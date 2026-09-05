 Are doar 21 de ani și o avere de 1,1 miliarde de dolari. Cine este cea mai tânără miliardară din lume. Alţi tineri sub 30 de ani din „clubul bogaților” | adevarul.ro
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Are doar 21 de ani și o avere de 1,1 miliarde de dolari. Cine este cea mai tânără miliardară din lume. Alţi tineri sub 30 de ani din „clubul bogaților”

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La doar 21 de ani, o tânără din Brazilia a ajuns în fruntea clasamentului celor mai tineri miliardari din lume. Averea ei vine dintr-un imperiu construit de familia sa în urmă cu mai bine de șase decenii.

Amelie Voigt Trejes este cea mai tânără miliardară din lume.
Amelie Voigt Trejes este cea mai tânără miliardară din lume. Foto: El Diario

Amelie Voigt Trejes a devenit cea mai tânără miliardară din lume în 2026, potrivit unui raport Forbes din luna martie. Ea are o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari și face parte din familia care deține o participație importantă în WEG, una dintre cele mai mari companii braziliene producătoare de echipamente electrice.

Tânăra l-a depășit în clasament pe germanul Johannes von Baumbach, moștenitor al familiei care controlează grupul farmaceutic Boehringer Ingelheim, diferenţa de vârstă dintre ei fiind foarte mică, de doar câteva săptămâni.

Cine este Amelie Voigt Trejes

Averea lui Amelie Voigt Trejes este legată de WEG, compania fondată de bunicul său, Werner Ricardo Voigt, împreună cu Eggon Joao da Silva și Geraldo Werninghaus.

WEG a fost fondată în 1961, în orașul Jaraguá do Sul, din statul Santa Catarina şi a ajuns o multinațională cu fabrici în peste zece țări și venituri anuale de aproximativ 7 miliarde de dolari.

Tânăra deține direct 5.282.602 acțiuni WEG, reprezentând aproximativ 0,126% din capitalul companiei. În plus, are câte 33,33% din două companii de familie, Cladis Voigt Trejes Administradora și Clica Voigt Administradora, care dețin la rândul lor active și participații.

Dacă sunt luate în calcul și aceste participații indirecte, Amelie controlează aproximativ 106,7 milioane de acțiuni WEG, echivalentul a aproximativ 2,54% din companie.

Cu toate acestea, Amelie nu are niciun rol în conducerea companiei, nu face parte din consiliul de administrație și nu ocupă nicio funcție executivă la WEG.

Amelie Voigt Trejes face parte și din grupul de acționari asociat cu WPA Participações e Serviços, structură care reunește familiile fondatorilor și deține puțin peste jumătate din WEG.

Frații săi gemeni, Pedro și Felipe Voigt Trejes, sunt și ei acționari importanți, la fel şi verişoarele lor Dora Voigt de Assis și Lívia Voigt de Assis.

În clasamentul Forbes din 2026, Pedro și Felipe, ambii în vârstă de 23 de ani, aveau averi de câte 1,1 miliarde de dolari. Dora Voigt de Assis, în vârstă de 28 de ani, avea 1,4 miliarde de dolari, iar Lívia Voigt de Assis, care avea 21 de ani la momentul realizării clasamentului, avea o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari.

Cine sunt ceilalți miliardari sub 30 de ani

Amelie este una dintre cele 35 de persoane cu vârsta sub 30 de ani care apar în clasamentul miliardarilor Forbes din 2026. Împreună, acești tineri aveau averi de 92,4 miliarde de dolari, iar 17 dintre ei au intrat pentru prima dată în lista miliardarilor.

Cei mai mulți, însă, nu și-au construit singuri averile. Forbes arată că doar 12 dintre cei 35 de miliardari sub 30 de ani sunt „self-made”, adică și-au făcut averile prin propriile afaceri. Restul provin în principal din familii foarte bogate și au ajuns să dețină averi importante prin moșteniri sau participații în companii de familie, iar Amelie este unul dintre aceste exemple.

La fel se întâmplă în cazul lui Johannes von Baumbach, care provine din familia ce controlează Boehringer Ingelheim. Italianul Clemente Del Vecchio este un alt exemplu: el a moștenit o parte din averea construită de tatăl său, Leonardo Del Vecchio, fondatorul Luxottica.

În schimb, printre cei mai tineri miliardari self-made se numără Adarsh Hiremath, Brendan Foody și Surya Midha. Cei trei au fondat compania de software Mercor și aveau câte 22 de ani în clasamentul Forbes din 2026. Fiecare avea o avere estimată la 2,2 miliarde de dolari.

Surya Midha este cel mai tânăr miliardar self-made din lume. Averea sa provine din compania pe care a construit-o împreună cu cei doi parteneri.

În aceeași categorie se află Luana Lopes Lara, cofondatoarea platformei Kalshi. La 29 de ani, ea este cea mai tânără femeie miliardară self-made din clasamentul Forbes.

Diferența dintre cele două categorii este vizibilă și la nivelul întregului clasament. Forbes estimează că 67% dintre miliardarii lumii și-au construit singuri averile. În rândul celor sub 30 de ani, însă, situația este inversată: doar 12 din cei 35 sunt „self-made”.

Cei 35 de miliardari sub 30 de ani au împreună 92,4 miliarde de dolari în clasamentul din 2026, față de 152,3 miliarde de dolari în lista celor mai tineri 35 de miliardari din 2025.

Diferența este explicată în mare parte prin faptul că lista de anul trecut îi includea și pe Mark Mateschitz și John Collison, care aveau averi foarte mari şi, între timp, au depășit vârsta de 30 de ani.

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