină în plus, iar frustrarea crește.

Un alt aspect evidențiat de cercetare este percepția de echitate. Atunci când clienții simt că depun efort fără să primească nimic în schimb - fie că este vorba de un preț mai mic sau de un beneficiu clar - satisfacția scade. În lipsa unei recompense vizibile, automatizarea este percepută ca o economie pentru magazin, nu ca un avantaj pentru client.

În acest context, extinderea rapidă a caselor self-scan ridică o problemă strategică pentru retaileri. Dorința de a reduce costurile cu personalul poate intra în conflict direct cu experiența clientului. Iar pe termen lung, spun cercetătorii, acest lucru poate afecta fidelitatea.

Soluția propusă este una simplă: dacă magazinele vor să încurajeze folosirea caselor self-scan, trebuie să ofere un avantaj clar - fie prin viteză reală, fie prin beneficii concrete, cum ar fi reduceri sau procese simplificate.

