Noi detalii ies la iveală în cazul deținutului ucis după ce a evadat marți, 5 mai, de pe un șantier din Craiova. Surse din anchetă sugerează că bărbatul ar fi plănuit să ajungă la soția sa pentru a o omorî.

Costinel Tiberiu Popescu era încarcerat în Penitenciarul Craiova, unde ispășea o pedeapsă de 11 ani și 4 luni de închisoare, pentru viol. Se afla în închisoare din septembrie 2023 și nu a fost sancționat pe durata pedepsei. Din contră, a fost recompensat de trei ori.

Potrivit Penitenciarului Craiova, în cursul zilei de ieri, 5 mai 2026, bărbatul „a părăsit nejustificat punctul de lucru exterior cu supraveghere, situat în municipiul Craiova, Strada Corneliu Coposu”. Deținutul lucra pe un șantier și, profitând de neatenția celor care îl supravegheau, a fugit. Au fost anunțate autoritățile și au început căutările, fiind transmise semnalmentele bărbatului: 1.65 m înălțime, constituție atletică, ochi căprui, sprâncene arcuite, barbă ș mustață nerase, păr negru, tuns scurt, tatuaj pe brațul drept, îmbrăcat în trening de culoare neagră și șapcă roșie.

Dispariția bărbatului ar fi fost sesizată, conform comunicatului de pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în jurul orei 14.40. Ar fi fugit însă cel puțin două ore mai devreme, când apare în imaginile înregistrate de camerele de supraveghere din Cimitirul Ungureni din Craiova. Polițiștii l-au găsit în cele din urmă, în jurul orei 21.00, raza localității Brabova din județul Dolj, la marginea unei păduri. L-au somat să stea, bărbatul a refuzat, așa că au fost trase mai întâi focuri de avertisment, după care s-a tras și asupra lui. A fost rănit în zona toracelui și în ciuda manevrelor de resuscitare a murit.

„Așa a spus el în satul de lângă, la magazin, că a venit să-i pună capul jos”

Din momentul evadării și până în momentul în care a fost capturat, bărbatul ar fi avut timp să treacă pe acasă (avea domiciliul în Craiova, în cartierul Brestei), să-și radă barba și să-și schimbe hainele (și-ar fi schimbat hainele în cimitir). Ar fi împrumut bani de la un vecin din cartier, după care, cu un taxi, s-a îndreptat către Brabova.

Între Craiova și Brabova este o distanță de peste 30 de kilometri. La Brabova bărbatul s-ar fi deplasat pentru a afla numărul de telefon al nașei sale, căreia voia să-i ceară ajutorul s-o găsească pe soția sa. Neavând numărul de telefon al nașei, și fiindu-i teamă să o caute acasă, în Craiova, unde polițiștii îl dăduseră în urmărire, a căutat-o pe sora acestei. Pentru că nu știa exact unde locuiește, în Brabova a greșit satul.

Sora nașei bărbatului spune că intenția lui Tiberiu ar fi fost să-și omoare soția. „Așa a spus el în satul de lângă, la magazin, că a venit să-i pună capul jos”, a declarat femeia. Și-ar fi făcut un astfel de plan din gelozie, pentru că soția ar fi fost implicată într-o altă relație de când el se afla în închisoare.

„Era un om liniștit, nu se certa cu lumea”

Bărbatul care a evadat și-ar fi văzut ultima dată soția, cu care era într-o relație de 12 ani, în februarie, atunci când aceasta a fost în vizită la penitenciar și când i-ar fi și spus că are o altă relație. Ar mai fi vorbit între timp la telefon, cerându-i femeii să-i ducă și copiii în vizită.

Sora bărbatului respinge ipoteza că Tiberiu ar fi evadat cu planul de a-și omorî soția.

„Cred că pentru copii și pentru soția lui (n. red. – a evadat). Ținea foarte mult la ea. Ea s-a măritat, a luat pe altcineva și fiind situația asta... El mai mult pentru copii a venit. Nu era un bătăuș, el nu fuma, el nu bea alcool, era un om liniștit, nu se certa cu lumea. Și la penitenciar mi-a spus domnul comandant: nu știu ce era în capul lui, că era un copil cuminte, ascultător, se ducea la muncă, venea înapoi, asculta de oameni”, le-a declarat jurnaliștilor sora bărbatului împușcat de polițiști. Mai mult, femeia susține că varianta vehiculată ar veni din partea poliției, „ca să se scoată ei”.

„Nu e adevărat. Astea sunt minciuni de la domnii polițai, ca să se scoată ei. Că a mai zis la știri că frate-miu e pedofil și periculos. Dacă era periculos, de ce l-au scos la muncă? A spus că a violat-o pe fată. Într-adevăr, îi dăduse pedeapsa de 11 ani și 4 luni. Din pedeapsa aceasta s-a confirmat că n-a violat-o, a fost și la detectorul de minciuni, la Arad. Într-adevăr, și-a recunoscut fapta c-a bătut-o. Și rămăsese la 3 ani și ceva. El în iunie-iulie, mi-a spus și comandantul, mai avea puțin și scăpa”, a mai spus femeia.

Sora evadatului a mai spus că intervenția de capturare a fost „o bătaie de joc” și că ar fi trebuit ca polițiștii să tragă în zona picioarelor, „nu să-l omoare, știind că are trei copii minori”.

Acțiunea polițiștilor este criticată și de un prieten al evadatului. Acesta este de părere că, având în vedere că între Tiberiu și polițiști erau doar 200 de metri, ar fi trebuit să-l captureze fără să folosească armamentul.

„S-au tras focuri, unul, două, l-au lovit prima dată, după care au continuat. La o distanță de 200 de metri cred că puteau să alerge după el, nu? Nu să tragă să-l omoare. Din punctul meu de vedere. Ei știu cel mai bine cum trebuia să procedeze”, a mai spus bărbatul.

„El probabil nu a mai rezistat de dorul meu, de dorul copiilor”

O vecină a dezvăluit că în jurul orei 15.00 Tiberiu l-ar fi sunat, cu număr privat, pe unul dintre copiii săi, spunându-i că va avea o surpriză și rugându-l să aibă grijă de fratele lui. Femeia mai susține că nimeni, însă, nu l-ar fi văzut pe Tiberiu în cartier astfel încât să se confirme informația că ar fi trecut pe acasă.

Soția bărbatului, la fel ca și cumnata sa, se îndoiește că Tiberiu ar fi urmărit să o omoare. Ultima dată ar fi vorbit cu el, la telefon, cu o săptămână în urmă. „M-a întrebat dacă sunt bine, când am de gând să-i duc copiii la vizită. Se schimbaseră niște reguli acolo, nu se mai făcea așa, și i-am spus că o să mă interesez și mă duc să-i duc copiii. Aia a fost ultima dată. El a fost un tată cuminte și mai ales că-și iubea copiii... Nu este adevărat că mi-ar pune mie gând rău, el m-a iubit pe mine extraordinar de mult. Și eu cred că el a vrut să evadeze să mă vadă pe mine, asta e părerea mea”, a spus soția.

Femeia admite că bărbatul era gelos, cu atât mai mult auzind de noua relație (care între timp s-ar fi și încheiat), însă spune că tot nu l-ar fi crezut în stare să o omoare.

„Gelos, da, vă dați seama că era. 12 ani aveam cu el. Îmi spunea: <Ce faci, ești bine? Copiii sunt bine? Să vii la mine să te văd>. Mi-a dat foarte multe scrisori și niște manele să le ascult, le-am ascultat împreună. Am început să plâng și eu și el în telefon”, a spus femeia.

„El probabil nu a mai rezistat de dorul meu, de dorul copiilor, de dorul casei și cred că de asta. Eu am avut o relație, doar că eu sunt cu el în acte de 10 ani. A fost gelos, vă dați seama că... Ca orice bărbat. Nu cred că voia să se răzbune, cred că voia să mă vadă. Vă dați seama că nu i-a picat bine, dar el întotdeauna îmi spunea că o să fie bine, că se roagă la Dumnezeu să se reunească familia”, a mai spus soția. Femeia este convinsă că dacă l-ar fi întâlnit (ea nu se afla acasă, fiind în vizită la o prietenă, în orașul Balș), l-ar fi convins să se predea poliției.

„M-aș fi întâlnit eu cu el, să discut eu, că îl cunosc cel mai bine, și pe urmă, poate...”, a mai spus soția.

Condamnat pentru că și-a violat fiica vitregă

Soția a vorbit și despre motivul pentru care bărbatul a fost condamnat. Femeia și-a adus fiica din prima căsătorie în casa în care locuiește în prezent, iar fata le-ar fi povestit prietenilor din cartier că Tiberiu a violat-o.

„Mie fata mi-a spus că nu e adevărat, pe urmă ar fi spus că e adevărat”, a spus femeia. În urma anchetei bărbatul a fost inculpat, judecat și condamnat la 11 ani și 4 luni de închisoare.

Dosar penal pentru a se stabili împrejurările în care bărbatul evadat a fost împușcat

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj cercetează acum împrejurările în care a survenit decesul bărbatului evadat.

„Din verificările efectuate până în prezent în cauză a rezultat că, la data de 05.05.2026, persoana în cauză, aflată în executarea unei pedepse privative de libertate și desfășurând activități lucrative în exteriorul locului de deținere, ar fi părăsit locul de muncă fără aprobare, fiind ulterior căutată de autorități. Ulterior, aceasta a fost identificată în extravilanul comunei Brabova iar la vederea forțelor de ordine, persoana ar fi încercat să se sustragă, neconformându-se somațiilor legale efectuate. În aceste împrejurări, au fost executate focuri de avertisment și focuri de armă în direcția acesteia. Bărbatul a fost rănit, fiind supus manevrelor de resuscitare la fața locului, însă ulterior a fost constatat decesul acestuia. În cauză, procurori criminaliști din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au administrat mai multe mijloace de probă iar în prezent se efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii acestuia”, se precizează într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Aspectele referitoare la modul de desfășurare a intervenției, inclusiv respectarea cadrului legal privind utilizarea armamentului din dotare, sunt în curs de verificare, ancheta aflându-se într-o fază incipientă, au mai precizat procurorii.

„Pentru a nu periclita buna desfășurare a urmăririi penale nu pot fi oferite, deocamdată, alte informații. Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj va informa opinia publică în măsura în care evoluția anchetei va permite acest lucru”, mai precizează sursa citată.