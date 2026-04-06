search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Război în Ucraina

Video Alertă pe rețele: un videoclip viral îl arată pe Mojtaba Khamenei la centrul de comandă militar în care pe ecran apare situl nuclear israelian Dimona

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un videoclip care pretinde să arate prima apariție publică a liderului suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, într-un centru de comandă militar, a stârnit panică pe rețelele sociale. Specialiștii în securitate cibernetică susțin că materialul este probabil generat de Inteligența Artificială și nu a fost confirmat de nicio sursă oficială iraniană.

Sursa video: X Iran TV

În videoclip, o persoană asemănătoare cu Khamenei este surprinsă intrând într-o sală de operațiuni, iar pe un ecran uriaș este afișată imaginea instalației nucleare israeliene Dimona, însoțită de coordonate. Clipul sugerează indirect un mesaj de amenințare către Israel, în contextul tensiunilor militare dintre Iran, Statele Unite și Israel.

Niciun canal oficial iranian nu a confirmat autenticitatea materialului, iar specialiștii în securitate internaționali îl consideră un deepfake, potrivit sundayguardianlive.

Imaginile au apărut pe fondul tensiunilor militare dintre Iran, Statele Unite și Israel. 

Pe 20 martie, cu ocazia Anului Nou persan, el a emis un mesaj scris în care proclama „victoria asupra dușmanilor Republicii Islamice” și sublinia unitatea compatrioților săi în fața adversarilor.  

Ayatollahu Mojtaba Khamenei Foto: captura video X
De la numirea sa ca lider suprem în martie 2026, Mojtaba Khamenei nu a mai apărut public, iar pe rețelele sociale au circulat zvonuri că ar fi fost rănit sau ar fi avut probleme de sănătate, informații care nu au fost confirmate oficial.

În schimb, i-au fost atribuite câteva declarații transmise prin presa de stat iraniană. 

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”

OK! Magazine

image
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Click! Pentru femei

image
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!