Miliardarul și modelul norvegian care deține un imperiu al somonului. Afacerea a început cu 11 angajați FOTO

La 19 ani, Gustav Magnar Witzoe a devenit unul dintre cei mai tineri miliardari ai lumii. Averea sa este estimată la 3,8 miliarde de dolari.

Gustav Magnar Witzoe are în prezent 29 de ani și este acționarul majoritar al companiei SalMar, înființată de tatăl său. Compania de pescuit de somon a fost înființată în 1991 și avea doar 11 angajați și câteva bărci. În 2007 a fost listată la bursă, iar astăzi este a doua ca mărime din lume, cu peste 1.500 de angajați, piețe de desfacere în întreaga lume, precum și multe crescătorii de somon.

Gustav Magnar Witzoe a crescut pe Froya, o mică insulă de pe coasta de nord-vest a Norvegiei. Acolo s-a bucurat de „cea mai bună copilărie pe care ți-o poți dori“, după cum a declarat pentru The Telegraph. Mama lui, Oddny, a lucrat ca îngrijitoare, iar tatăl său, Gustav Snr, a înființat compania de pescuit de somon.

A muncit doi ani într-o fermă de somon

Afacerea a crescut, însă tânărul Gustav s-a bucurat mai mult de fotbal și de înot până la vârsta de 19 ani, când tatăl său a luat o decizie importantă. Acesta l-a anunțat că îl va face acționarul principal al companiei, în principal pentru a evita taxele foarte mari pentru succesiune. Astfel, la doar 19 ani, Witzoe a devenit unul dintre cei mai tineri miliardari din lume, cu o avere estimată azi la 3,5 miliarde de lire sterline (3,8 miliarde de dolari), potrivit The Telegraph.

„I-am spus tatălui meu: Dacă tu crezi că e o decizie bună, e OK și pentru mine. Asta a fost tot“, și-a amintit Gustav ziua în care a devenit miliardar.

Evident, mare parte a acestei sume este încă sub formă de acțiuni. „Nu am simțit că am devenit mai bogat din acea zi. E încă afacerea tatălui meu, el ia deciziile importante. A fost vorba de «hârțogăraie». Nu mi-au intrant banii în cont instant“, a explicat el.

După liceu nu a urmat facultatea, ci muncit doi ani de zile într-una dintre crescătoriile de somon ale tatălui său: „Am învățat de la mama și tatăl meu că ajungi departe dacă muncești din greu“.

Probleme cu legea

Totuși, tânărul duce azi o viață luxoasă: haine de firmă, mașini scumpe (Aston Martin și Lamborghini), călătorii. Tănărul lucrează ca model profesionist, dar este, totodată, investitor în diverse start-up-uri și filantrop. „Dar sunt un tip obișnuit: îmi plac fotbalul, îmi place să fac sport, să merg la petreceri, ocazional“, a spus acesta.

De altfel, mărturisește că a avut o perioadă rebelă, când obișnuia să petreacă foarte mult și nu se ferește să recunoască faptul că a avut probleme cu legea. La 19 ani, a făcut două săptămâni de înhisoare pentu depășirea vitezei legale (în Norvegia este considerată o infracțiune gravă, pedepsită cu amenzi uriașe sau chiar cu închisoarea – n.r.). A condus cu 180 km/oră într-o zonă unde viteza maximă era de 60 de km/oră.

Despre modelling spune că este „distractiv“: „Sunt o persoană timidă, dar în lumea modei joci un rol“, a sups Gustav, care a precizat că, de obicei, oamenii nu știu backgroundul său. „Nu încerc să ascund cine sunt, dar nici nu e primul lucru pe care îl spun atunci când merg la un job de modelling. Dacă oamenii mă întreabă, le răspund“, a mai spus tânărul.