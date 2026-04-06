Video Alertă pe rețele: un videoclip viral îl arată pe Mojtaba Khamenei la centrul de comandă militar în care pe ecran apare situl nuclear israelian Dimona

Un videoclip care pretinde să arate prima apariție publică a liderului suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, într-un centru de comandă militar, a stârnit panică pe rețelele sociale. Specialiștii în securitate cibernetică susțin că materialul este probabil generat de Inteligența Artificială și nu a fost confirmat de nicio sursă oficială iraniană.

În videoclip, o persoană asemănătoare cu Khamenei este surprinsă intrând într-o sală de operațiuni, iar pe un ecran uriaș este afișată imaginea instalației nucleare israeliene Dimona, însoțită de coordonate. Clipul sugerează indirect un mesaj de amenințare către Israel, în contextul tensiunilor militare dintre Iran, Statele Unite și Israel.



Niciun canal oficial iranian nu a confirmat autenticitatea materialului, iar specialiștii în securitate internaționali îl consideră un deepfake, potrivit sundayguardianlive.

Imaginile au apărut pe fondul tensiunilor militare dintre Iran, Statele Unite și Israel.

Pe 20 martie, cu ocazia Anului Nou persan, el a emis un mesaj scris în care proclama „victoria asupra dușmanilor Republicii Islamice” și sublinia unitatea compatrioților săi în fața adversarilor.

De la numirea sa ca lider suprem în martie 2026, Mojtaba Khamenei nu a mai apărut public, iar pe rețelele sociale au circulat zvonuri că ar fi fost rănit sau ar fi avut probleme de sănătate, informații care nu au fost confirmate oficial.

În schimb, i-au fost atribuite câteva declarații transmise prin presa de stat iraniană.