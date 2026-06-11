Apel internațional: 22 de state cer Iranului să oprească atacurile împotriva persoanelor aflate „pe teritoriile lor”

22 de state, inclusiv Statele Unite, Australia și mai multe țări europene, au cerut Iranului să pună capăt acțiunilor considerate ostile desfășurate pe teritoriile lor, potrivit unui comunicat comun publicat joi.

Semnatarii apelului condamnă o serie de incidente atribuite unor structuri ale statului iranian, care ar fi vizat disidenți, jurnaliști și membri ai comunităților evreiești și israeliene din Europa, America de Nord și Australia, potrivit News.ro.

În comunicatul comun, statele solicită ferm autorităților de la Teheran „să înceteze imediat aceste acte”, denunțând în special tentative de asasinat și alte acțiuni ostile atribuite unor instituții precum Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, serviciile de informații sau Forța Al-Qods.

Documentul critică o serie recentă de atacuri înregistrate în Europa, despre care semnatarii afirmă că ar avea legături indirecte cu Iranul. Printre acestea se numără incendii și agresiuni revendicate de o grupare extremistă, în contextul tensiunilor crescute generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Pe lista statelor semnatare se află, printre altele, Franța, Germania, Belgia, Canada, Statele Unite și Regatul Unit. Acestea își exprimă îngrijorarea față de intensificarea acțiunilor considerate destabilizatoare și cer stoparea imediată a oricăror operațiuni de acest tip desfășurate în afara Iranului.