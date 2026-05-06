O altă față a crizei din Orientul Mijlociu: Economia din insula Ormuz s-a prăbușit, localnicii vorbesc despre „zero venituri” și lipsa totală a turismului

Locuitorii insulei Ormuz, una dintre zonele turistice și pescărești din sudul Iranului, se confruntă cu o criză economică severă, după blocarea rutelor comerciale și a activităților care susțineau comunitatea de aproximativ 10.000 de persoane. Situația a dus la prăbușirea veniturilor și la plecarea unor localnici către alte regiuni ale țării.

„Toate afacerile au ajuns la zero. Nu mai există nicio sursă de venit și nici măcar pescuitul nu mai poate asigura traiul”, spun locuitorii, descriind o situație fără precedent pentru insulă, notează Il Pais.

Insula Ormuz este cunoscută pentru peisajele sale vulcanice și pentru turismul emergent din ultimii ani, care completa veniturile obținute tradițional din pescuit. Totodată, este una dintre puținele zone din Iran unde femeile poartă burka, într-o formă specifică locală – o mască colorată, cu modele diverse, diferită de acoperirea integrală întâlnită în alte regiuni.

Acest specific cultural, alături de peisajele unice, a transformat insula într-o destinație turistică populară, inclusiv alături de insula Qeshm. Însă, această industrie s-a prăbușit în contextul blocajelor economice și al tensiunilor din regiune.

„Totul s-a prăbușit complet”

Un operator turistic local descrie situația ca fiind mai gravă decât în pandemie.

„Viața pe insulă a fost mereu grea. Infrastructura este limitată, bunurile aduse de pe continent sunt scumpe, iar personalul calificat lipsește. Dar anul acesta este diferit. Simt că totul s-a prăbușit complet”, spune Hossein, care administrează un mic hotel în apropierea unor ruine istorice.

El afirmă că accesul la internet este limitat, iar localnicii evită contactul cu presa din cauza temerilor legate de consecințe.

„Toate afacerile au ajuns la zero. Nu mai există nicio sursă de venit și nici măcar pescuitul nu mai poate asigura traiul”, repetă el, subliniind amploarea crizei.

Un alt localnic, Reza, proprietar de cafenea, spune că declinul nu este recent.

„Nu a început odată cu războiul din martie. De când Statele Unite l-au ucis pe generalul Qasem Soleimani în Irak, în 2020, chiar înainte de pandemie, am pierdut turiștii străini. Insula nu și-a mai revenit”, afirmă acesta.

El adaugă că situația s-a agravat în ultimii ani:

„În acele zile, auzeam zilnic despre cinci sau chiar mai multe atacuri, unele aproape, altele mai departe”, spune Reza, referindu-se la tensiunile militare din regiune.

Impact asupra populației și infrastructurii

Localnicii descriu o insulă afectată de lipsuri și instabilitate. Activitățile economice principale – pescuitul, turismul și transportul – sunt sever afectate.

„Pescuitul, turismul și transportul de mărfuri sunt blocate. Mulți oameni nu mai pot rămâne aici, de frica atacurilor și a penelor de curent. Apa depinde de electricitate, iar întreruperile sunt o problemă gravă. Chiar și cu armistițiul, tot ce putem face este să supraviețuim”, mai spune Reza.

El avertizează că reconstrucția va dura ani:

„Țara noastră a pierdut multă infrastructură. Va dura ani întregi să reconstruim totul”, afirmă acesta.

O insulă cu importanță strategică globală

Ormuz, cu o suprafață de doar 42 de kilometri pătrați, se află într-o zonă strategică majoră, în apropierea uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Prin strâmtoarea Ormuz trece o parte semnificativă a comerțului global cu energie, inclusiv petrol și gaz natural lichefiat. În cel mai îngust punct, distanța dintre țărmuri este de aproximativ 39 de kilometri.

Istoric, regiunea a fost disputată de marile puteri încă din perioada colonială, dovadă fiind ruinele unui castel portughez din secolul al XVI-lea, când zona era un punct-cheie pentru comerțul dintre Europa și Asia.

Astăzi, miza este controlul asupra fluxurilor energetice globale, ceea ce menține tensiunile ridicate în regiune.

Turism în colaps și viitor incert

Înainte de criză, Ormuz era cunoscută ca o destinație turistică emergentă, alături de insulele Qeshm și Larak. Însă sezonul turistic, oricum scurt din cauza temperaturilor extreme, a fost afectat complet.

Localnicii vorbesc acum despre o economie paralizată și despre un viitor incert, în care supraviețuirea zilnică a devenit principala preocupare.