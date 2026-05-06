Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
Superiahtul unui oligarh rus a trecut prin Strâmtoarea Ormuz: cine este Aleksei Mordashov și ce avere are

Superiahtul „Nord”, deținut de oligarhul rus Aleksei Mordashov, a traversat Strâmtoarea Ormuz și își continuă drumul spre Vladivostok, în Extremul Orient rus.

Megaiahtul Nord Foto: X Luxury Launches
Nava de lux, evaluată la aproximativ 500 de milioane de dolari, a fost surprinsă în mai multe puncte strategice ale traseului său, inclusiv în zona Insulelor Seychelles, considerată o escală intermediară înainte de traversarea lungului drum spre Pacific, scrie publicația Luxury Launches.   

Potrivit informațiilor citate din surse specializate în monitorizarea iahturilor de lux, Nord a părăsit recent zona Golfului Persic după o perioadă de mentenanță efectuată în Dubai, unde au fost realizate verificări tehnice, revizii ale sistemelor de propulsie și pregătiri pentru navigații de lungă durată.

Ulterior, superiahtul a traversat Strâmtoarea Ormuz - unul dintre cele mai sensibile puncte maritime strategice la nivel global-continuându-și ruta către est, în direcția Oceanului Indian. Traseul actual indică o călătorie de aproximativ 7.500 de mile marine până la destinația finală, Vladivostok.

Megaiahtul Nord Foto: X Luxury Launches
După ieșirea din zona Ormuz, iahtul a fost observat în apropierea arhipelagului Seychelles, un punct frecvent utilizat de nave de mari dimensiuni pentru realimentare și odihnă a echipajului.

Această escală este interpretată ca parte a unei rute logistice atent planificate, în care autonomia combustibilului, condițiile meteorologice și eficiența navigației joacă un rol esențial. În prezent, traiectoria navei indică o deplasare constantă spre Asia de Est și, în final, spre coasta rusă a Pacificului.

Vladivostok nu reprezintă doar destinația finală a actualei călătorii, ci și un port utilizat frecvent de superiaht în anii precedenți.

Surse locale și monitorizări publice au semnalat în repetate rânduri prezența navei în Terminalul Maritim din Golful Cornul de Aur, mai degrabă decât într-o marină privată.

Această utilizare constantă sugerează că orașul funcționează ca un punct operațional important pentru navă, consolidând ideea unei rute relativ familiare, chiar dacă de această dată este vorba despre una dintre cele mai lungi traversări realizate de iaht în ultimii ani.

Lux extrem și autonomie completă

Iahtul Nord a fost construit de șantierul naval german Lürssen și livrat în 2021, sub denumirea de proiect „Opus”. Designul exterior și interior a fost realizat de Nuvolari Lenard, rezultând o navă cu un profil impunător și orientat spre funcționalitate și autonomie.

Cu o lungime de aproximativ 142 de metri, o lățime de 19,5 metri și un tonaj brut de peste 10.000 GT, Nord se numără printre cele mai mari iahturi private din lume.

Propulsia este asigurată de patru motoare diesel de mare putere, capabile să genereze peste 23.000 de cai putere, permițând o viteză maximă de aproximativ 20 de noduri și o viteză de croazieră de 15 noduri. Capacitatea de combustibil, de circa 750.000 de litri, îi oferă autonomie pentru traversări intercontinentale fără opriri frecvente.

La bord, nava poate găzdui până la 36 de oaspeți, deserviți de un echipaj de aproximativ 40 de persoane. Facilitățile includ două heliporturi, piscină de 25 de metri, spa, cinema, sală de fitness, beach club și zone dedicate sporturilor nautice.

Conform descrierilor tehnice, iahtul a fost conceput nu doar ca o navă de agrement, ci ca o platformă autonomă de lux, capabilă să opereze perioade lungi de timp fără suport extern.

Proprietarul: unul dintre cei mai influenți oligarhi ruși

Aleksei Mordashov este considerat unul dintre cei mai bogați și influenți oameni de afaceri din Rusia. Acesta controlează grupul industrial Severstal, unul dintre cei mai mari producători de oțel și minerit din țară.

Aleksei Mordashov Foto: X
Ascensiunea sa a început în perioada privatizărilor din anii ’90, când a preluat active industriale importante. De-a lungul timpului, numele său a apărut în mai multe investigații internaționale, inclusiv Panama Papers și FinCEN Files, care au analizat structuri financiare offshore.

După declanșarea conflictului din Ucraina, Mordashov a fost vizat de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană și Regatul Unit, ceea ce a dus la o atenție sporită asupra activelor sale de lux, inclusiv flota de superiahturi.

