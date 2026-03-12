Aproape 200 de persoane arestate în Iran în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu. Ce acuzații li se aduc

Aproape 200 de iranieni au fost arestați în toată țara pentru acuzații legate de războiul lansat de SUA şi Israel, a anunțat joi, 11 martie, un grup pentru apărarea drepturilor omului.

Persoanele arestate sunt acuzate de activitate pe reţelele sociale, de trimiterea de conţinut către mass-media străine, spionaj şi tulburarea ordinii publice, potrivit Agenţiei de presă a militanților pentru drepturilor omului (HRANA), care a adăugat că bilanţul său se bazează pe rapoarte oficiale, scrie Agerpres.

HRANA a precizat că cel puţin 195 de persoane au fost arestate în toată ţara, inclusiv în capitala Teheran, în centrul şi nord-vestul ţării.

În unul dintre cazuri, serviciul de informaţii al Gardienilor Revoluţiei a anunţat că 10 persoane care au filmat locurile lovite în timpul atacurilor şi care au trimis imaginile către mass-media străine au fost arestate, iar o înregistrare video care conţinea „mărturisirile lor forţate” a fost difuzată, a relatat HRANA.

Şeful poliţiei naţionale, Ahmad Reza Radan, i-a avertizat pe protestatari săptămâna aceasta că vor fi tratați ca „inamici” şi împuşcaţi, declarând că forţele de securitate „au degetul pe trăgaci”.

În urma protestelor din Iran din ianuarie, un ONG pentru drepturile omului a confirmat moartea a peste 6.000 de persoane, în timp ce investigațiile continuă asupra altor peste 17.000 de decese potențiale.

ONG-ul estimează, de asemenea, că cel puțin 41.880 de persoane au fost arestate. Există acuzații potrivit cărora forțele de securitate ar fi ridicat protestatari răniți direct din spitale, acuzații respinse de Ministerul Sănătății iranian, care susține că toți cetățenii pot primi îngrijiri fără teama de a fi reținuți.

Autoritățile de la Teheran au publicat, săptămâna trecută, primul lor bilanț oficial: 3.117 morți, dintre care 2.427 ar fi, potrivit acestora, membri ai forțelor de ordine sau simpli trecători.